На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Кубок России. Путь РПЛ. Финал. Первый матч. «Динамо» — «Краснодар». ОНЛАЙН

close
Владимир Федоренко/РИА Новости
В первом матче финального противостояния Пути РПЛ Кубка России «Динамо» в Москве принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
1-й тайм
08 апреля 18:15
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
24' Касерес

17' Оласа

28' Черников

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
37'

Небольшое затишье на поле. И много брака в действиях обеих команд.

34'

33% на 67% по владению мячом. Гости уверенно себя чувствуют, хотя в последние минуты динамовцы провели несколько атак.

32'

Маричаль пробил головой после подачи углового — неточно.

31'

Гладышев успел к мячу на рывке у лицевой, остановил его и прострелил — Оласа в подкате выбил на угловой.

30'

Опасный удар Тюкавина привел к угловому. А после корнера в верховой борьбе мяч ушел за лицевую от динамовца.

29'

Теперь Александр Черников получил желтую карточку.

26'

Хуан Хосе Касерес сбил Батчи и получил желтую карточку.

23'

После подачи со штрафного из глубины Боселли подрезал мяч головой по дуге под перекладину, но Лунев спокойно поймал.

20'

Лунев ошибся на выходе после подачи «Краснодара» штрафного слева, и Тормена бил головой фактически в пустой створ, но не попал.

19'

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил желтую карточку за эмоции.

18'

Тюкавин остроумно пропустил на Бителло, но Оласа успел и выбил на угловой. Динамовцы корнер разыграли, но в итоге передача Гладышева из штрафной своих не нашла.

17'

Лукас Оласа схватил в центре поля руками принявшего верховую передачу Ярослава Гладышева и не отпускал, пока не был зафиксирован фол. Желтая карточка.

15'

После подачи Бителло с углового Агкацев сыграл на выходе и поймал мяч.

14'

Агкацев ошибся с передачей, Бителло перехватил за штрафной, причем сам голкипер был там же. В итоге Бителло догнал мяч на фланге и не стал бить, а делал пас в штрафную на пустые, но Тормена выбил на угловой!

12'

Первый угловой привел к повторному, но и подача с него не привела к удару.

11'

Заблокировали гости удар Гладышева в позиционной атаке «Динамо», и в итоге все пришло к угловому.

8'

Сперцян подал угловой на ближний угол вратарской, но Маричаль снял воздух.

6'

Динамовская защита отбилась после подачи Сперцяна со штрафного из глубины.

4'

Ищет «Краснодар» варианты в атаке, динамовцы пока только предотвращают чужие наскоки.

2'

Мозес ворвался в штрафную и упал после контакта с Маричалем, но фола не было.

1'

Поееееехали! Матч начался.

18:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.

18:10

А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:

Агкацев, Пальцев, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли, Мозес.

18:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Ролан Гусев:

Лунев, Маричаль, Рикардо, Фернандес, Касерес, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бителло, Нгамале, Тюкавин.

18:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами