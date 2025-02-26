Реал Сосьедад

23:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Хосе Санчесом Мартинесом во главе. Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, забивший в прошлом туре Ла Лиги красивый гол, сегодня не сыграет из-за небольшого повреждения. Тогда его из-за этого и заменили в перерыве.