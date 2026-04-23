Мясное дерби: «Спартак» принимает «Краснодар». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Спартак» — «Краснодар». ОНЛАЙН
ФК «Краснодар»

Московский «Спартак» принимает на своем поле в заключительном матче 26-го тура РПЛ «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
23 апреля 2026, 19:45
Спартак М
Москва, Россия
38' Мартинс
2-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
45+1' Сперцян
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм
74'

Замена у «Краснодара»: Боселли вышел вместо Кривцова.

71'

Очень круто протащил мяч через центр Умяров и с левой ноги пробил в нижний угол — неточно!

68'

Маркиньос круто с правой ноги подает в штрафную, несмотря на висящих на нем Жубала и Джованни, но удар Мартинса головой оказывается неточным.

66'

Замена у «Спартака»: Солари вышел вместо Угальде.

63'

Кордоба слегка прихрамывает после контакта с оппонентом, но продолжает играть.

60'

Агкацев вышел на перехват мяча после паса на ход из глубины на Мартинса. Кристофер убирал мяч под себя для удара, после чего упал — арбитр фола со стороны краснодарского голкипера не усмотрел.

57'

Жубал сносит бегущего на скорости с мячом Маркиньоса и получает предупреждение.

54'

Жедсон пробивает головой после подачи Маркиньоса, мяч ловит в руки Агкацев.

52'

Барко здорово простреливает с левого края, Сперцян в подкате выносит мяч за пределы поля.

49'

Стартовые минуты второй половины игры остаются за хозяевами.

46'

Второй тайм начался! Поехали!

45+4'

Перерыв! «Спартак» — «Краснодар» — 1:1.

45+1'

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

45'

Гол! Сперцян реализует пенальти, 1:1.

44'

После просмотра VAR пенальти назначен, бить будет Эдуард Сперцян.

43'

Мяч на угловом попадает в руку Умярова, который борется за верховой мяч с соперником.

40'

Гол! Кристофер Мартинс подбирает мяч после скидки от Литвинова, который грамотно расположился при угловом и смог забрать подачу Барко! Ошибся на выходе Агкацев, 1:0!

38'

Кордоба завалил на газон Джику, однако судья оставляет эпизод без внимания.

35'

Просто чудом сейчас Маркиньос не закрутил мяч в дальний угол, на ровном месте обрезался Джованни и позволил спартаковской десятке овладеть мячом после паса на ход от Барко!

32'

Черников влетает в ногу Маркиньоса прямо у спартаковской бровки! Но арбитру удается не только быстро потушить недовольство команды хозяев, но и обойтись в этом моменте без желтой карточки.

31'

Привели в чувство медики «быков» Оласу, тот продолжит игру.

29'

Ух, какой неприятный эпизод — Оласа бьется телом об штангу в борьбе с Мартинсом за верховой мяч. Не может подняться Лукас никак, даже не шевелится, лежа за линией ворот.

26'

А вот и первый угловой исполнили краснодарцы, с подачей Сперцяна справились защитники «Спартака».

23'

Половина первого тайма позади, спартаковцы выглядят просто потрясающе, классно атакуя и продвигая мяч вперед.

20'

Жедсон получил пас на ход в штрафной, развернулся вокруг собственной оси и пробил во вратаря!

17'

Черников сыграл грубо в отборе против Зобнина, фол в пользу красно-белых.

16'

Шикарный проникающий пас Барко отдал на Маркиньоса, бразилец добежал с мячом почти до лицевой и пробил, Агкацев надежно корпусом отразил удар.

14'

Оласа жестко воткнулся в Угальде рядом с собственной скамейкой, игра приостановлена.

13'

В затяжную позиционную атаку ушел «Краснодар», но дело до удара так и не дошло.

10'

Есть первый удар в створ от «Спартака», это Маркиньос круто поборолся за мяч с Жубалом на правом фланге и отдал пас на центр, где Угальде успел первым и пробил прямо в руки Агкацеву.

7'

Мартинс толкает в спину Сперцяна, арбитр дает свисток.

5'

От лицевой линии простреливает Мартинс, мяч в руки ловит Агкацев.

3'

Начало игры остается за «Спартаком».

19:50

Игра началась! Поехали!

19:35

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба

19:25

«Спартак»: Максименко, Джику, Литвинов, Денисов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Спартак» принимает на своем поле в заключительном матче 26-го тура РПЛ «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

