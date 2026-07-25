Легендарное возвращение Сандро Шварца: «Динамо» сражается с «Крыльями Советов». LIVE

Костанца жестко сыграл против Бителло — ударил по ноге. Арбитр пока не дает никому желтых карточек.
Защитник «Крыльев» Рассказов получил небольшое повреждение после того, как Фомин врезался в него в борьбе за мяч. Врачи оказали помощь футболисту, и он вскоре вернулся в игру.
Динамовцы заработали угловой. Бителло исполнил подачу в центр штрафной, но Чернов выиграл верховую борьбу и выбил мяч в поле.
Чернов выбил мяч из штрафной «Крыльев» после подачи Бителло.
Опасно! Артур нанес мощный удар с линии штрафной, но Песьяков отбил мяч на угловой!
Момент! Олейников обыграл нескольких защитников «Динамо», проник в штрафную с правого фланга и нанес удар в створ, но Лунев спас свою команду! Однако затем оказалось, что Олейников забрался в офсайд.
Момент! Гладышев вошел в штрафную с правого фланга и нанес удар в дальний угол, но чуть-чуть не попал в створ!
Гладышев опасно прострелил в штрафную, мяч заметался по штрафной «Крыльев» и в итоге достался Бителло, который нанес удар по воротам — мяч пролетел над самой перекладиной! Однако бразилец оказался в офсайде.
Опасно! Баньяц исполнил подачу на ближнюю штангу, и Божин нанес удар головой в упор, но Лунев отбил в сторону!
Зайдензаль выбил мяч из-под ног Печенина за лицевую, и «Крылья Советов» заработали угловой.
Моментище! Бителло навесил в центр штрафной, Зайдензаль подобрал мяч и отдал пас на Тюкавина, который в касание нанес удар с линии вратарской, но банально не попал в створ!
Костанца ударил по ноге Артура и прервал позиционную атаку «Динамо».
Скопинцев разогнал атаку «Динамо» и подал в штрафную, где Тюкавин нанес удар головой, но неточно.
Баньяц исполнил подачу в штрафную «Динамо», но Лунев забрал поймал мяч в руки.
Бело-голубые контролируют мяч, но пока не форсируют события в атаке.
Бителло нанес удар с линии штрафной, но прямо в руки Песьякову.
«Крылья Советов» организовали прострел в штрафную, но динамовцы отбились.
Олейников нанес удар из пределов штрафной «Динамо», но не попал в створ.
Динамовцы заработали угловой. Бителло исполнил подачу во вратарскую, но мяч ушел за лицевую от кого-то из его партнеров по команде.
Матч начался!
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков, Кирилл Печенин, Никита Чернов, Сергей Божин, Николай Рассказов, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Фернандо Костанца, Михайло Баньяц, Иван Олейников, Амир Рахманович.
Стартовый состав «Динамо»: Андрей Лунев, Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко, Давид Рикардо, Леон Зайдензаль, Данил Глебов, Даниил Фомин, Артур Гомес, Бителло, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня московское «Динамо» стартует в новом сезоне РПЛ матчем против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 14.00 мск.