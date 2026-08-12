Рэпер Баста сенсационно побеждает «Спартак»: Корж начал голевую атаку в Кубке России. LIVE

«Спартак» уже откровенно возит команду Басты, которая пытается сохранить хотя бы ничейный счет и дотерпеть до серии пенальти.
ГОООООЛ!!! «Спартак» все-таки сравнял счет — 1:1!
Защитник красно-белых Осинов, который сегодня весь матч был очень активен в атаке, пробил головой после подачи и попал в самый угол ворот!
«Спартак» заработал угловой. После подачи в штрафную голкипер «СКА-Ростова» Присяжненко выбил мяч кулаками.
Корж нанес удар по воротам «Спартака», но сильно мимо створа.
Защитник «Спартака» Мурад Омаров грубо нарушил правила и получил желтую карточку. Кажется, у красно-белых начинают сдавать нервы.
Замена в составе «СКА-Ростова»: легендарный защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вышел вместо Лапшова.
Замена в составе «Спартака»: нападающий Дмитрий Купцов вышел вместо Архипова.
Защитник «Спартака» Хабибулин получил «горчичник» за грубый фол.
Полузащитник «СКА-Ростова» Даниил Горовых потерял мяч и сразу же сфолил на сопернике, чтобы не допустить опасную контратаку «Спартака». За это Горовых получил желтую карточку.
У «Спартака» становится все меньше сил, поэтому он уже не может атаковать на той же скорости и с таким же упорством, как в начале второго тайма и на протяжении всего первого тайма. Однако красно-белые все равно стараются идти вперед.
Красно-белые продолжают наседать на ворота соперника, но пока без опасных ударов.
Двойная замена в составе «Спартака»: защитник Александр Шмаров и хавбек Даниил Гурченко вышли вместо Миронова и Глухова.
Автор единственного пока гола в матче Тугарев попытался исполнить пас в центр штрафной «Спартака», но защитник Осинов перехватил мяч.
Теперь «Спартак» перекатывает мяч на своей половине поля и собирается с силами перед новым шквалом атак.
Еще один удар спартаковцев пришелся в защитника.
«СКА-Ростов» наконец завладел мячом и приходит в себя, перекатывая его на своей половине поля.
Момент у «Спартака»! Полузащитник Егор Глухов нанес удар с лета из пределов штрафной, но чуть-чуть не попал в створ!
Защитник «Спартака» Фролов внезапно нанес дальний удар, но мяч сорвался с ноги и улетел в небеса. Красно-белые в начале тайма несутся в атаку, полные желания сравнять счет.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! Команда Басты неожиданно обыгрывает «Спартак» на выезде. Красно-белые были более активны в атаке и создали больше моментов, но забил «СКА-Ростов» — 1:0. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Арбитр компенсировал всего одну минуту.
Защитник «Спартака» Осинов нанес удар из пределов штрафной, но сильно выше ворот!
«Спартак» заработал угловой. Сергеев исполнил подачу в штрафную, но кто-то из красно-белых нарушил правила в атаке.
«Спартак» изо всех сил пытается отыграться и грузит в штрафную «СКА-Ростова» подачу за подачей. Команда Басты пока держится.
Полузащитник «Спартака» Максим Сергеев нанес удар низом с дальней дистанции, но не попал в створ.
«СКА-Ростов» получил право на угловой. После навеса в штрафную защитник ростовчан Иван Лапшов нанес удар головой, но прямо в руки голкиперу «Спартака».
Автор гола «СКА-Ростова» Тугарев нанес мощный дальний удар, но чуть-чуть не попал в створ!
Нападающий «Спартака» Архипов оказался в офсайде и сорвал атаку своей команды.
Защитник «Спартака» Кирилл Житлов исполнил передачу к штрафной «СКА-Ростова», но мяч достался сопернику.
ГОООООЛ!!! Команда Басты открывает счет — 1:0!
Нападающий «СКА-Ростова» Константин Корж начал атаку и отдал пас на хавбека Романа Тугарева, который проник в штрафную, обыграл защитника и нанес бильярдный удар в дальний угол!
Полузащитник «СКА-Ростова» Леонид Герчиков получил желтую карточку за грубый фол.
Защитник «СКА-Ростов» Быковский исполнил длинный заброс на чужую половину поля, но игрок «Спартака» перехватил мяч.
На поле идет активная, порой довольно грубая борьба за мяч, но арбитр пока обходится без желтых карточек.
Команда Басты наладила контроль над мячом, но пока без обострения.
«Спартак» заработал угловой, но не смог извлечь из него пользы.
Момент! Полузащитник «Спартака» Максим Сергеев проник в штрафную, обыграл соперника и нанес удар в створ, но Присяжненко опять спас «СКА-Ростов»!
Опасно! Хавбек «Спартака» Егор Глухов нанес удар под самую перекладину, но Присяжненко сумел в прыжке отбить мяч на угловой!
Защитник «Спартака» Осинов исполнил подачу в штрафную, и нападающий Архипов нанес удар по воротам, но выше перекладины!
Полузащитник «СКА-Ростова» Роман Симонов прострелил от лицевой в центр штрафной «Спартака», но никто из партнеров не сумел нанести удар по воротам.
Вратарь «Спартака» Баженов хорошо сыграл на выходе и прервал подачу «СКА-Ростова».
Защитник «Спартака» Михаил Осинов поддержал атаку и прострелил в штрафную, однако голкипер «СКА-Ростова» Присяжненко сумел перехватить мяч!
Спартаковцы очень активно начали этот матч. Только что игрок красно-белых исполнил подачу в штрафную «СКА-Ростова», но неточно.
Матч начался!
Стартовый состав «СКА-Ростова»: Присяжненко, Теняев, Лапшов, Быковский, Герчиков, Тугарев, Халназаров, Гащенков, Симонов, Горовых, Корж.
Стартовый состав «Спартака»: Баженов, Богдаев, Омаров, Фролов, Осинов, Миронов, Хабибулин, Сергеев, Глухов, Житлов, Архипов.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня медийный клуб рэпера Басты «СКА-Ростов» играет с тамбовским «Спартаком» в матче 2-го раунда Кубка России. Начало — в 19.00 мск.