Медицинское обследование подтвердило повреждение мышц бедра у Дзагоева
В пресс-службе сборной России по футболу рассказали о результатах медицинского обследования полузащитника команды Алана Дзагоева, который получил травмы в матче чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня Алан Дзагоев прошел МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток», — говорится в сообщении.
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Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.