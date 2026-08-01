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Жизнь после ухода вратаря: «Балтика» принимает столичное «Динамо». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Балтика» — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости

В матче второго тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика», потерявшая выкупленного ЦСКА за отступные Максима Бориско, но взявшая в аренду Евгения Латышонка, принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2-й тур
1 августа 2026, 20:45
Балтика
Калининград, Россия
Не начался
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает на своем поле московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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