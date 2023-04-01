Манчестер Сити

'7

«Горожане» заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот. Де Брейне не стал бить, а просто обыгрался с Марезом.

После несколько пасов Де Брейне все-таки навесил в штрафную, откуда Альварес головой выполнял скидку ближе к воротам, но направил мяч в руки Алисону.