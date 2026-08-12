Отказались от Смолова и сильно пожалели: «Броуки» проиграли «Динамо» и вылетели из Кубка России

Финальный свисток! Кировское «Динамо» победило «Броуков» со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд Кубка России. «Броук Бойз» не стали вызывать на матч Федора Смолова и в итоге потеряли остроту в атаке. «Динамо» создало больше моментов и закономерно победило.
«Динамо» поймало «Броуков» на контратаке два в два, но Горяинов завозился с мячом и попал под прессинг, после чего атака заглохла.
Арбитр компенсировал четыре минуты ко второму тайму.
Иващев отдал обостряющий пас в штрафную «Динамо», но Савин хорошо сыграл на перехвате.
Горяинов навесил в штрафную «Броуков», но слишком сильно: мяч ушел на другой фланг и покинул пределы поля.
Замена в составе «Динамо»: защитник Иван Горяинов вышел вместо Солодаренко.
Нападающий «Динамо» Агеев оказался в офсайде и сорвал атаку своей команды.
ГОООООЛ!!! «Динамо» увеличило свое преимущество — 2:0!
Полузащитник бело-голубых Дорофеев исполнил шикарную передачу в штрафную «Броуков» на нападающего Билалова, который нанес точный удар в противоход вратарю!
Иващеву потребовалась помощь врачей — повредил ногу в напряженной борьбе с соперником.
«Броуки» контролируют мяч и ищут способы прорваться в штрафную соперника.
Замена в составе «Броуков»: полузащитник Валерий Сорокин вышел вместо защитника Евгения Макеева.
ГОООООЛ!!! «Динамо» открывает счет — 0:1!
Полузащитник бело-голубых Артем Филиппов подобрал мяч после удачного отскока из штрафной «Броуков» и зарядил под перекладину!
Замена в составе «Динамо»: нападающий Михаил Агеев вышел вместо хавбека Мартинкевича.
Недавно вышедший на замену защитник «Динамо» Стефан Калинов получил желтую карточку за грубый фол в атаке.
Хавбек «Броуков» Иващев нанес удар из пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной!
Тройная замена в составе «Броуков»: Бахадур Соколов, Михаил Земсков и Георгий Тулушев вышли вместо Яковлева, Майровича и Хвастухина.
Яковлев больно приземлился на газон после борьбы за верховой мяч. Врачи оказывают ему помощь.
Двойная замена в составе «Динамо»: нападающий Билал Билалов и полузащитник Никита Дорофеев вышли вместо Позднякова и Лаука.
Фролкин перехватил мяч после подачи динамовцев.
Нападающий бело-голубых Лаук нанес удар из пределов штрафной, но Фролкин надежно зафиксировал мяч в руках.
Полузащитник «Динамо» Камаев нанес дальний удар, но получилось выше ворот.
Опасно! Лаук и Калинов по очереди били по воротам «Броуков» из убойной позиции, но сначала спас голкипер Фролкин, а затем защитник Мурадов вынес мяч с линии!
В перерыве произошла замена в составе «Динамо»: защитник Стефан Калинов вышел вместо Колобова, который висел на желтой карточке.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! Это были весьма интересные 45 минут с борьбой и опасными моментами. Теперь ждем забитых мячей во втором тайме!
Полузащитник «Броуков» Сергей Шаров получил желтую карточку за грубый подкат в ноги сопернику.
Угловой «Динамо» ни к чему не привел.
Опасно! Хабвек «Динамо» Николай Камаев навесил в штрафную, его партнер сделал скидку в центр, где защитник Валентин Солодаренко нанес удар под самую перекладину, но Фролкин отбил мяч на угловой!
Арбитр компенсировал три минуты.
Хавбек «Динамо» Мартинкевич пытался пробить головой, но врезался в голкипера «Броуков» Фролкина. К счастью, никто серьезно не пострадал.
«Броуки» за две минуты сравнялись по желтым карточкам с «Динамо» — теперь 2:2. Нападающий Максим Майрович грубо нарушил правила в атаке, за что был наказан «горчичником».
Защитник «Броуков» Мурадов получил желтую карточку за споры с арбитром.
Яковлев навесил в штрафную «Динамо», но переборщил и отправил мяч за пределы поля.
Андрей Малых исполнил подачу на ближнюю штангу, но голкипер «Броуков» Фролкин вышел из ворот и забрал мяч в руки.
«Динамо» заработало угловой. Максим Лаук исполнил подачу во вратарскую, но там были только «Броуки».
Момент! Иващев проник в штрафную с левого фланга, обыграл нескольких защитников и нанес удар, но чуть выше перекладины!
«Броуки» заметно оживились в атаке. Полузащитник Александр Иващев только что нанес сильный дальний удар, но Савин опять справился.
Опасно! Хавбек «Броуков» Сергей Шаров нанес мощный удар с разворота и попал в створ, но Савин в красивом прыжке спас «Динамо»! Будет угловой.
Яковлев оказался первым на мяче после отскока из штрафной «Динамо», но зарядил сильно выше ворот.
Уже второй игрок «Динамо» повис на желтой карточке: защитник Ефим Колобов сбил с ног нападающего «Броуков» Даниила Наговицина и сорвал атаку.
Бело-голубые получили право на еще один угловой. Нападающий Максим Лаук навесил на ближнюю штангу, но «Броуки» опять шикарно проявили себя в обороне и отбились.
Нападающий «Броуков» Яковлев неожиданно нанес удар с очень дальней дистанции, но не попал в створ.
«Динамо» заработало угловой, но не смогло излечь из него пользы: «Броуки» отбились.
Полузащитник «Броук Бойз» Кирилл Хвастухин вернулся помочь обороне и прервал опасную передачу в штрафную.
Хавбек «Динамо» Матвей Мартинкевич исполнил классную передачу в штрафную «Броуков», но партнеры не ожидали этого.
Нападающий «Броуков» Павел Яковлев Яковлев исполнил подачу в штрафную, но вратарь «Динамо» Андрей Савин забрал мяч.
Голкипер «Бруков» Владимир Фролкин хорошо сыграл на выходе и забрал мяч в руки, прервав подачу динамовцев.
Бело-голубые пришли в себя и наладили контроль над мячом. «Броуки» выжидают.
Защитник «Динамо» Андрей Малых сразу получил желтую карточку за то, что прервал опасную атаку «Броуков» по флангу.
Матч начался!
Стартовый состав «Динамо»: Савин, Солодаренко, Малых, Степанов, Игнатович, Колобов, Мартинкевич, Филиппов, Камаев, Поздняков, Лаук.
Стартовый состав «Броуков»: Фролкин, Марченко, Мурадов, Макеев, Шаров, Иващов, Чуперка, Хвастухин, Яковлев, Наговицин, Майорович.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Фанком Броук Бойз» играет с кировским «Динамо» в матче 2-го раунда Кубка России. Начало — в 17.00 мск.