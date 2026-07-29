Медийный клуб Басты стартует в Кубке России: «СКА-Ростов» принимает «Зенит». LIVE

«СКА-Ростов» пытается давить, но пока не может войти в штрафную.
Абрамов! Опередил Коржа, забрав мяч у него в ногах! Это был голевой момент!
Абрамов ошибся на выходе после подачи Гащенкова из глубины в штрафную на Коржа, но на счастье зенитовцев у Коржа был офсайд.
«СКА-Ростов» забрал мяч на старте второго тайма. Подопечные Каряки рассчитывают снова выйти вперед, но уже не отдать при этом перевес.
Эльхан Шамсутдинов вышел у «Зенита» вместо Даниила Кашмина.
Поеееехали! Второй тайм начался.
«СКА-Ростов» поначалу играл с большим территориальным преимуществом, действуя без особых моментов хозяева смогли открыть счет. Казалось, что проблем не будет, но в концовке тайма «Зенит» вдруг встрепенулся, провел несколько атак и сравнял счет с углового. Все самое интересное впереди, как и второй тайм.
Свисток на перерыв.
Минута добавлена к первому тайму.
Дальний удар зенитовцев от Колесина — рядом с ближней штангой.
Симонов подал штрафной с правого фланга точно в руки Абрамову.
ГОООООООООООООООООООЛ! Александр Везиков — 1:1! Подача с углового, Везиков выиграл борьбу и пробил головой. Лапшов попытался отбить рукой, но мяч залетел в сетку!
Опаснейший дальний удар Белика — Кузьменко потащил в прыжке из-под перекладины и просто спас «СКА-Ростов»!
Халназаров здорово развернулся, продвинулся к штрафной и пробил — совсем неудачно, мяч покатился низом мимо. А Корж просил передачу.
И снова игра и борьба в центре поля. Но все стало побыстрее, поживее как-то.
Горовых подал с правого фланга на линию вратарской, Корж на мгновенье опередил вылетавшего вперед голкипера и пробил. Правда, не головой, а плечом, да и Абрамов отразил!
А вот дальний удар «Зенита», и даже в створ приложился сместившийся слева к центру Куракин, но Кузьменко абсолютно спокойно поймал в дальнем углу.
Пока только на вынос получается играть у пензенского «Зенита».
Все по-прежнему на поле. Но это первый раунд, чего вы хотели? Сейчас начнет на игроков накатывать усталость, пойдут ошибки, неизбежно станет повеселее.
Снова всеобъемлющее давление СКА в не самом высоком ритме.
Отрезочек довольно долгого контроля мяча от «Зенита». Герчиков пытался отобрать мяч, но жестко попал Колесину. Впрочем, только аут, но в пользу «Зенита».
Вот подача в штрафную СКА, но Богдан Кузьменко спокойно на выходе забрал мяч — соперников рядом не было.
Ровным счетом ничего пока не получается у пензенского «Зенита» сегодня.
Сняли воздух в своей штрафной пензенцы после второго углового СКА в матче.
Очередная позиционная атака СКА закончилась ударом Халназарова головой — защитник принял на себя мяч, отбив на угловой.
ГООООООООООООООООООЛ! Константин Корж — 1:0! Позиционное давление «СКА-Ростов» дало результат. Симонов пробил с линии штрафной, Абрамов отразил, но перед собой, а набежавший Константин Корж опередил защитника и протолкнул мяч в сетку на добивании!
Не без труда отбились футболисты «Зенита» после подачи «СКА-Ростов» с углового.
Теняев направил мяч над стенкой и над воротами.
Сергей Петерсон прямо перед своей штрафной не успел к мячу и жестко наступил на ногу Роману Симонову — опаснейший штрафной и первая в матче желтая карточка.
Тотальное территориальное преимущество у хозяев. Но все это до штрафной, а туда проникнуть никак не удается.
«Зенит» перехватил мяч, но даже до центра поля с ним не смог дойти через пас.
«СКА-Ростов» забрал мяч и владеет инициативой. Пока «Зенит» только перемещается в обороне. Но и обострений нет.
Очень осторожное начало матча, никто пока до чужих ворот не добирается.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Петром Жилиным из Железногорска во главе.
А вот стартовый состав пензенского «Зенита» от Максима Игошина:
Абрамов, Белик, Везиков, Куракин, Гейкин, Кашмин, Скрыпников, Петерсон, Егоров, Попцов, Колесин.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «СКА-Ростов» Андрей Каряка:
Кузьменко, Герчиков, Лапшов, Тьерри Джугела, Теняев, Тугарев, Гащенков, Халназаров, Горовых, Симонов, Корж.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого раунда Пути регионов Кубка России медийный футбольный клуб «СКА-Ростов», принадлежащий рэперу Басте, принимает на своем поле пензенский «Зенит» из Второй лиги Б. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.