Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана

Исправиться за поражение: Россия принимает Буркина-Фасо. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Буркина-Фасо. ОНЛАЙН
Алексей Филиппов/РИА Новости

В товарищеском матче в Волгограде сборная России принимает национальную команду Буркина-Фасо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
5 июня 2026, 20:00
Россия
1-й тайм
0 : 0
Буркина-Фасо
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград, Россия
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
5'

Первая позиционная атака Буркина-Фасо тоже ни к чему интересному не привела.

4'

Позиционный контроль не дает пока России ситуаций для создания моментов. Буркинийцы очень мобильно обороняются позиционно.

2'

Сборная России сразу же забрала мяч под контроль.

1'

Поееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Сербии с Ненадом Минаковичем во главе.

19:55

Состав сборной Буркина-Фасо от Брама Траоре:

Никиема, Загре, Куасси, Нагало, Тапсоба, Дусе, Сангаре, Уэдраого, Конате, Минунгу, Уаттара.

19:50

Состав сборной России от Валерия Карпина:

Максименко, Бевеев, Мелехин, Морозов, Круговой, Баринов, Умяров, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Глушенков, Садулаев.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче сборная России принимает на «Волгоград-Арене» национальную команду Буркина-Фасо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

 
Теперь вы знаете
Реакция Путина на письмо Зеленского, одобрение Украине € 6,6 млрд от ЕС и уроки эмпатии в детсадах. Главное за 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!