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Старт РПЛ: ЦСКА принимает «Балтику» в первом матче чемпионата. LIVE

РПЛ. 1-й тур. ЦСКА — «Балтика». ОНЛАЙН
Telegram-канал «ПФК ЦСКА»

В матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 1-й тур
24 июля 2026, 20:00
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
19:55

А вот состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:

Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Оффор.

19:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов:

Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче чемпионата России по футболу в сезоне — 2026/27 московский ЦСКА принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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