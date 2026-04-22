Перерыв! «Оренбург» — «Пари НН» — 0:1!
К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
Гол! Бальбоа точен с точки, 0:1!
И желтую карточку Овсянников получает за этот фол.
Пенальти в ворота «Оренбурга»! Сефас классно открылся под передачу на ход и убежал один в один, Овсянникову пришлось выйти из ворот, и при попытке выбить мяч из-под ног Ренальдо Богдан зацепил его рукой.
Урванцев не успевает за Гюрлюком и сносит Эмирджана, рефери дает свисток и фиксирует нарушение правил.
Пуэбла выиграл верх в штрафной гостей и пробил неплохо головой, Медведеву пришлось вступать в игру!
Ивлев тонкой проникающей передачей нашел Бальбоа на границе штрафной площади, удар новичка нижегородцев прошелся в створ!
Джин Паласиос подталкивает Илью Кирша в спину, арбитр дает свисток.
Александров выбивает мяч из собственной штрафной после подачи на ближнюю штангу в исполнении игрока «Пари НН».
Половина первого тайма позади, счет пока равный.
Мяч попадает в оставленную руку Кирша, которая находилась в естественном положении. Арбитр после паузы на просмотр VAR решает пенальти не ставить.
А вот и первый сейв от Медведева! Подтащил он мяч после удара Томпсона с подачи с фланга, могли оренбуржцы забивать сейчас.
Болотов сзади подрезает Тичича, игра на паузе.
Продолжают преимущественно верхом атаковать игроки команды хозяев, но к точности подач пока есть определенные вопросы.
Муфи подает в направлении Савельева, но Максим не успевает к уходящему мячу.
Кирш сфолил против Савельева, положив тому руки на плечи.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Шнапцев, Смелов, Сефас, Вешнер Тичич, Ивлев, Урванцев, Бальбоа.
«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Савельев, Томпсон
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Оренбург» принимает на своем поле в очередном матче 26-го тура РПЛ «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.