«Динамо» сенсационно проиграло «Рубину» в Москве

Максим Блинов/РИА Новости
Московское «Динамо» проиграло на своем поле казанскому «Рубину» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этой победе «Рубин» обошел «Динамо» в таблице и поднялся на седьмое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Российская Премьер-лига. 26-й тур
Окончен
22 апреля 19:45
Динамо М
Москва, Россия
0 : 1
Рубин
Казань, Россия
19' Сиве
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

43' Маричаль

19' Сиве

26' Мальдонадо

2-й тайм
'90+6

Финальный свисток! «Рубин» неожиданно победил «Динамо» на выезде, набрал 38 очков и поднялся с восьмой строчки на седьмую в таблице РПЛ. Бело-голубые остались с 35 баллами и опустились на восьмое место.

'90+5

Опасно! Касерес забросил мяч в штрафную, и Тюкавин пробил головой с убойной дистанции, но чуть-чуть не попал в створ!

'90+4

«Рубин» заработал угловой, но не смог извлечь из него пользы, так как Арройо упустил мяч за пределы поля.

'90+3

Казанцы выбежали в очередную контратаку, но кто-то из них перестарался и совершил фол в атаке.

'90+2

Бело-голубые организовали подачу в штрафную «Рубина», но Ставер спокойно поймал мяч.

'90

Арбитр компенсировал пять минут ко второму тайму.

'89

Артур нанес мощный дальний удар, но попал не в створ, а в голову фотографа за воротами «Рубина». Судья остановил матч, пока пострадавшему оказывают помощь.

'87

Двойная замена в составе «Рубина»: защитники Нижегородов и Кабутов вышли вместо Рожкова и Сааведры.

'84

Тюкавин прострелил в центр штрафной, но защитники «Рубина» перехватили мяч.

'82

Сааведра навесил в штрафную «Динамо», но Лещук спокойно забрал мяч.

'80

Скопинцев исполнил пас в штрафную «Рубина», но защитник перехватил мяч.

'78

Замена в составе «Рубина»: нападающий Моторин поменял Сиве.

'76

Моментище! Нападающий «Рубина» Кузнецов с центра поля прибежал в штрафную «Динамо» и мог забивать второй гол, но Лещук самоотверженно бросился ему под ноги и выбил мяч.

'74

Замена в составе «Динамо»: нападающий Бабаев вышел вместо Бителло.

'72

Опасно! Ходжа опять нанес удар, но на этот раз из пределов штрафной. Лещук отбил мяч ногой!

'70

Момент! Казанцы унеслись в контратаку, и Ходжа нанес удар с линии штрафной, но Рикардо заблокировал мяч и не позволил ему попасть в створ!

'68

Двойная замена в составе «Рубина»: нападающий Кузнецов и полузащитник Кузяев появились на поле вместо Грипши и Безрукова.

'66

«Динамо» заработало угловой, но не смогло извлечь из него пользы.

'64

Двойная замена в составе «Динамо»: нападающий Сергеев и полузащитник Чавес вышли вместо Миранчука и Фомина.

'62

Маринкин сбил с ног Ходжу, так что полузащитник «Рубина» не сразу смог подняться с поля.

'60

Момент! «Динамо» заработало штрафной на чужой половине поля. Бителло нанес прямой удар низом, но Ставер отбил мяч. На добивании сыграл Маринкин, но направил мяч чуть выше створа!

'58

Опасно! «Рубин» выбрался в свою классическую быструю контратаку. Сааведра прострелил в штрафную на Рожкова, который нанес удар по воротам, но Рикардо выбил мяч с ленточки!

'56

Ходжа пытался открыться в штрафной «Динамо», но забрался в офсайд. «Рубин» очень активен в атаке, как будто ему нужно отыгрываться.

'54

Арройо перехватил мяч и исполнил заброс в штрафную «Динамо» на Сиве, однако Лещук успел к мячу раньше и забрал его перед носом у нападающего «Рубина».

'52

Двойная замена в составе «Динамо»: полузащитник Маринкин вышел вместо Глебова, а нападающий Артур Гомес — вместо Гладышева.

'50

Бителло случайно ударил в ногу Грипши, и судья пока не стал давать желтую.

'48

Ходжа нанес удар с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и улетел на трибуны.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Первый тайм завершен! «Рубин» обыгрывает в Москве «Динамо» благодаря голу Сиве на 19-й минуте. Казанцы изрядно помучили бело-голубых своими разящими контратаками. Динамовцы тоже отвечали своими моментами, так что ждем во втором тайме еще забитых мячей!

'45+1

Арбитр компенсировал одну минуту.

'45

Опасно! Бителло нанес мощный удар с дальней дистанции, и Ставер с трудом отбил мяч на угловой. После подачи Фомин пытался отправить мяч в створ с пары метров, но ему помешали защитники.

'42

Маричаль в подкате сбил Сааведру, за что получил желтую карточку.

'40

Скопинцев обыграл Безрукова и нанес удар в створ, но Ставер уверенно зафиксировал мяч в перчатках!

'38

«Динамо» заработало угловой, и Бителло навесил в штрафную, но мяч не дошел до его партнеров.

'36

Бителло исполнил подачу в штрафную «Рубина», но Ставер уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.

'34

Миранчук заработал штрафной на чужой половине поля.

'32

Рикардо сбил Ходжу и прервал быструю атаку «Рубина», однако это было не очень грубо — без желтой карточки.

'30

Грипши хотел исполнить подачу в штрафную «Динамо», но перестарался и отправил мяч за лицевую.

'28

Момент! Ходжа нанес удар с линии штрафной в угол ворот, но Лещук в падении отбил мяч!

'26

Мальдонадо в грубом подкате ударил по ноге Тюкавина, за что получил желтую карточку.

'23

Скопинцев подал в штрафную «Рубина», но прямо в руки Ставеру.

'21

Динамовцы заработали угловой. После подачи Маричаль нанес удар головой в створ, но Ставер в прыжке отбил мяч! Скопинцев попытался сыграть на добивании, но чуть-чуть не попал в створ!

'19

ГООООЛ!!! «Рубин» открывает счет!

Гости перехватили мяч, и полузащитник Грипши с центра поля исполнил снайперский заброс в штрафную «Динамо», куда ворвался Сиве и спокойно отправил мяч мимо вышедшего из ворот Лещука — 1:0!

'18

Мальдонадо ударил по ногам Тюкавина, чтобы прервать опасную атаку «Динамо», которая развивалась возле штрафной «Рубина».

'16

Касерес навесил в штрафную «Рубина», но голкипер Ставер забрал мяч в руки.

'14

Тюкавин завершил долгую позиционную атаку «Динамо» дальним ударом, но не попал в створ.

'12

Ходжа ударил бразильского защитника «Динамо» Рикардо по ногам сзади. Судья пожалел — не стал давать желтую карточку в начале матча.

'10

«Рубин» нарвался на быструю контратаку «Динамо». Скопинцев отдал прекрасный пас между линиями на Гладышева, который вышел один на один с вратарем и нанес удар в дальний угол, но мяч просвистел впритирку со штангой!

'8

Защитник «Рубина» Илья Рожков исполнил подачу на дальнюю штангу, но голкипер «Динамо» Лещук вовремя вышел из ворот и забрал мяч.

'7

Казанцы опять смогли убежать в быструю контратаку. Безруков исполнил подачу с фланга в штрафную «Динамо», и французский нападающий «Рубина» Сиве нанес удар в падении через себя! Однако мяч не залетел в створ.

'5

Хавбек «Рубина» Велдин Ходжа нанес удар головой после подачи с углового, но не попал в створ.

'3

«Рубин» организовал быструю контратаку, которая закончилась ударом полузащитника Руслана Безрукова по воротам «Динамо». Мяч попал в защитника и ушел на угловой.

'1

Матч начался!

19:40

Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Арройо, Мальдонадо, Вуячич, Лобов, Рожков, Безруков, Сааведра, Ходжа, Грипши, Сиве.

19:35

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Рикардо, Касерес, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Гладышев, Тюкавин.

19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Московское «Динамо» принимает на своем поле казанский «Рубин». Начало матча — в 19.45 мск.

