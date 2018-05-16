«Два поражения сборной России настораживают»

15 мая сборная России встречалась с национальной командой Швеции на чемпионате мира по хоккею в заключительном матче группового этапа. Победа позволяла россиянам возглавить группу А и сыграть в четвертьфинале турнира с Латвией. В случае неудачного результата соперником сборной России становились канадцы.

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Шведские хоккеисты с первых минут показали свое намерение играть грубо и жестко. Как результат, первое удаление случилось уже на 30-й секунде стартового периода — Рикард Ракелль опасно толкнул Илью Михеева в борт и получил две минуты наказания. Буквально через мгновение на скамейку штрафников поехал отдыхать еще один шведский хоккеист Адам Ларссон. За грубый удар клюшкой по лицу Павлу Бучневичу он был наказан двойным штрафом.

Таким образом, уже ко второй минуте матча сборная России играла в большинстве в формате «пять на три».

Команда Ильи Воробьева, которая и без того активно начала встречу, регулярно обозначая прессинг и проводя атаки на ворота соперника, постеснялась не воспользоваться данным преимуществом и на третьей минуте открыла счет в матче.

Павел Дацюк сделал передачу на Никиту Гусева, который из-за ворот отпасовал на Кирилла Капризова. 21-летний форвард не растерялся и поразил ворота Андерса Нильссона.

На этом реализация большинства завершилась. В общей сложности за всю игру сборная Швеции была наказана 14 минутами штрафа. Воспользоваться численным преимуществом россияне смогли лишь однажды и тот — при игре «пять на три» в начале поединка.

К слову, российские хоккеисты старались играть максимально дисциплинированно. Как результат, лишь два удаления за всю игру. Примечательно, что оба раза двухминутные штрафы на свой счет записал Максим Шалунов.

И если при первом удалении шведы не смогли ничего создать у ворот Василия Кошечкина, то во второй раз не простили и наказали.

Мика Зибанеджад выиграл вбрасывание в зоне сборной России, подхватил шайбу и мощно щелкнул с левого края. Кошечкин момент броска не увидел и среагировать не сумел.

На 37-й минуте встречи шведы вышли вперед: все тот же Зибанеджад забежал за ворота, откуда выполнил точную передачу на Рикарда Раккеля. Тот не промахнулся и «прошил» российского голкипера.

В третьем периоде казалось, что команда Рикарда Гренборга отдала инициативу россиянам и сделала акцент на сохранении комфортного преимущества в один гол. Однако за все 20 минут сборная России смогла создать лишь пару действительно голевых моментов, в то время как из-за постоянных обрезов и потерь сама допускала опасные атаки на свои ворота. Всякий раз Кошечкину приходилось вступать в дело.

Стоило российскому голкиперу покинуть ворота на 59-й минуте для выхода на лед шестого полевого игрока, как мигом шайба оказалась в воротах сборной России.

Маттиас Экхольм подхватил снаряд у борта за своими воротами и бросил по пустым, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

Итог: Россия терпит второе поражение на чемпионате мира и выходит в четвертьфинале на сборную Канады.

После матча исполняющий обязанности главного тренера российской команды Илья Воробьев выразил мнение, что его подопечных элементарно не хватило опыта в игре против сильного соперника на крупном турнире.

«Два поражения от двух сильных соперников настораживают (сборная России также ранее уступила команде Чехии. — «Газета.Ru»), будем стараться такого не допустить в дальнейшем.

Моменты у нас были. Просто шведы были посвежее, в завершении играли лучше. Будем работать. Мы в меньшинстве одну пропустили, если я правильно помню. Если мы бы вторую шайбу сразу забросили, то игра бы по-другому сложилась. У нас у многих ребят первый чемпионат мира, нет просто опыта», — сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что нехватка опыта отразилась и на игре форварда Кирилла Капризова, который, несмотря на гол, сыграл против шведов неудачно.

«Ему лет не так много, чтобы нести такую ношу. Конечно, я ему каждый раз говорю, Кирилл понимает. Это его игровитость. Он каждый момент до конца пытается сыграть, но где-то у него риск не совсем оправданный. А я всегда говорю, чтобы риск был оправданным. Зато Капризов впереди много делает», — заключил специалист.

Вот кому опыта не занимать, так это капитану сборной России Павлу Дацюку. 39-летний нападающий отметил, что коллективу не удалось показать свою игру во втором и третьем периодах.

«Конечно, никому не хотелось, чтобы матч закончился с таким счетом, но это хоккей. Шведская команда сегодня очень хорошо играла.

Впереди матч со сборной Канады: считаю, зачем ждать весь турнир — нужно сразу с ними сыграть.

Два периода мы играли немного не в свой хоккей. В третьем, когда счет был уже 2:1, понятно, стали больше атаковать — так надо было играть все 60 минут», — цитирует Дацюка пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В отличие от Воробьева, капитан сборной России выразил мнение, что отсутствие опыта у молодых хоккеистов не является главной причиной поражения.

«Думаю, в большей степени сказалось, что мы играли накануне, и для нас это был достаточно важный матч. Было видно, что в первом периоде мы разгонялись после вчерашней игры, потом все стало намного лучше», — заключил Дацюк.

А вот другой российский нападающий Никита Гусев, который, как и Дацюк, отличился результативным действием, обратил внимание на грубую игру соперника и на то, что россияне не смогли никак воспользоваться большинством.

«У нас было много большинства, требовалось забивать в те моменты, которые мы создали. Порой шведы играли без правил, поэтому в начале матча у нас было много большинства. Надо было просто забить»,

— сказал он.

Защитник сборной России Владислав Гавриков выразил мнение, что игра не носила характер жестокой, а регулярные стычки между хоккеистами происходили лишь из-за большого желания команд одержать победу.

«Было видно, что обе команды настроены «от ножа» — все хотели выиграть и ни у кого не было желания уступать, поэтому были стычки», — подытожил Гавриков.

Соперником россиян в плей-офф сразу же станет команда Канады. Впрочем, игроки команды Воробьева не опасаются за результат.

«В современном хоккее можно всех обыгрывать — этот турнир уже это доказал», — сказал Никита Зайцев.

Четвертьфинальный матч между командами России и Канады состоится 17 мая в 17:15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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