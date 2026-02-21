На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Укрепить лидерство: «Реал» гостит у «Осасуны» в чемпионате

Ла Лига. 23-й тур. «Осасуна» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

Global Look Press
В матче 23-го тура чемпионата испанской Ла Лиги «Осасуна» в Памплоне принимает вышедший на первое место мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания — Примера. 25-й тур
1-й тайм
21 февраля 20:30
Осасуна
Памплона, Испания
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Эль-Садар», Памплона, Испания
1-й тайм
2-й тайм
1'

Поееееехали! Матч начался.

20:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Алехандро Кинтеро Гонсалесом во главе.

20:25

А вот стартовый состав мадридского «Реала» от Альваро Арбелоа:

Куртуа — Дани Карвахаль, Рауль Асенсио, Алаба, Каррерас — Вальверде, Гюлер, Тчуамени, Камавинга — Мбаппе, Винисиус.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Осасуны» Алессио Лиши:

Эррера — Розье, Катена, Эррандо, Галан — Монкайола, Торро — Рубен Гарсия, Аймар Орос, Муньос — Будимир.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 25-го тура испанской Ла Лиги «Осасуна» принимает вернувшийся на первое место мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

