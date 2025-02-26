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Спорт

Винисиус впервые с капитанской: «Реал» гостит у «Сосьедада» Захаряна в Кубке Испании. LIVE

Футбол. Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

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Винисиус празднует гол в составе «Реала»

Reuters
В первом матче полуфинального противостояния Кубка Испании играют «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и мадридский «Реал», который впервые с капитанской повязкой выводит бразилец Винисиус Жуниор. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
Матч не начался
26 февраля 23:30
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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23:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Хосе Санчесом Мартинесом во главе. Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, забивший в прошлом туре Ла Лиги красивый гол, сегодня не сыграет из-за небольшого повреждения. Тогда его из-за этого и заменили в перерыве.

23:25

А вот стартовый состав мадридского «Реала» от Карло Анчелотти:

Андрей Лунин, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Орельен Тчуамени, Франсиско Гарсия, Даниель Себальос, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Винисиус Жуниор, Эндрик.

23:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль:

Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Айен Муньос, Мартин Субименди, Такефуса Кубо, Брайс Мендес, Лука Сучич, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа.

23:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния Кубка Испании встречаются «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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