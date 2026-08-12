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Отказались от Смолова и сильно пожалели: «Броуки» проиграли «Динамо» и вылетели из Кубка России

«Фанком Броук Бойз» без Смолова всухую проиграл «Динамо» и вылетел из Кубка
Telegram-канал «Броуки»

Медийный клуб «Фанком Броук Бойз» проиграл кировскому «Динамо» во 2-м раунде Пути регионов Кубка России. Руководство «Броуков» не стало включать нападающего Федора Смолова в заявку на матч, поскольку он недостаточно тренировался из-за большой занятости в других проектах. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. 2-й раунд
12 августа 2026, 17:00
Фанком Броук Бойз
Киров, Россия
Окончен
0 : 2
Динамо Кр
Киров, Россия
71' Филиппов
81' Билалов
Стадион «ВятСШОР», Киров, Россия
Главный судья: Егор Куракин (Сыктывкар, Россия)
1-й тайм
39′Мурадов
41′Майрович
2′Малых
21′Колобов
45+2′Шаров
2-й тайм
66′Калинов
71′Филиппов
81′Билалов
Трансляция
Автообновление
'90+4

Финальный свисток! Кировское «Динамо» победило «Броуков» со счетом 2:0 и вышло в следующий раунд Кубка России. «Броук Бойз» не стали вызывать на матч Федора Смолова и в итоге потеряли остроту в атаке. «Динамо» создало больше моментов и закономерно победило.

'90+2

«Динамо» поймало «Броуков» на контратаке два в два, но Горяинов завозился с мячом и попал под прессинг, после чего атака заглохла.

'90

Арбитр компенсировал четыре минуты ко второму тайму.

'88

Иващев отдал обостряющий пас в штрафную «Динамо», но Савин хорошо сыграл на перехвате.

'86

Горяинов навесил в штрафную «Броуков», но слишком сильно: мяч ушел на другой фланг и покинул пределы поля.

'84

Замена в составе «Динамо»: защитник Иван Горяинов вышел вместо Солодаренко.

'82

Нападающий «Динамо» Агеев оказался в офсайде и сорвал атаку своей команды.

'80

ГОООООЛ!!! «Динамо» увеличило свое преимущество — 2:0!

Полузащитник бело-голубых Дорофеев исполнил шикарную передачу в штрафную «Броуков» на нападающего Билалова, который нанес точный удар в противоход вратарю!

'78

Иващеву потребовалась помощь врачей — повредил ногу в напряженной борьбе с соперником.

'76

«Броуки» контролируют мяч и ищут способы прорваться в штрафную соперника.

'74

Замена в составе «Броуков»: полузащитник Валерий Сорокин вышел вместо защитника Евгения Макеева.

'71

ГОООООЛ!!! «Динамо» открывает счет — 0:1!

Полузащитник бело-голубых Артем Филиппов подобрал мяч после удачного отскока из штрафной «Броуков» и зарядил под перекладину!

'68

Замена в составе «Динамо»: нападающий Михаил Агеев вышел вместо хавбека Мартинкевича.

'66

Недавно вышедший на замену защитник «Динамо» Стефан Калинов получил желтую карточку за грубый фол в атаке.

'63

Хавбек «Броуков» Иващев нанес удар из пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной!

'61

Тройная замена в составе «Броуков»: Бахадур Соколов, Михаил Земсков и Георгий Тулушев вышли вместо Яковлева, Майровича и Хвастухина.

'59

Яковлев больно приземлился на газон после борьбы за верховой мяч. Врачи оказывают ему помощь.

'56

Двойная замена в составе «Динамо»: нападающий Билал Билалов и полузащитник Никита Дорофеев вышли вместо Позднякова и Лаука.

'54

Фролкин перехватил мяч после подачи динамовцев.

'52

Нападающий бело-голубых Лаук нанес удар из пределов штрафной, но Фролкин надежно зафиксировал мяч в руках.

'50

Полузащитник «Динамо» Камаев нанес дальний удар, но получилось выше ворот.

'48

Опасно! Лаук и Калинов по очереди били по воротам «Броуков» из убойной позиции, но сначала спас голкипер Фролкин, а затем защитник Мурадов вынес мяч с линии!

'47

В перерыве произошла замена в составе «Динамо»: защитник Стефан Калинов вышел вместо Колобова, который висел на желтой карточке.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен! Это были весьма интересные 45 минут с борьбой и опасными моментами. Теперь ждем забитых мячей во втором тайме!

'45+3

Полузащитник «Броуков» Сергей Шаров получил желтую карточку за грубый подкат в ноги сопернику.

'45+2

Угловой «Динамо» ни к чему не привел.

'45+1

Опасно! Хабвек «Динамо» Николай Камаев навесил в штрафную, его партнер сделал скидку в центр, где защитник Валентин Солодаренко нанес удар под самую перекладину, но Фролкин отбил мяч на угловой!

'45

Арбитр компенсировал три минуты.

'43

Хавбек «Динамо» Мартинкевич пытался пробить головой, но врезался в голкипера «Броуков» Фролкина. К счастью, никто серьезно не пострадал.

'41

«Броуки» за две минуты сравнялись по желтым карточкам с «Динамо» — теперь 2:2. Нападающий Максим Майрович грубо нарушил правила в атаке, за что был наказан «горчичником».

'39

Защитник «Броуков» Мурадов получил желтую карточку за споры с арбитром.

'37

Яковлев навесил в штрафную «Динамо», но переборщил и отправил мяч за пределы поля.

'35

Андрей Малых исполнил подачу на ближнюю штангу, но голкипер «Броуков» Фролкин вышел из ворот и забрал мяч в руки.

'33

«Динамо» заработало угловой. Максим Лаук исполнил подачу во вратарскую, но там были только «Броуки».

'31

Момент! Иващев проник в штрафную с левого фланга, обыграл нескольких защитников и нанес удар, но чуть выше перекладины!

'28

«Броуки» заметно оживились в атаке. Полузащитник Александр Иващев только что нанес сильный дальний удар, но Савин опять справился.

'26

Опасно! Хавбек «Броуков» Сергей Шаров нанес мощный удар с разворота и попал в створ, но Савин в красивом прыжке спас «Динамо»! Будет угловой.

'23

Яковлев оказался первым на мяче после отскока из штрафной «Динамо», но зарядил сильно выше ворот.

'21

Уже второй игрок «Динамо» повис на желтой карточке: защитник Ефим Колобов сбил с ног нападающего «Броуков» Даниила Наговицина и сорвал атаку.

'18

Бело-голубые получили право на еще один угловой. Нападающий Максим Лаук навесил на ближнюю штангу, но «Броуки» опять шикарно проявили себя в обороне и отбились.

'16

Нападающий «Броуков» Яковлев неожиданно нанес удар с очень дальней дистанции, но не попал в створ.

'14

«Динамо» заработало угловой, но не смогло излечь из него пользы: «Броуки» отбились.

'12

Полузащитник «Броук Бойз» Кирилл Хвастухин вернулся помочь обороне и прервал опасную передачу в штрафную.

'10

Хавбек «Динамо» Матвей Мартинкевич исполнил классную передачу в штрафную «Броуков», но партнеры не ожидали этого.

'8

Нападающий «Броуков» Павел Яковлев Яковлев исполнил подачу в штрафную, но вратарь «Динамо» Андрей Савин забрал мяч.

'6

Голкипер «Бруков» Владимир Фролкин хорошо сыграл на выходе и забрал мяч в руки, прервав подачу динамовцев.

'4

Бело-голубые пришли в себя и наладили контроль над мячом. «Броуки» выжидают.

'2

Защитник «Динамо» Андрей Малых сразу получил желтую карточку за то, что прервал опасную атаку «Броуков» по флангу.

'1

Матч начался!

16:57

Стартовый состав «Динамо»: Савин, Солодаренко, Малых, Степанов, Игнатович, Колобов, Мартинкевич, Филиппов, Камаев, Поздняков, Лаук.

16:55

Стартовый состав «Броуков»: Фролкин, Марченко, Мурадов, Макеев, Шаров, Иващов, Чуперка, Хвастухин, Яковлев, Наговицин, Майорович.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Фанком Броук Бойз» играет с кировским «Динамо» в матче 2-го раунда Кубка России. Начало — в 17.00 мск.

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