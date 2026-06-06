Подготовка к мундиалю: США принимают Германию. LIVE

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче в преддверии чемпионата мира по футболу сборная США на «Солджер Филд» в Чикаго принимает национальную команду Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.