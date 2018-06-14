Игнашевич вошел в пятерку самых возрастных полевых игроков в истории ЧМ
Защитник сборной России Сергей Игнашевич стал одним из самых возрастных футболистов в истории чемпионатов мира, сообщает «Советский спорт».
На момент матча российской команды с Саудовской Аравией Игнашевичу исполнилось 38 лет и 335 дней. Защитник также стал самым возрастным игроком сборной России.
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В первую тройку самых возрастных игроков мундиаля вошли камерунец Роже Милла (42 года 39 дней), аргентинец Анхель Лабруне (39 лет 260 дней) и англичанин Стэнли Мэтьюз (39 лет 145 дней).
Ранее сообщалось, что первый тайм матча открытия чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился победой российской команды.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.