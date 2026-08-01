Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Жизнь после ухода вратаря: «Балтика» принимает столичное «Динамо». LIVE
В матче второго тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика», потерявшая выкупленного ЦСКА за отступные Максима Бориско, но взявшая в аренду Евгения Латышонка, принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.