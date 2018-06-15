Фанат заплатил за билет на ЧМ-2018 33 тыс. рублей и смотрел матч стоя

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Фанат заплатил за билет на матч открытия чемпионата мира по футболу в России 33 тыс. рублей и смотрел его стоя, сообщает «Советский спорт».

«Человек обратился к волонтеру, но весь первый тайм он был вынужден стоять, а потом и вовсе ушел. Сколько еще таких кресел на стадионе «Лужники»? Таком новом и современном. Стыдно», — написал очевидец в фейсбуке.

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Кресло болельщика оказалось не прикручено. Место располагается на центральной трибуне, где сидят обладатели билетов первой категории.

Ранее Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России.