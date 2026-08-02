Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Черчесов против родной команды: «Ахмат» принимает «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ. 2-й тур. «Ахмат» — «Спартак». ОНЛАЙН
ФК «Ахмат»

В заключительном матче второго тура Российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2-й тур
2 августа 2026, 20:30
Ахмат
Грозный, Россия
5' Касинтура
Перерыв
1 : 1
Спартак М
Москва, Россия
39' Ву
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
1-й тайм
5′Касинтура
39′Ву
42′Максименко
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
45+5'

Перерыв! «Ахмат» — «Спартак» — 1:1!

45+3'

Денисов с фолом вступает в отбор против Мелкадзе, рефери дает свисток.

45'

К основному времени второго тайма добавлено пять минут.

42'

Максименко получает предупреждение за фол против Мелкадзе. Слишком далеко вышел из ворот Александр и неосторожно сыграл против Георгия.

39'

Гол! Кристофер Ву блестяще бьет головой с отскоком от газона после подачи Маркиньоса! Исправляется за свою глупую ошибку защитник «Спартака» и делает счет 1:1!

37'

Классно Ндонг отработал корпусом, помешав Мартинсу принять в штрафной «Ахмата» передачу из глубины от Денисова!

34'

Слишком высоко пробивает Мартинс после подачи с левого фланга от Маркиньоса, от ворот разыграют мяч хозяева.

32'

Ибишев подтолкнул в спину Мартинса, арбитр дает свисток.

29'

Игра возобновлена.

26'

Пауза на водопой у нас.

23'

Половина первого тайма позади — после нелепого пенальти «Спартак» взял мяч под контроль и очень старается сравнять счет. Пока неудачно.

20'

Солари рискнул прорваться по флангу мимо Цаке, но Клисман был решительно против, вступив в отбор.

17'

Очень сильно прихрамывая Литвинов покидает поле.

14'

Болезненный удар по ноге получает Литвинов в борьбе с Мелкадзе за мяч — ничего криминального со стороны Георгия не было, но Руслану очень больно. На всякий случай на скамейке красно-белых начал разминаться Данил Пруцев.

11'

Ромау с нарушением правил останавливает Барко, игра приостановлена.

8'

Зобнин подтолкнул в спину Ромау (тезка, получается!) и заработал фол.

5'

Гол! Касинтура без проблем реализует одиннадцатиметровый удар, 1:0!

4'

Фролов продолжает спокойно объяснять свое решение Максименко, а пробивать пенальти будет Эгаш Касинтура.

2'

Пенальти в ворота «Спартака»! Просто нелепейший случай, Кристофер Ву остановил рукой мяч, который ему передал Александр Максименко для ввода мяча в игру. Арбитр Антон Фролов посчитал, что Максименко уже ввел мяч в игру, однако сам голкипер вместе с партнерами по команде только недоуменно разводят руками.

20:35

Игра началась! Поехали!

20:30

Звучат гимны Российской Федерации и Чеченской республики!

20:25

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин

20:20

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Клисман, Богосавац, Ндонг, Адамов, Силва, Касинтура, Ромау, Самородов, Мелкадзе.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче второго тура Российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!