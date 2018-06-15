Медицинское обследование подтвердило повреждение мышц бедра у Дзагоева

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В пресс-службе сборной России по футболу рассказали о результатах медицинского обследования полузащитника команды Алана Дзагоева, который получил травмы в матче чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня Алан Дзагоев прошел МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток», — говорится в сообщении.

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Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.