Пари Нижний Новгород

Завершен первый тайм! Нижегородцы имели территориальное преимущество, но пока совершенно неожиданно «горят» 0:3!
Вот уж кто мог бы ожидать разгромного счета в первом тайме! Провалились нижегородцы в обороне, Литвинов прострелил справа, последовала скидка, и никто не помешал Крамаричу оформить дубль!
ГОЛ!!!
Крамарич пробил с точки влево от себя, а Медведев прыгнул в противоположный угол!
ГОЛ!!!
Пенальти!
Бежит к монитору арбитр!
Чистяков пока что добавил четыре минуты — а VAR по-прежнему работает.
VAR проверяет момент на пенальти! Возможно, Александров сыграл рукой после удара Начо!
После пропущенного гола нижегородцы контролируют игру, но пока ничего не могу сделать у чужих ворот.
Абердину, как будто, было мало — против Карина он нарушил правила.
Досталось Каричу в стыке с Литвиновым. Игровой эпизод, но только после помощи медиков защитник «Пари НН» сумел вернуться в матч.
Подстелился защитник «Сочи» под удар из пределов штрафной и отвел угрозу.
Штрафной хозяева все равно заработали, но Калинский прямым ударом отправил мяч над перекладиной.
Нет удаления! Чистякова позвали к монитору, и тот изменил решение: желтая карточка вместо красной!
VAR проверяет эпизод. Чистяков счел безусловное нарушение правил фолом последней надежды.
Вот так интрига! Прямую красную карточку получает Абердин! за фол против Грулева на линии штрафной!
«Сочи» открывает счет! Гости подали угловой, последовал сброс на Заику, и тот отправил мяч точно в угол ворот — ни Магкеев, ни Гоцук не смоли помешать капитану черноморской команды!
ГОЛ!!!
Гоцук возле центрального круга пытался развить атаку своей команды, но запутался в собственных ногах.
Магкеев в своей штрафной заблокировал удар — скорее, даже попытку удара.
Перехватывают сочинцы инициативу, подбираются к чужой штрафной. Но пока не находят идей для завершения атак.
Невысокий темп в игре. Нижегородцы стараются не расходовать силы — это логично, у них в любом случае есть преимущество за счет первого матча и из-за 13-го места, которое после снятия «Химок» становится фактически спасительным.
Первый удар нанесли именно гости — бил Начо из-за штрафной, но никаких проблем Медведеву он не доставил.
Пока спокойно контролируют мяч хозяева, в действиях сочинцев много суеты.
Напожарили защитники «Сочи». Боселли на левом краю штрафной легко перекинул мяч через соперника и сбросил к центру — Дегтев успел перехватить.
Напомним, что с текущими стыками возникла нестандартная ситуация. «Химки», занявшие 12-е место по итогам прошлого сезона, не получили лицензию на следующий розыгрыш РПЛ и не примут в нем участия. Таким образом, одна из команд элиты, участвующая в стыках, останется в премьер-лиге, и наивысшие шансы на это — у «Пари НН». Именно нижегородцы заняли 13-е место — выше «Ахмата» и «Оренбурга», которые также при определенных обстоятельствах могут продолжить выступление в РПЛ. И, помимо всего прочего, «Пари НН» выиграл первый матч против «Сочи» 2:1.
Начали! Главный судья — Артем Чистяков.
«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Гоцук, Карич, Магкеев, Карапузов, Трошечкин, Калинский, Босельи, Грулев.
«Сочи»: Дёгтев, Макарчук, Литвинов, Абердин, Магаль, Кожемякин, Заика, Начо, Пасевич, Крамарич, Балкизов.
Игра начнется в 17:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Пари НН» принимает «Сочи» в ответном матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.