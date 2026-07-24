Старт РПЛ: ЦСКА принимает «Балтику» в первом матче чемпионата. LIVE

А вот состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:
Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Оффор.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов:
Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче чемпионата России по футболу в сезоне — 2026/27 московский ЦСКА принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.