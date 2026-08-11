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Азамат Мусагалиев против 72-летнего депутата: ФК «10» сражается с «Динамо». LIVE

Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд. «Динамо» (Санкт-Петербург) — ФК «10». ОНЛАЙН
Медиалига

Действующий чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Медийной футбольной лиги ФК «10», президентом которого является звездный комик Азамат Мусагалиев, играет с петербургским «Динамо». В стартовом составе бело-голубых вышел 72-летний депутат Михаил Барышников. Он побил рекорд бывшего президента «Зенита» Александра Медведева, который дебютировал за «Амкал» в Кубке России в возрасте 70 лет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. 2-й раунд
11 августа 2026, 17:00
Динамо-СПб
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
0 : 0
ФК 10
Москва, Россия
Стадион «Кировец», Санкт-Петербург, Россия
Главный судья: Евгений Тимофеев (Орел, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
'6

Жаль, что главный тренер «Динамо» очень быстро заменил Барышникова: 72-летний футболист сыграл всего пять минут и очень бодро побежал на скамейку запасных. Вместо него вышел нападающий Ризван Умаров.

'4

72-летний Барышников, который выступает под 72-м номером, участвует в прессинге команды. Видно, что депутат участвует в ветеранских матчах и поддерживает себя в форме.

'3

«Десятка» контролирует мяч на чужой половине поля.

'1

Матч начался!

16:55

Стартовый состав ФК «10»: Бурыченков, Тен, Гудаев, Чичерин, Лысов, Кленкин, Балашов, Мокаев, Ефимов, Гайнуллин, Кутузов.

16:50

Стартовый состав «Динамо»: Мешалкин, Кошман, Мансуров, Курошев, Масалов, Торосян, Орлов, Кубышкин, Зияисов, Газиев, Барышников.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня ФК «10» играет с петербургским «Динамо» на выезде в матче 2-го раунда Кубка России. Начало — в 17.00 мск.

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