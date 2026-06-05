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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана

Проверка старшими: молодежная сборная России играет с командой Ирака. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия (U-21) — Ирак (U-23). ОНЛАЙН
Telegram-канал РФС | Молодёжная сборная России

В Турции проходит товарищеский матч между молодежными сборными России (U-21) и Ирака (U-23). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи U21 — 2026.
5 июня 2026, 17:30
Россия U21
45' Помалюк
Перерыв
1 : 0
Ирак U23
Стадион «Эмирхан Спорт Центр», Манавгат, Турция
1-й тайм
27′Бардачёв
45′Помалюк
42′Махди
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
26'

Игра возобновилась.

25'

Пауза на водопой.

23'

Быстрая атака сборной России выглядела перспективной, но закончилась фолом Бобра.

21'

Дальний удар иракцев пришелся в руки Ладохи.

20'

Ирак больше контролирует мяч в позиционных атаках.

18'

Помалюк пробил в атаке сборной России с хода — неточно.

16'

Бобер упал на входе в штрафную на дриблинге, но турецкий арбитр не увидел фола.

13'

Прострел Сидоренко в быстрой атаке прервал защитник сборной Ирака.

11'

Классно сыгравший Луай бил с линии штрафной, но Ладоха в прыжке потащил!

10'

Чевардин довольно грубо сфолил в центре поля, но избежал карточки.

7'

Успокоилась игра после резвого начала от обеих команд.

5'

Быстрая атака Ирака закончилась неточным дальним ударом.

4'

Бордачев пробил по воротам из-за штрафной после розыгрыша углового — неточно.

3'

Иракцы разыграли угловой, но это привело к контратаке, где уже сами футболисты сборной Ирака в подкате выбивали на угловой.

2'

В первой же атаке Ирак создает момент, но Ладоха перевел удар в упор через перекладину в прыжке!

1'

Поееееехали! Матч начался.

17:20

А вот стартовый состав молодежки Ирака от Эмада Мохаммада:
Саджид, Рашид, Мусса, Хаджи, Файсал, Мохалад, Махди, Халаф, Дхейа, Наваф, Луай.

17:15

Состав молодежной сборной России от Ивана Шабарова:

Ладоха, Чевардин, Ахмедов, Бардачев, Хмарин, Умников, Пополитов, Ивлев, Сидоренко, Помалюк, Бобер.

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В турецком Манавгате пройдет матч между молодежными сборными России (U-21) и Ирака (U-23). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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