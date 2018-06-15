Гости «Пусть говорят» довели Головина до отказа от эфира

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин эмоционально отреагировал на похвалу в свой адрес, сообщает «Советский спорт».

После матча открытия чемпионата мира — 2018 футболист согласился дать комментарии шоу «Пусть говорят», однако после того, как гости передачи начали его хвалить, Головин покинул эфир.

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«Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Под таким прессом сейчас находится этот игрок! Говорят, за него «Ювентус» борется, «Милан» приезжал на него посмотреть. И вот звезды проверяются именно так», — сказал один из гостей программы.

Сборная России разгромила Саудовскую Аравия в стартовом матче мундиаля. На счету 22-летнего Головина один забитый мяч и две голевые передачи. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Головин рассказал об интересе «Ювентуса».