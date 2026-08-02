Черчесов против родной команды: «Ахмат» принимает «Спартак». LIVE

2'

Пенальти в ворота «Спартака»! Просто нелепейший случай, Кристофер Ву остановил рукой мяч, который ему передал Александр Максименко для ввода мяча в игру. Арбитр Антон Фролов посчитал, что Максименко уже ввел мяч в игру, однако сам голкипер вместе с партнерами по команде только недоуменно разводят руками.