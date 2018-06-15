В Саудовской Аравии опровергли информацию о штрафах за поражение от сборной России

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Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла информацию о дисциплинарном взыскании игроков за поражение от команды России в матче открытия чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Канал ввел в заблуждение общественное мнение, написав, будто глава федерации возложил ответственность на некоторых игроков сборной за проигрыш нашей команды сборной России, чем унизил одних игроков перед другими, хотя проигрыш матча — это показатель уровня всех команд», — говорится в заявлении федерации.

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В матче открытия чемпионата мира — 2018 сборная России победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее о наказании игроков за поражение заявил глава федерации футбола королевства Адель Иззат.