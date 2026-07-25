Легендарное возвращение Сандро Шварца: «Динамо» сражается с «Крыльями Советов». LIVE

Московское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27. Немецкий тренер Сандро Шварц проводит свой первый официальный матч во главе «Динамо» после возвращения в клуб. Ранее Шварц занимал пост главного тренера команды с 2020 по 2022 год и привел бело-голубых к бронзе сезона-2021/22 и финалу Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.