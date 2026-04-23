Мясное дерби: «Спартак» принимает «Краснодар». LIVE

Замена у «Краснодара»: Боселли вышел вместо Кривцова.
Очень круто протащил мяч через центр Умяров и с левой ноги пробил в нижний угол — неточно!
Маркиньос круто с правой ноги подает в штрафную, несмотря на висящих на нем Жубала и Джованни, но удар Мартинса головой оказывается неточным.
Замена у «Спартака»: Солари вышел вместо Угальде.
Кордоба слегка прихрамывает после контакта с оппонентом, но продолжает играть.
Агкацев вышел на перехват мяча после паса на ход из глубины на Мартинса. Кристофер убирал мяч под себя для удара, после чего упал — арбитр фола со стороны краснодарского голкипера не усмотрел.
Жубал сносит бегущего на скорости с мячом Маркиньоса и получает предупреждение.
Жедсон пробивает головой после подачи Маркиньоса, мяч ловит в руки Агкацев.
Барко здорово простреливает с левого края, Сперцян в подкате выносит мяч за пределы поля.
Стартовые минуты второй половины игры остаются за хозяевами.
Второй тайм начался! Поехали!
Перерыв! «Спартак» — «Краснодар» — 1:1.
К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.
Гол! Сперцян реализует пенальти, 1:1.
После просмотра VAR пенальти назначен, бить будет Эдуард Сперцян.
Мяч на угловом попадает в руку Умярова, который борется за верховой мяч с соперником.
Гол! Кристофер Мартинс подбирает мяч после скидки от Литвинова, который грамотно расположился при угловом и смог забрать подачу Барко! Ошибся на выходе Агкацев, 1:0!
Кордоба завалил на газон Джику, однако судья оставляет эпизод без внимания.
Просто чудом сейчас Маркиньос не закрутил мяч в дальний угол, на ровном месте обрезался Джованни и позволил спартаковской десятке овладеть мячом после паса на ход от Барко!
Черников влетает в ногу Маркиньоса прямо у спартаковской бровки! Но арбитру удается не только быстро потушить недовольство команды хозяев, но и обойтись в этом моменте без желтой карточки.
Привели в чувство медики «быков» Оласу, тот продолжит игру.
Ух, какой неприятный эпизод — Оласа бьется телом об штангу в борьбе с Мартинсом за верховой мяч. Не может подняться Лукас никак, даже не шевелится, лежа за линией ворот.
А вот и первый угловой исполнили краснодарцы, с подачей Сперцяна справились защитники «Спартака».
Половина первого тайма позади, спартаковцы выглядят просто потрясающе, классно атакуя и продвигая мяч вперед.
Жедсон получил пас на ход в штрафной, развернулся вокруг собственной оси и пробил во вратаря!
Черников сыграл грубо в отборе против Зобнина, фол в пользу красно-белых.
Шикарный проникающий пас Барко отдал на Маркиньоса, бразилец добежал с мячом почти до лицевой и пробил, Агкацев надежно корпусом отразил удар.
Оласа жестко воткнулся в Угальде рядом с собственной скамейкой, игра приостановлена.
В затяжную позиционную атаку ушел «Краснодар», но дело до удара так и не дошло.
Есть первый удар в створ от «Спартака», это Маркиньос круто поборолся за мяч с Жубалом на правом фланге и отдал пас на центр, где Угальде успел первым и пробил прямо в руки Агкацеву.
Мартинс толкает в спину Сперцяна, арбитр дает свисток.
От лицевой линии простреливает Мартинс, мяч в руки ловит Агкацев.
Начало игры остается за «Спартаком».
Игра началась! Поехали!
«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
«Спартак»: Максименко, Джику, Литвинов, Денисов, Зобнин, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Угальде.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Спартак» принимает на своем поле в заключительном матче 26-го тура РПЛ «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.