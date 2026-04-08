Небольшое затишье на поле. И много брака в действиях обеих команд.
33% на 67% по владению мячом. Гости уверенно себя чувствуют, хотя в последние минуты динамовцы провели несколько атак.
Маричаль пробил головой после подачи углового — неточно.
Гладышев успел к мячу на рывке у лицевой, остановил его и прострелил — Оласа в подкате выбил на угловой.
Опасный удар Тюкавина привел к угловому. А после корнера в верховой борьбе мяч ушел за лицевую от динамовца.
Теперь Александр Черников получил желтую карточку.
Хуан Хосе Касерес сбил Батчи и получил желтую карточку.
После подачи со штрафного из глубины Боселли подрезал мяч головой по дуге под перекладину, но Лунев спокойно поймал.
Лунев ошибся на выходе после подачи «Краснодара» штрафного слева, и Тормена бил головой фактически в пустой створ, но не попал.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил желтую карточку за эмоции.
Тюкавин остроумно пропустил на Бителло, но Оласа успел и выбил на угловой. Динамовцы корнер разыграли, но в итоге передача Гладышева из штрафной своих не нашла.
Лукас Оласа схватил в центре поля руками принявшего верховую передачу Ярослава Гладышева и не отпускал, пока не был зафиксирован фол. Желтая карточка.
После подачи Бителло с углового Агкацев сыграл на выходе и поймал мяч.
Агкацев ошибся с передачей, Бителло перехватил за штрафной, причем сам голкипер был там же. В итоге Бителло догнал мяч на фланге и не стал бить, а делал пас в штрафную на пустые, но Тормена выбил на угловой!
Первый угловой привел к повторному, но и подача с него не привела к удару.
Заблокировали гости удар Гладышева в позиционной атаке «Динамо», и в итоге все пришло к угловому.
Сперцян подал угловой на ближний угол вратарской, но Маричаль снял воздух.
Динамовская защита отбилась после подачи Сперцяна со штрафного из глубины.
Ищет «Краснодар» варианты в атаке, динамовцы пока только предотвращают чужие наскоки.
Мозес ворвался в штрафную и упал после контакта с Маричалем, но фола не было.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Агкацев, Пальцев, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли, Мозес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Ролан Гусев:
Лунев, Маричаль, Рикардо, Фернандес, Касерес, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бителло, Нгамале, Тюкавин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.