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Спорт

Салах забил: «Манчестер Сити» неожиданно пропустил от «Ливерпуля». LIVE

Футбол. АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Reuters
«Манчестер Сити» в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) принимает «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
1-й тайм
01 апреля 14:30
Манчестер Сити
Манчестер
28' Альварес
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
17' Салах
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья:
1-й тайм

28' Альварес

17' Салах 20' Салах

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'28

ГООООООЛ!!! «Манчестер Сити» довольно быстро отыгрался! 1:1! Грилиш открылся на левом краю штрафной, в касание отдал передачу в центр, где Хулиан Альварес в упор расстрелял ворота!

'27

Салах разогнался по левому флангу и прострелил в штрафную, но попал в защитника, и мяч прикатился в руки Эдерсону.

'25

Горячо! Гакпо открылся в центре штрафной «Сити» на проникающую передачу и чуть не вышел один на один, но затем оказалось, что он был в офсайде.

'23

Момент! Марез бил с края штрафной без какого-либо сопротивления, но получилось чуть выше перекладины!

'21

Робертсон пронесся по левому флангу и подал в штрафную, но получилось точно в руки Эдерсону.

'20

Салах откинул мяч от соперника, за что получил желтую карточку, — неспортивное поведение. Египетский нападающий не на шутку завелся и долго кричал на арбитра.

'17

ГОООООЛ!!! «Ливерпуль» неожиданно открывает счет! «Сити» очень высоко прессинговал и попался на ошибке. «Красные» в три длинных паса вышли в в атаку «два в одного», в ходе которой Жота отвлек внимание защитника и покатил назад, на Салаха, а тот очень сильно пробил — гол. 1:0 в пользу «Ливерпуля!»

'15

Опасно! Де Брейне пробежал мимо мяча, а вот Марез пробил с левой в дальнюю «девятку» — мяч просвистел впритирку со штангой!

'14

Де Брейне аккуратно подал в центр штрафной, но «красные» отбились. Правда, сразу после этого Хендерсон сбил бельгийца с ног, и «Сити» получил право на опаснейший штрафной.

'12

Родри пробил почти с линии штрафной по воротам, но Алисон грамотно занял позицию и спокойно забрал мяч.

'11

Диогу Жота пытался развить контратаку, но ему преградил путь Аканджи, так что португальцу пришлось пасовать назад, и вскоре атака захлебнулась.

'10

Статистика по владению мячом — 79 на 21% в пользу «Сити».

'8

Фабиньо поставил подножку Грилишу и «привез» штрафной на фланге. Сам бразилец с этим не согласен и активно спорит с арбитрм.

'7

«Горожане» заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот. Де Брейне не стал бить, а просто обыгрался с Марезом.

После несколько пасов Де Брейне все-таки навесил в штрафную, откуда Альварес головой выполнял скидку ближе к воротам, но направил мяч в руки Алисону.

'5

«Сити» установил контроль над мячом, «Ливерпуль» спокойно сидит всей командой на своей половине поля.

'4

Робертсон поддержал атаку «Ливерпуля» по левому флангу и навесил в штрафную, но никто из партнеров не смог откликнуться.

'3

Нападающий «Сити» Хулиан Альварес разогнался по правому флангу и попытался принять передачу на ход, но ван Дейк вовремя отреагировал и выбил мяч за боковую.

'1

Матч начался! Напомним, Холанд пропускает матч из-за травмы паха.

14:30

«Сити» — второе место в таблице АПЛ, 61 очко.

«Ливерпуль» — шестое место, 42 очка.

14:29

Стартовые составы:

«Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Де Брейне, Грилиш, Марез, Альварес.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Гакпо, Жота, Салах.

14:25

Добрый день, уважаемые любители футбола! Матч «Ман Сити» и «Ливерпуля» стартует в 14.30 мск.

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