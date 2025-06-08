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Битва за бронзу: Германия играет с Францией в Лиге наций. LIVE

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место. Германия — Франция. ОНЛАЙН

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Annegret Hilse/Reuters
Сборные Германии и Франции разыгрывают бронзу Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'7

Теперь Меньян тащит удар Адейеми! Очень тяжело французам на старте матча.

'5

Как начала сборная Германии! Динь спас свою команду, оказавшись на пути мяча после удара Горецки — если бы не защитник, едва ли Меньян спас бы!

'2

Момент у немцев уже на старте встречи! Вольтемаде с линии 11-метровой отметки замкнул проникающую передачу, и Меньян ногой в падении отразил удар!

'1

Матч начался! Главный судья — словак Иван Кружляк.

15:55

Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.

Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.

15:50

Матч начнется в 16:00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Германия и Франция борются за третье место в Лиге наций УЕФА.

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