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Спорт

Совершить еще одно чудо: «Акрон» на выезде играет с «Краснодаром» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Финал Пути регионов. «Краснодар» (Краснодар) — «Акрон» (Тольятти). ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В финале Пути регионов Кубка России встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон», который уже совершил сенсацию и выбил из розыгрыша действующего обладателя трофея — московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. Финал. Этап 1 (Путь регионов)
1-й тайм
03 мая 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0:0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Салтыков рвется к мячу, но Сафонов выходит из своей штрафной и забирает мяч себе.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

Так, вроде бы все целы, игру продолжить могут, экстренных замен не предвидится. По крайней мере, в первом тайме.

'43

Угловой закончился обоюдным столкновением в штрафной, на поле лежат два футболиста, медики обеих команд на поле. Ленини и Ходжаниязов пострадали.

'42

Опасно! Дотянули игроки «Акрона» до чужой штрафной, подбор был, Салтыков метил в дальнюю девятку, совсем немного ему не хватило!

'41

«Акрон» играет в перепас на своей половине поля.

'39

«Акрон» порой пытается играть во владение, правда, к успехам впереди это не приводит.

'37

Получил передышку «Акрон» в связи с этой проверкой и немного отодвинул игру от своих ворот.

'35

Казарацев на VAR считает, что это не пенальти, в целом, весьма справедливо.

'34

А еще у нас идет проверка на пенальти. Кордоба подсунул ногу под удар, но весьма спорно оказалось, больше фол по неосторожности.

'33

Конечно, «быки» поддавливают соперников. И это снова приводит к моменту, один на один вышел игрок «Краснодара» с Волковым, но случился плотный контакт, и мяч улетел мимо.

'32

А вот и острый момент! Прошла атака волнами, Батчи получил пас от Ахметова, пробил мощно — Волков спасает свою команду!

'31

«Краснодар» раз за разом начинает свои атаки с центра поля, но очень плотная игра идет у ворот тольяттинцев, очень вязкая.

'29

А вот это было опасно! От Понсе сейчас мяч попал в Кайо, и совсем чуть-чуть — и случился бы автогол. Но нет, совсем немного мимо.

'27

Нельзя сказать, что игра насыщенна событиями.

'25

Батчи подхватил мяч, прорвался почти один на один с Волковым, но Зуев сумел помешать пробить качественно.

'23

Мяч у тольяттинцев держится не очень хорошо, но вот в обороне «Акрон» действует вполне уверенно.

'21

Угловой подали «быки», точнее, разыграли его. До удара хотя бы в сторону ворот так и не дошло.

'19

«Акрон» не особо торопится в ответ бежать вперед, и «Краснодар» встречает высоко соперников.

'18

А вот и первый момент! Ахметов сделал заброс на Сперцяна, заваливался, но сумел пробить — выше ворот!

'17

«Краснодар» пытается начать атаку со своей половины поля, проходит длинный заброс, но прямо в руки Волкову.

'15

Очень интересно, что пока Чистяков свистит крайне мало, почти без фолов идет игра.

'13

Никто из команд не увлекается высоким прессингом.

'11

Спокойно обороняется «Акрон». Пока без нервов проходит игра.

'9

Впрочем, стоит отметить, что «Акрон» не дает сопернику много пространства. Команда, как говорится, терпит.

'7

Неторопливо идет перепас, кажется, что никуда не спешат «быки».

'5

«Краснодар» атакует, но пока ничего акцентированного создать команда не может. «Акрон» достаточно плотно обороняется.

'3

Достаточно много борьбы идет на первых минутах игры.

'1

С первых же секунд «быки» забирают мяч себе.

'1

Ну что же, звучит у нас стартовый свисток! Матч рассудит Артем Чистяков.

19:30

В Суперфинале Кубка России уже московский ЦСКА, однако регламент турнира таков: победитель противостояния «Краснодара» и «Акрона» попадает на «Урал», который проиграл в финале Пути РПЛ ЦСКА, и уже победитель этого противостояния выходит на армейцев. Вполне возможно, что в финале ЦСКА вновь встретится с «Уралом».

19:25

Стартовые составы команд выглядят так:

Состав «Краснодара»: Сафонов (капитан), Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Баньяц, Ленини, Сперцян, Батчи, Ахметов, Кордоба.

Состав «Акрона»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Чудин, Песегов, Килин (капитан), Понсе, Салтыков.

19:20

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

19:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! В финале Пути регионов Кубка России «Краснодар» на своем поле принимает тольяттинский «Акрон», который до этого выбил из розыгрыша действующих обладателей трофея — «Спартак».

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