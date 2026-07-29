Медийный клуб Басты стартует в Кубке России: «СКА-Ростов» принимает «Зенит». LIVE

Перерыв

«СКА-Ростов» поначалу играл с большим территориальным преимуществом, действуя без особых моментов хозяева смогли открыть счет. Казалось, что проблем не будет, но в концовке тайма «Зенит» вдруг встрепенулся, провел несколько атак и сравнял счет с углового. Все самое интересное впереди, как и второй тайм.