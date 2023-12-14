'55

Ужасная ошибка от вратаря «Звезд» Мурашова! Он очень далеко вышел от ворот, подхватил шайбу и зачем-то отдал ее точно на соперника, будто перепутал со своим! Однако и игрок «России 25» не воспользовался этим и не стал бросать по пустым воротам, отдав странный пас в сторону своей скамейки.