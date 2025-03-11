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Спорт

«Локомотив» сражается с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России. LIVE

Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Сергей Пиняев

РИА Новости/Сергей Бобылев
Московский «Локомотив» играет на выезде с махачкалинским «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России на втором этапе Пути регионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Матч не начался
11 марта 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/4 финала Кубка России в Пути регионов «Динамо» из Махачкалы принимает на своем поле «Локомотив». Начало матча — в 19.00 мск.

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