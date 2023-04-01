ГООООООЛ!!! «Манчестер Сити» довольно быстро отыгрался! 1:1! Грилиш открылся на левом краю штрафной, в касание отдал передачу в центр, где Хулиан Альварес в упор расстрелял ворота!
Салах разогнался по левому флангу и прострелил в штрафную, но попал в защитника, и мяч прикатился в руки Эдерсону.
Горячо! Гакпо открылся в центре штрафной «Сити» на проникающую передачу и чуть не вышел один на один, но затем оказалось, что он был в офсайде.
Момент! Марез бил с края штрафной без какого-либо сопротивления, но получилось чуть выше перекладины!
Салах откинул мяч от соперника, за что получил желтую карточку, — неспортивное поведение. Египетский нападающий не на шутку завелся и долго кричал на арбитра.
ГОООООЛ!!! «Ливерпуль» неожиданно открывает счет! «Сити» очень высоко прессинговал и попался на ошибке. «Красные» в три длинных паса вышли в в атаку «два в одного», в ходе которой Жота отвлек внимание защитника и покатил назад, на Салаха, а тот очень сильно пробил — гол. 1:0 в пользу «Ливерпуля!»
Опасно! Де Брейне пробежал мимо мяча, а вот Марез пробил с левой в дальнюю «девятку» — мяч просвистел впритирку со штангой!
Де Брейне аккуратно подал в центр штрафной, но «красные» отбились. Правда, сразу после этого Хендерсон сбил бельгийца с ног, и «Сити» получил право на опаснейший штрафной.
Родри пробил почти с линии штрафной по воротам, но Алисон грамотно занял позицию и спокойно забрал мяч.
Диогу Жота пытался развить контратаку, но ему преградил путь Аканджи, так что португальцу пришлось пасовать назад, и вскоре атака захлебнулась.
Фабиньо поставил подножку Грилишу и «привез» штрафной на фланге. Сам бразилец с этим не согласен и активно спорит с арбитрм.
«Горожане» заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот. Де Брейне не стал бить, а просто обыгрался с Марезом.
После несколько пасов Де Брейне все-таки навесил в штрафную, откуда Альварес головой выполнял скидку ближе к воротам, но направил мяч в руки Алисону.
«Сити» установил контроль над мячом, «Ливерпуль» спокойно сидит всей командой на своей половине поля.
Робертсон поддержал атаку «Ливерпуля» по левому флангу и навесил в штрафную, но никто из партнеров не смог откликнуться.
Нападающий «Сити» Хулиан Альварес разогнался по правому флангу и попытался принять передачу на ход, но ван Дейк вовремя отреагировал и выбил мяч за боковую.
Стартовые составы:
«Ман Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Де Брейне, Грилиш, Марез, Альварес.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиот, Гакпо, Жота, Салах.