Спорт
«Локомотив» сражается с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России. LIVE
Сергей Пиняев
РИА Новости/Сергей Бобылев
Московский «Локомотив» играет на выезде с махачкалинским «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России на втором этапе Пути регионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Матч не начался
11 марта 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/4 финала Кубка России в Пути регионов «Динамо» из Махачкалы принимает на своем поле «Локомотив». Начало матча — в 19.00 мск.