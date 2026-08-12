Отказались от Смолова и сильно пожалели: «Броуки» проиграли «Динамо» и вылетели из Кубка России

'90+4

Финальный свисток! Кировское «Динамо» победило «Броуков» со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд Кубка России. «Броук Бойз» не стали вызывать на матч Федора Смолова и в итоге потеряли остроту в атаке. «Динамо» создало больше моментов и закономерно победило.