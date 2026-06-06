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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана

Подготовка к мундиалю: США принимают Германию. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. США — Германия. ОНЛАЙН
Dale Zanine-USA TODAY Sports/Reuters

В товарищеском матче перед чемпионата мира по футболу сборная США в Чикаго принимает национальную команду Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
6 июня 2026, 21:30
США
Не начался
0 : 0
Германия
Стадион «Солджер Филд», Чикаго, Иллинойс, США
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (, Чили)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
21:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с чилийцем Пьеро Маса Гомесом во главе.

21:20

А вот стартовый состав сборной Германии от Юлиана Нагельсманна:

Бауман, Киммих, Та, Шлоттербек, Браун, Нмеча, Павлович, Мусиала, Вирц, Зане, Хаверц.

21:10

Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной США Маурисио Почеттино:

Фриз, Фримен, Рим, Дест, Э. Робинсон, М. Робинсон, Маккенни, Адамс, Тилльман, Пулишич, Балогун.

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче в преддверии чемпионата мира по футболу сборная США на «Солджер Филд» в Чикаго принимает национальную команду Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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