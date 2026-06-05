Исправиться за поражение: Россия принимает Буркина-Фасо. LIVE

Первая позиционная атака Буркина-Фасо тоже ни к чему интересному не привела.
Позиционный контроль не дает пока России ситуаций для создания моментов. Буркинийцы очень мобильно обороняются позиционно.
Сборная России сразу же забрала мяч под контроль.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Сербии с Ненадом Минаковичем во главе.
Состав сборной Буркина-Фасо от Брама Траоре:
Никиема, Загре, Куасси, Нагало, Тапсоба, Дусе, Сангаре, Уэдраого, Конате, Минунгу, Уаттара.
Состав сборной России от Валерия Карпина:
Максименко, Бевеев, Мелехин, Морозов, Круговой, Баринов, Умяров, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Глушенков, Садулаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче сборная России принимает на «Волгоград-Арене» национальную команду Буркина-Фасо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.