Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана

Остаться в живых: «Ростов» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Ростов» — «Оренбург». ОНЛАЙН
Телеграм-канал «ФК «Ростов»»

25 апреля 2026, 14:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
45+1'

Перерыв! На табло «Ростов Арены» ничья, 0:0!

45'

К основному времени первого тайма добавлена минута.

43'

Срывается мяч с ноги Щетинина и улетает на трибуны «Ростов Арены».

41'

А вот и редкая контратака оренбуржцев — Кантеро выдал пас на Томпсона, который с левой ноги закручивал мяч в дальний угол. Не попал!

38'

Как же давят ростовчане! Защитники «Оренбурга» уже всем скопом садятся в собственную штрафную и блокируют, блокируют, блокируют бесконечные удары оппонентов!

35'

Иващенко нарушает правила в борьбе против Щетинина, игра на паузе.

33'

Сулейманов забивает в ворота «Оренбурга» после свистка Павла Кукуяна за игру рукой Егора Голенкова, который скидывал мяч своему партнеру. Естественно, взятие ворот не засчитано.

27'

Иващенко выиграл верховой мяч после подачи в ростовскую штрафную и пробил, Ятимов выловил мяч в руки.

30'

Кантеро фолит против Голенкова, игра на паузе.

24'

Рудаков без проблем забирает мяч в руки после верховой подачи справа.

22'

Щетинин врывается в штрафную и с правой ноги бьет в дальний угол, но мяч проходит рядом со штангой.

20'

Здорово давят хозяева, двигаясь максимально активно к голу.

17'

Муфи прихватывает руками Кучаева и валит того на газон, фол в пользу хозяев.

15'

Голенкову прилетает в голову в момент борьбы за мяч против Паласиоса, но очень быстро Егор возвращается в игру.

12'

Очень классный удар в створ с левой ноги пробил Сулейманов, но голевым он не стал.

9'

Жезус фолит против Чистякова, игра приостановлена.

6'

Сулейманов забрался в офсайд.

3'

Начало игры остается за гостями.

14:32

Игра началась! Поехали!

14:25

«Оренбург»: Рудаков, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Кантеро, Болотов, Иващенко, Гюрлюк, Томпсон, Жезус.

14:20

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

14:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!