Манчестер Сити

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ГОООООООООООООООООЛ! Фил Фоден — 1:0! Ну вот и гол. Это должно было случиться. Очередная атака «Сити» буквально раздавила оборону гостей. Поучаствовали в позиционном наступлении сразу половина полевых игроков «горожан», в итоге Бернарду Силва почти от лицевой с левого фланга сделал адресный пас низом в штрафную, где Фоден в касание метров с семи расстрелял ближнюю девятку.