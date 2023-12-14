Финальная сирена! «Россия 25» выиграла свой первый матч на Кубке Первого канала со счетом 5:2.
Заброшенными шайбами за «Россию 25» отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Максим Соркин и Марат Хайруллин (дубль).
За «Звезд» забили Глеб Петров и Матвей Заседа.
В субботу, 16 декабря, «Россия 25» сыграет со сборной Белоруссии, а в воскресенье, 17 декабря, — с командой Казахстана.
Команда «Звезды и ВХЛ» сразится с этими же соперниками, только в обратном порядке.
ГООООЛ!!! Хайруллин спокойно закатил шайбу в пустые ворота и поставил точку в матче — 5:2! «Россия 25» повела с разницей в три шайбы.
Вратарь Сергей Мурашов вернулся в ворота «Звезд».
Игра возобновилась. «Россия 25» сумела выиграть вбрасывание в своей зоне и пока не позволяет «Звездам» воспользоваться тем, что у них шесть полевых.
Мурашов попытался отдать пас на синию линию своему игроку, но мяч пролетел дальше. «Звезды» пробросились. Теперь будет вбрасывание в их зоне.
Защитник «России 25». Александр Елесин получил двухминутное удаление за фол клюшкой на Грицюке. Если «Звезды» реализуют это большинство, то подарят нам всем надежду на жаркую концовку.
Ужасная ошибка от вратаря «Звезд» Мурашова! Он очень далеко вышел от ворот, подхватил шайбу и зачем-то отдал ее точно на соперника, будто перепутал со своим! Однако и игрок «России 25» не воспользовался этим и не стал бросать по пустым воротам, отдав странный пас в сторону своей скамейки.
Петров нанес бросок из-за лицевой, но Серебряков не позволил шайбе отрикошетить от себя в ворота, прижавшись к штанге!
Момент! «Звезды» всего за три передачи, и Коромыслов вышел один на один с Серебряковым, но замельчил перед воротами и упустил момент, когда нужно было наносить бросок.
ГООООЛ!!! Матвей Заседа реализовал большинство «Звезд» — 2:4! Нападающий замкнул отличную передачу партнера из-за ворот «России 25».
Толчинский получил двухминутное удаление за грубую речь и отмашку от соперника — зарядил ему рукой в лицо. Это лишь второе меньшинство у «России 25».
Прекрасная комбинация «Звезд» завершилась тем, что Матвей Кабуш нанес хлесткий бросок из левого круга вбрасывания, но Серебряков совершил очередной прекрасный сейв!
Момент! Серебряков отразил шайбу после очень мощного броска «Звезд». Снаряд летел под перекладину.
Мурашов совершил свой первый сейв в этом матче — спас команду «Звезд» после сильного броска защитника «России 25» Ильи Карпухина.
Замена вратаря в составе команды «Звезды и ВХЛ»: 19-летний Сергей Мурашов вышел вместо Егора Назарова, который пропустил три шайбы за три минуты этого периода.
ГОООООЛ!!! Как же уверенно главная сборная России начала этот период! Марат Хайруллин подкараулил отскок в чужой зоне и нанес мощный бросок, а затем шайба от спины вратаря Назарова влетела в ворота.
Нападающий «Звезд» Танков получил двухминутное удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой. «Россия 25» уже в пятый раз сыграет в большинстве в этом матче.
ГОООООЛ!!! И сразу же еще одну шайбу забрасывает основная сборная России! Соркин в касание выстрелил из правого круга вбрасывания после отличной передачи от Сафонова. 3:1 — «Россия 25» уверенно обыгрывает «Звезд».
ГОООЛ! «Россия 25» быстро вышла вперед — 2:1! Гребенкин отвоевал шайбу у борта, а затем Толчинский отдал пас на пятак, где Воробьев нанес бросок в противоход вратарю «Звезд» Назарову!
Второй период завершился!
«Звезды и ВХЛ» открыли счет (отличился Глеб Петров), однако затем «Россия 25» отыгралась благодаря шайбе Василия Глотова.
Наконец-то команды смогли показать не только блестящие сейвы вратарей, но и мастерство своих атакующих игроков.
Ждем третьего периода и надеемся, что там соперники окончательно определят сильнейшего в этом матче.
Назаров здорово поймал шайбу в ловушку после того, как нападающий «России 25» Сафонов сыграл на добивании на пятаке «Звезд».
Опасно! Толчинский получил шайбу на чужом пятаке после удачного отскока, но каким-то чудом не попал в створ! «Россия 25» могла выходить вперед.
Нападающий «Звезд» Никонов выиграл вбрасывание в зоне «России 25», и Илья Федотов нанес бросок — чуть выше ворот!
Нападающий «Звезд» Манин нанес бросок по воротам издали, но Серебряков уверенно отразил шайбу блином.
ГООООЛ!!! Основная сборная России сравняла счет в равных составах — 1:1! Василий Глотов принял шайбу после великолепной разрезающей передачи Прохора Полтапова и нанес бросок между ног Егору Назарову.
Большинство «России 25» закончилось — и уже в четвертый раз команда не смогла забить, когда играла с численным преимуществом.
Моментище! Сначала «Звезды» в меньшинстве вышли в опасную контратаку и чуть не забили, а затем «Россия 25» доставила шайбу на чужой пятак, но даже коллективными усилиями не смогла заковырять снаряд в ворота.
Момент! Игроки «России 25» выиграли вбрасывание в чужой зоне, и Никишин очень мощно бросил по воротам, но Назаров сумел отбить шайбу!
Очередное удаление в составе команды «Звезды и ВХЛ». Нападающий Игорь Швырев поставил подножку игроку «России 25» и завалил его на лед в опасной близости от своих ворот.
ГОООООЛ!!! «Звезды и ВХЛ» внезапно открыли счет в матче против основной сборной России!
Нападающий «России 25» Шабанов потерял шайбу, «Звезды» мгновенно перехватили снаряд, и Матвей Кабуш отдал великолепную передачу на дальнюю штангу, откуда Глеб Петров в упор бросил в пустой угол мимо вратаря Серебрякова!
1:0 — совершенно новая команда «Звезды и ВХЛ» обыгрывает «Россию 25»!
20-летний защитник «Звезд» Коромыслов уже во второй раз получил удаление на две минуты. На этот раз он задержал соперника клюшкой на собственном пятаке. «Россия 25» в третий раз в матче сыграет в большинстве.
Серебряков отбил шайбу перед собой, и Грицюк чуть не добил в ворота! «Звезды» навязывают отличную борьбу основной сборной России.
Назаров уверенно охраняет ворота «Звезд»: только что он отразил два сильных броска от синей линии.
Перекладина! Нападающий «России 25» Коростелев мощно выстрелил из левого круга вбрасывания, но шайба влетела в перекладину с острого угла.
Первый период завершен! Счет пока 0:0, но игра смотрелась очень интересно: одна атака сменяла другую.
Хочется похвалить команду «Звезды и ВХЛ», которая была собрана впервые накануне турнира, но отлично смотрится против основной сборной России.
Особенно ярко себя проявляет 28-летний вратарь «Звезд» Егор Назаров, у которого было достаточно много работы.
С нетерпением ждем второго периода и заброшенных шайб!
«Россия 25» выбежала в опасную контратаку в меньшинстве, и Соркин в упор бросал по воротам, но Назаров совершил отличный сейв!
Защитник «Звезд» Акмальдинов нанес мощный бросок от синей линии, но Серебряков зафиксировал шайбу в ловушке! Вратарь «России 25» пока великолепен.
Третье удаление в матче! И впервые «Звезды и ВХЛ» будут в большинстве на две минуты. Нападающий «России 25» Илья Сафонов присел на скамейку штрафников за очевидную подножку.
Какой сейв! Серебряков каким-то чудом поймал шайбу в ловушку после великолепного броска Грицюка! «Звезды и ВХЛ» могли внезапно открывать счет.
«Звезды и ВХЛ» перехватили шайбу и вышли в контратаку три в два, однако неточный пас к воротам испортил все...
Моментище! Толчинский вышел один на один с вратарем, но не попал в створ! Это был самый явный момент «России 25» на данный момент.
Нападающий «Звезд» Матвей Кабуш прорвался к воротам «России 25» и нанес бросок, но Серебряков справился! «Звезды и ВХЛ» все больше набирают уверенность в себе.
Лямкин нанес мощный бросок издали, но Назаров опять справился! Так и закончилось второе большинство «России 25».
Соркин получил шайбу возле самого пятака и дважды подряд нанес бросок по воротам Назарова, но так и не смог пробить юного вратаря «Звезд и ВХЛ»!
Второе удаление в матче! И снова «Звезды и ВХЛ» нарушили правила: защитник Выдренков заехал коленом в колено нападающему «России-25» Глотову и повалил его на лед.
Нападающий «России 25» Прохор Полтапов с неудобной руки опасно набросил на пятак «Звезд и ВХЛ», но никто из партнеров не сумел замкнуть! Вратарь Назаров выбил шайбу куда подальше.
Момент! Назаров упал на колени и остановил шайбу после броска нападающего «России 25» Сергея Толчинского!
«Звезды ВХЛ» справились с первым меньшинством, не пропустив от главной сборной России. Юные игроки почти не позволили более старшим товарищам создать опасных моментов.
Защитник «России-25» Лямкин мощно выстрелил из правого круга вбрасывания, но вратарь «Звезд и ВХЛ» Назаров спокойно справился.
Соркин совсем чуть-чуть не попал в створ! Сборная России могла открыть счет. Но в остальном «Звезды и ВХЛ» пока неплохо позиционно обороняются.
Мы уже увидели первое удаление в игре! Коромыслов поставил подножку и завалил на лед нападающего «России 25» Атанасова. Главная сборная России сыграет две минуты в большинстве.
Изначально в Кубке Первого канала должны были принять участие сборные России, Казахстана, Белоруссии и Китая. Однако представители Поднебесной неожиданно отказались приезжать на турнир, поэтому Федерация хоккея России экстренно создала на замену команду «Звезды и ВХЛ». Так на турнире и появились две сборных России.
Команда «Россия 25» — главный фаворит турнира с самым звездным составом. Средний возраст игроков составляет 25 лет, здесь есть и опытные ветераны и совсем молодые хоккеисты. Тренером этой команды является Роман Ротенберг.
Команда «Звезды и ВХЛ» — абсолютно новая команда, которая ранее не принимала участия ни в одном турнире. В нее вошли юные звезды КХЛ и ВХЛ, средний возраст команды — 21 год. Тренером является Николай Воеводин — наставник молодежной команды «СКА-Нева».