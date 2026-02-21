Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алехандро Кинтеро Гонсалесом во главе.
А вот стартовый состав мадридского «Реала» от Альваро Арбелоа:
Куртуа — Дани Карвахаль, Рауль Асенсио, Алаба, Каррерас — Вальверде, Гюлер, Тчуамени, Камавинга — Мбаппе, Винисиус.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Осасуны» Алессио Лиши:
Эррера — Розье, Катена, Эррандо, Галан — Монкайола, Торро — Рубен Гарсия, Аймар Орос, Муньос — Будимир.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 25-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» принимает вернувшийся на первое место мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.