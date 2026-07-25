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Легендарное возвращение Сандро Шварца: «Динамо» сражается с «Крыльями Советов». LIVE

Футбол. РПЛ. 1-й тур. «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов». ОНЛАЙН
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27. Немецкий тренер Сандро Шварц проводит свой первый официальный матч во главе «Динамо» после возвращения в клуб. Ранее Шварц занимал пост главного тренера команды с 2020 по 2022 год и привел бело-голубых к бронзе сезона-2021/22 и финалу Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 1-й тур
25 июля 2026, 14:00
Динамо М
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
Главный судья: Матвей Заика (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
'35

Костанца жестко сыграл против Бителло — ударил по ноге. Арбитр пока не дает никому желтых карточек.

'34

Защитник «Крыльев» Рассказов получил небольшое повреждение после того, как Фомин врезался в него в борьбе за мяч. Врачи оказали помощь футболисту, и он вскоре вернулся в игру.

'32

Динамовцы заработали угловой. Бителло исполнил подачу в центр штрафной, но Чернов выиграл верховую борьбу и выбил мяч в поле.

'30

Чернов выбил мяч из штрафной «Крыльев» после подачи Бителло.

'29

Опасно! Артур нанес мощный удар с линии штрафной, но Песьяков отбил мяч на угловой!

'28

Момент! Олейников обыграл нескольких защитников «Динамо», проник в штрафную с правого фланга и нанес удар в створ, но Лунев спас свою команду! Однако затем оказалось, что Олейников забрался в офсайд.

'27

Момент! Гладышев вошел в штрафную с правого фланга и нанес удар в дальний угол, но чуть-чуть не попал в створ!

'26

Гладышев опасно прострелил в штрафную, мяч заметался по штрафной «Крыльев» и в итоге достался Бителло, который нанес удар по воротам — мяч пролетел над самой перекладиной! Однако бразилец оказался в офсайде.

'24

Опасно! Баньяц исполнил подачу на ближнюю штангу, и Божин нанес удар головой в упор, но Лунев отбил в сторону!

'22

Зайдензаль выбил мяч из-под ног Печенина за лицевую, и «Крылья Советов» заработали угловой.

'19

Моментище! Бителло навесил в центр штрафной, Зайдензаль подобрал мяч и отдал пас на Тюкавина, который в касание нанес удар с линии вратарской, но банально не попал в створ!

'17

Костанца ударил по ноге Артура и прервал позиционную атаку «Динамо».

'15

Скопинцев разогнал атаку «Динамо» и подал в штрафную, где Тюкавин нанес удар головой, но неточно.

'13

Баньяц исполнил подачу в штрафную «Динамо», но Лунев забрал поймал мяч в руки.

'11

Бело-голубые контролируют мяч, но пока не форсируют события в атаке.

'9

Бителло нанес удар с линии штрафной, но прямо в руки Песьякову.

'7

«Крылья Советов» организовали прострел в штрафную, но динамовцы отбились.

'5

Олейников нанес удар из пределов штрафной «Динамо», но не попал в створ.

'3

Динамовцы заработали угловой. Бителло исполнил подачу во вратарскую, но мяч ушел за лицевую от кого-то из его партнеров по команде.

'1

Матч начался!

13:55

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков, Кирилл Печенин, Никита Чернов, Сергей Божин, Николай Рассказов, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Фернандо Костанца, Михайло Баньяц, Иван Олейников, Амир Рахманович.

13:50

Стартовый состав «Динамо»: Андрей Лунев, Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко, Давид Рикардо, Леон Зайдензаль, Данил Глебов, Даниил Фомин, Артур Гомес, Бителло, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня московское «Динамо» стартует в новом сезоне РПЛ матчем против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 14.00 мск.

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