Встречу обслуживает бригада арбитров с Хосе Санчесом Мартинесом во главе. Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян, забивший в прошлом туре Ла Лиги красивый гол, сегодня не сыграет из-за небольшого повреждения. Тогда его из-за этого и заменили в перерыве.
А вот стартовый состав мадридского «Реала» от Карло Анчелотти:
Андрей Лунин, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Орельен Тчуамени, Франсиско Гарсия, Даниель Себальос, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Винисиус Жуниор, Эндрик.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль:
Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Айен Муньос, Мартин Субименди, Такефуса Кубо, Брайс Мендес, Лука Сучич, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче полуфинального противостояния Кубка Испании встречаются «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.