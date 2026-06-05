Проверка старшими: молодежная сборная России играет с командой Ирака. LIVE

Игра возобновилась.
Пауза на водопой.
Быстрая атака сборной России выглядела перспективной, но закончилась фолом Бобра.
Дальний удар иракцев пришелся в руки Ладохи.
Ирак больше контролирует мяч в позиционных атаках.
Помалюк пробил в атаке сборной России с хода — неточно.
Бобер упал на входе в штрафную на дриблинге, но турецкий арбитр не увидел фола.
Прострел Сидоренко в быстрой атаке прервал защитник сборной Ирака.
Классно сыгравший Луай бил с линии штрафной, но Ладоха в прыжке потащил!
Чевардин довольно грубо сфолил в центре поля, но избежал карточки.
Успокоилась игра после резвого начала от обеих команд.
Быстрая атака Ирака закончилась неточным дальним ударом.
Бордачев пробил по воротам из-за штрафной после розыгрыша углового — неточно.
Иракцы разыграли угловой, но это привело к контратаке, где уже сами футболисты сборной Ирака в подкате выбивали на угловой.
В первой же атаке Ирак создает момент, но Ладоха перевел удар в упор через перекладину в прыжке!
Поееееехали! Матч начался.
А вот стартовый состав молодежки Ирака от Эмада Мохаммада:
Саджид, Рашид, Мусса, Хаджи, Файсал, Мохалад, Махди, Халаф, Дхейа, Наваф, Луай.
Состав молодежной сборной России от Ивана Шабарова:
Ладоха, Чевардин, Ахмедов, Бардачев, Хмарин, Умников, Пополитов, Ивлев, Сидоренко, Помалюк, Бобер.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В турецком Манавгате пройдет матч между молодежными сборными России (U-21) и Ирака (U-23). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.