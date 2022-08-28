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Спорт

Головин против звезд: «Монако» сражается с «ПСЖ». LIVE

Лига 1. 4-й тур. «ПСЖ» — «Монако». ОНЛАЙН

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Александр Головин

Александр Головин

Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/asmonaco
В матче четвертого тура чемпионата Франции «ПСЖ» во главе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе принимает «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1. 4-й тур
Матч не начался
28 августа 21:45
ПСЖ
Париж
0:0
Монако
Монако
Стадион «Парк де Пренс», Париж
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого тура чемпионата Франции, в котором сражаются «ПСЖ» и «Монако».

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