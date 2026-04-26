Сперцян не забил пенальти: «Краснодар» отыгрывается у «Динамо». LIVE

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» принимает «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Российская Премьер-лига. 27-й тур
26 апреля 2026, 17:00
Краснодар
Краснодар, Россия
29' Кривцов
Перерыв
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
4' Коста
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
29′Кривцов
33′Ленини
36′Сперцян
4′Коста
35′Табидзе
2-й тайм
'45+4

Первый тайм завершен! Команды обменялись голами (1:1) и постоянно старались создавать моменты. «Динамо» открыло счет уже на четвертой минуте: после удара Мастури мяч попал в Косту и отскочил в створ (автогол). Кривцов сравнял счет на 29-й минуте, когда попал по воротам с лета после неудачной скидки Аззи, — 1:1. После этого Сперцян мог вынести «Краснодар» вперед, но не реализовал пенальти — попал в штангу. С нетерпением ждем второго тайма и интересной развязки!

'45+2

Кевин Лениин подал в штрафную «Динамо», мяч попал в защитника и покатился в створ, но довольно медленно: Волк спокойно его остановил.

'45

Арбитр компенсировал четыре минуты.

'44

Краснодарцы владеют мячом и потихоньку готовят атаку.

'42

«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал в центр штрафной, и Кордоба попытался пробить головой, но нарушил правила в атаке — на Табидзе.

'40

Момент! Кордоба влетел в штрафную и нанес удар в створ, но получилось слабо: Волк отбил ногой.

'38

«Динамо» заработало угловой, но не смогло извлечь из него пользы.

'36

Сперцян не реализовал пенальти! Капитан «Краснодара» нанес удар низом в левый угол, но попал в штангу!

'35

Пенальти в ворота «Динамо»! Защитник махачкалинцев Табидзе получил желтую карточку за то, что придержал руками Кордобу в своей штрафной.

'34

Первая желтая карточка в матче: Кевин Ленини ударил по ноге сзади Джавада и сорвал атаку «Динамо».

'32

«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал в центр штрафной, и Кордоба пробил головой, но выше ворот!

'30

ГОООООЛ!!! Сперцян исполнил подачу в штрафную «Динамо», Аззи выиграл воздух и выбил мяч головой, но прямо на ногу Кривцову, который с лета попал в дальний угол — 1:1!

'27

Сперцян подал в штрафную на Кордобу, но защитник «Динамо» Табидзе выиграл воздух и вернул мяч своей команде.

'25

Мастури упал на газон после борьбы за верховой мяч с игроком «Краснодара» и попросил помощь врачей.

'23

Оласа навесил в центр штрафной, но защитник выбил мяч головой в поле.

'21

Махачкалинцы поднялись в высокий прессинг и выбили мяч за боковую, помешав «Краснодару» развить атаку.

'19

Оласа исполнил подачу в штрафную, но Черников от большого старания совершил фол в атаке — завалил на газон Агаларова.

'17

Кривцов чуть не выскочил один на один с Волком, но не сумел хорошо обработать мяч после дальнего заброса.

'15

Батчи получил пас от Гонсалеса, проник в штрафную и навесил на дальнюю штангу. Однако у Гонсалеса зафиксировали офсайд, поэтому атака была остановлена.

'13

Оласа навесил в штрафную «Динамо», но Волк сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

'12

Черников оттолкнул Аззи в борьбе за мяч. Тот упал и попросил помощь врачей. Но вроде бы ничего опасного там не было.

'11

Батчи опасно прострелил в центр штрафной, но Кривцов не попал по мячу!

'9

Сперцян навесил с углового, и Кордоба мощно пробил в падении через себя, но мяч прошел выше перекладины!

'9

Батчи прострелил в штрафную махачкалинцев и заработал угловой.

'8

Кривцов ворвался в штрафную «Динамо» с левого фланга, но в борьбе с защитником упустил мяч за лицевую.

'7

Агкацев забрал мяч в руки после очередного заброса махачкалинцев.

'4

ГООООЛ!!! «Динамо» неожиданно открыло счет!

Защитник махачкалинцев Аззи перехватил мяч перед носом у Кривцова на чужой половине поля, проник в штрафную, еще раз обыграл Кривцова, направив мяч ему между ног, и отпасовал в центр, где Мастури нанес удар по воротам! Мяч попал в Жубала, отскочил в Диего Косту и от него срикошетил в створ — 1:0!

'2

Махачкалинцы отобрали мяч на чужой половине поля, но им не хватило точного паса, чтобы превратить эту быструю атаку во что-то опасное. Удивительно, что «Динамо» с первых минут агрессивно прессингует хозяев поля.

'1

Матч начался!

16:55

«Динамо» (Махачкала): Волк, Табидзе, Аларкон, Аззи, Джапо, Мрезиг, Джабраилов, Глушков, Джавад, Мастури, Агаларов.

16:50

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала) начнется в 17.00 мск.

