Азамат Мусагалиев против 72-летнего депутата: ФК «10» сражается с «Динамо». LIVE

Действующий чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Медийной футбольной лиги ФК «10», президентом которого является звездный комик Азамат Мусагалиев, играет с петербургским «Динамо». В стартовом составе бело-голубых вышел 72-летний депутат Михаил Барышников. Он побил рекорд бывшего президента «Зенита» Александра Медведева, который дебютировал за «Амкал» в Кубке России в возрасте 70 лет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.