Остаться в живых: «Ростов» против «Оренбурга». LIVE

Перерыв! На табло «Ростов Арены» ничья, 0:0!
К основному времени первого тайма добавлена минута.
Срывается мяч с ноги Щетинина и улетает на трибуны «Ростов Арены».
А вот и редкая контратака оренбуржцев — Кантеро выдал пас на Томпсона, который с левой ноги закручивал мяч в дальний угол. Не попал!
Как же давят ростовчане! Защитники «Оренбурга» уже всем скопом садятся в собственную штрафную и блокируют, блокируют, блокируют бесконечные удары оппонентов!
Иващенко нарушает правила в борьбе против Щетинина, игра на паузе.
Сулейманов забивает в ворота «Оренбурга» после свистка Павла Кукуяна за игру рукой Егора Голенкова, который скидывал мяч своему партнеру. Естественно, взятие ворот не засчитано.
Иващенко выиграл верховой мяч после подачи в ростовскую штрафную и пробил, Ятимов выловил мяч в руки.
Кантеро фолит против Голенкова, игра на паузе.
Рудаков без проблем забирает мяч в руки после верховой подачи справа.
Щетинин врывается в штрафную и с правой ноги бьет в дальний угол, но мяч проходит рядом со штангой.
Здорово давят хозяева, двигаясь максимально активно к голу.
Муфи прихватывает руками Кучаева и валит того на газон, фол в пользу хозяев.
Голенкову прилетает в голову в момент борьбы за мяч против Паласиоса, но очень быстро Егор возвращается в игру.
Очень классный удар в створ с левой ноги пробил Сулейманов, но голевым он не стал.
Жезус фолит против Чистякова, игра приостановлена.
Сулейманов забрался в офсайд.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Оренбург»: Рудаков, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Кантеро, Болотов, Иващенко, Гюрлюк, Томпсон, Жезус.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 27-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.