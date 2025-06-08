Теперь Меньян тащит удар Адейеми! Очень тяжело французам на старте матча.
Как начала сборная Германии! Динь спас свою команду, оказавшись на пути мяча после удара Горецки — если бы не защитник, едва ли Меньян спас бы!
Момент у немцев уже на старте встречи! Вольтемаде с линии 11-метровой отметки замкнул проникающую передачу, и Меньян ногой в падении отразил удар!
Матч начался! Главный судья — словак Иван Кружляк.
Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.
Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.
Матч начнется в 16:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Германия и Франция борются за третье место в Лиге наций УЕФА.