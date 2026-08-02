Черчесов против родной команды: «Ахмат» принимает «Спартак». LIVE

Перерыв! «Ахмат» — «Спартак» — 1:1!
Денисов с фолом вступает в отбор против Мелкадзе, рефери дает свисток.
К основному времени второго тайма добавлено пять минут.
Максименко получает предупреждение за фол против Мелкадзе. Слишком далеко вышел из ворот Александр и неосторожно сыграл против Георгия.
Гол! Кристофер Ву блестяще бьет головой с отскоком от газона после подачи Маркиньоса! Исправляется за свою глупую ошибку защитник «Спартака» и делает счет 1:1!
Классно Ндонг отработал корпусом, помешав Мартинсу принять в штрафной «Ахмата» передачу из глубины от Денисова!
Слишком высоко пробивает Мартинс после подачи с левого фланга от Маркиньоса, от ворот разыграют мяч хозяева.
Ибишев подтолкнул в спину Мартинса, арбитр дает свисток.
Игра возобновлена.
Пауза на водопой у нас.
Половина первого тайма позади — после нелепого пенальти «Спартак» взял мяч под контроль и очень старается сравнять счет. Пока неудачно.
Солари рискнул прорваться по флангу мимо Цаке, но Клисман был решительно против, вступив в отбор.
Очень сильно прихрамывая Литвинов покидает поле.
Болезненный удар по ноге получает Литвинов в борьбе с Мелкадзе за мяч — ничего криминального со стороны Георгия не было, но Руслану очень больно. На всякий случай на скамейке красно-белых начал разминаться Данил Пруцев.
Ромау с нарушением правил останавливает Барко, игра приостановлена.
Зобнин подтолкнул в спину Ромау (тезка, получается!) и заработал фол.
Гол! Касинтура без проблем реализует одиннадцатиметровый удар, 1:0!
Фролов продолжает спокойно объяснять свое решение Максименко, а пробивать пенальти будет Эгаш Касинтура.
Пенальти в ворота «Спартака»! Просто нелепейший случай, Кристофер Ву остановил рукой мяч, который ему передал Александр Максименко для ввода мяча в игру. Арбитр Антон Фролов посчитал, что Максименко уже ввел мяч в игру, однако сам голкипер вместе с партнерами по команде только недоуменно разводят руками.
Игра началась! Поехали!
Звучат гимны Российской Федерации и Чеченской республики!
«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин
«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Клисман, Богосавац, Ндонг, Адамов, Силва, Касинтура, Ромау, Самородов, Мелкадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче второго тура Российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.