Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Спорт

Медийный клуб Басты стартует в Кубке России: «СКА-Ростов» принимает «Зенит». LIVE

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд. «СКА-Ростов» — «Зенит» (Пенза). ОНЛАЙН
ФК СКА Ростов-на-Дону

В матче первого раунда Пути регионов Кубка России медийный клуб «СКА-Ростов», владельцем которого является рэпер Баста, принимает на своем поле «Зенит» из Пензы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России. 1-й раунд
29 июля 2026, 20:00
СКА-Ростов
12' Корж
2-й тайм
1 : 1
Зенит Пз
Пенза, Россия
40' Лапшов
Стадион «Космос», Москва, Россия
Главный судья: Пётр Шилин (Железногорск, Россия)
1-й тайм
12′Корж
8′Петерсон
40′Лапшов
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
53'

«СКА-Ростов» пытается давить, но пока не может войти в штрафную.

50'

Абрамов! Опередил Коржа, забрав мяч у него в ногах! Это был голевой момент!

49'

Абрамов ошибся на выходе после подачи Гащенкова из глубины в штрафную на Коржа, но на счастье зенитовцев у Коржа был офсайд.

48'

«СКА-Ростов» забрал мяч на старте второго тайма. Подопечные Каряки рассчитывают снова выйти вперед, но уже не отдать при этом перевес.

46'

Эльхан Шамсутдинов вышел у «Зенита» вместо Даниила Кашмина.

46'

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

«СКА-Ростов» поначалу играл с большим территориальным преимуществом, действуя без особых моментов хозяева смогли открыть счет. Казалось, что проблем не будет, но в концовке тайма «Зенит» вдруг встрепенулся, провел несколько атак и сравнял счет с углового. Все самое интересное впереди, как и второй тайм.

45+2'

Свисток на перерыв.

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

44'

Дальний удар зенитовцев от Колесина — рядом с ближней штангой.

43'

Симонов подал штрафной с правого фланга точно в руки Абрамову.

41'

ГОООООООООООООООООООЛ! Александр Везиков — 1:1! Подача с углового, Везиков выиграл борьбу и пробил головой. Лапшов попытался отбить рукой, но мяч залетел в сетку!

40'

Опаснейший дальний удар Белика — Кузьменко потащил в прыжке из-под перекладины и просто спас «СКА-Ростов»!

38'

Халназаров здорово развернулся, продвинулся к штрафной и пробил — совсем неудачно, мяч покатился низом мимо. А Корж просил передачу.

36'

И снова игра и борьба в центре поля. Но все стало побыстрее, поживее как-то.

33'

Горовых подал с правого фланга на линию вратарской, Корж на мгновенье опередил вылетавшего вперед голкипера и пробил. Правда, не головой, а плечом, да и Абрамов отразил!

31'

А вот дальний удар «Зенита», и даже в створ приложился сместившийся слева к центру Куракин, но Кузьменко абсолютно спокойно поймал в дальнем углу.

30'

Пока только на вынос получается играть у пензенского «Зенита».

28'

Все по-прежнему на поле. Но это первый раунд, чего вы хотели? Сейчас начнет на игроков накатывать усталость, пойдут ошибки, неизбежно станет повеселее.

25'

Снова всеобъемлющее давление СКА в не самом высоком ритме.

22'

Отрезочек довольно долгого контроля мяча от «Зенита». Герчиков пытался отобрать мяч, но жестко попал Колесину. Впрочем, только аут, но в пользу «Зенита».

20'

Вот подача в штрафную СКА, но Богдан Кузьменко спокойно на выходе забрал мяч — соперников рядом не было.

18'

Ровным счетом ничего пока не получается у пензенского «Зенита» сегодня.

16'

Сняли воздух в своей штрафной пензенцы после второго углового СКА в матче.

15'

Очередная позиционная атака СКА закончилась ударом Халназарова головой — защитник принял на себя мяч, отбив на угловой.

13'

ГООООООООООООООООООЛ! Константин Корж — 1:0! Позиционное давление «СКА-Ростов» дало результат. Симонов пробил с линии штрафной, Абрамов отразил, но перед собой, а набежавший Константин Корж опередил защитника и протолкнул мяч в сетку на добивании!

12'

Не без труда отбились футболисты «Зенита» после подачи «СКА-Ростов» с углового.

10'

Теняев направил мяч над стенкой и над воротами.

9'

Сергей Петерсон прямо перед своей штрафной не успел к мячу и жестко наступил на ногу Роману Симонову — опаснейший штрафной и первая в матче желтая карточка.

8'

Тотальное территориальное преимущество у хозяев. Но все это до штрафной, а туда проникнуть никак не удается.

6'

«Зенит» перехватил мяч, но даже до центра поля с ним не смог дойти через пас.

5'

«СКА-Ростов» забрал мяч и владеет инициативой. Пока «Зенит» только перемещается в обороне. Но и обострений нет.

3'

Очень осторожное начало матча, никто пока до чужих ворот не добирается.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Петром Жилиным из Железногорска во главе.

19:55

А вот стартовый состав пензенского «Зенита» от Максима Игошина:

Абрамов, Белик, Везиков, Куракин, Гейкин, Кашмин, Скрыпников, Петерсон, Егоров, Попцов, Колесин.

19:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «СКА-Ростов» Андрей Каряка:

Кузьменко, Герчиков, Лапшов, Тьерри Джугела, Теняев, Тугарев, Гащенков, Халназаров, Горовых, Симонов, Корж.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого раунда Пути регионов Кубка России медийный футбольный клуб «СКА-Ростов», принадлежащий рэперу Басте, принимает на своем поле пензенский «Зенит» из Второй лиги Б. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!