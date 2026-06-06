Подготовка к мундиалю: США принимают Германию. LIVE

Встречу обслуживает бригада арбитров с чилийцем Пьеро Маса Гомесом во главе.
А вот стартовый состав сборной Германии от Юлиана Нагельсманна:
Бауман, Киммих, Та, Шлоттербек, Браун, Нмеча, Павлович, Мусиала, Вирц, Зане, Хаверц.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной США Маурисио Почеттино:
Фриз, Фримен, Рим, Дест, Э. Робинсон, М. Робинсон, Маккенни, Адамс, Тилльман, Пулишич, Балогун.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче в преддверии чемпионата мира по футболу сборная США на «Солджер Филд» в Чикаго принимает национальную команду Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.