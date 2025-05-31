31 мая 2025, 17:00 Обновлено: 31 мая 2025, 17:56 Спорт Размер текста А А А Номинальные стыки: «Пари НН» принимает «Сочи». LIVE Футбол. РПЛ, переходные матчи. «Пари НН» — «Сочи». ОНЛАЙН Данила Жиляев

«Пари НН» дома играет с «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Первую встречу нижегородцы выиграли 2:1. Но даже в случае неудачи они все равно сохранят прописку в элите из-за невыдачи лицензии «Химкам». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Россия — Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч Перерыв 31 мая 17:00 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия 0 : 3 Сочи Сочи, Россия 21' Заика 45' Крамарич 45' Крамарич Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия