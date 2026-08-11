Азамат Мусагалиев против 72-летнего депутата: ФК «10» сражается с «Динамо». LIVE

Жаль, что главный тренер «Динамо» очень быстро заменил Барышникова: 72-летний футболист сыграл всего пять минут и очень бодро побежал на скамейку запасных. Вместо него вышел нападающий Ризван Умаров.
72-летний Барышников, который выступает под 72-м номером, участвует в прессинге команды. Видно, что депутат участвует в ветеранских матчах и поддерживает себя в форме.
«Десятка» контролирует мяч на чужой половине поля.
Матч начался!
Стартовый состав ФК «10»: Бурыченков, Тен, Гудаев, Чичерин, Лысов, Кленкин, Балашов, Мокаев, Ефимов, Гайнуллин, Кутузов.
Стартовый состав «Динамо»: Мешалкин, Кошман, Мансуров, Курошев, Масалов, Торосян, Орлов, Кубышкин, Зияисов, Газиев, Барышников.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня ФК «10» играет с петербургским «Динамо» на выезде в матче 2-го раунда Кубка России. Начало — в 17.00 мск.