Стык за стыки: «Оренбург» против «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Оренбург» — «Пари НН». ОНЛАЙН

«Оренбург» принимает на своем поле в очередном матче 26-го тура РПЛ «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
Перерыв
22 апреля 17:30
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
42' Бальбоа
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

40' Овсянников

42' Бальбоа

2-й тайм
45+3'

Перерыв! «Оренбург» — «Пари НН» — 0:1!

45'

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

42'

Гол! Бальбоа точен с точки, 0:1!

41'

И желтую карточку Овсянников получает за этот фол.

40'

Пенальти в ворота «Оренбурга»! Сефас классно открылся под передачу на ход и убежал один в один, Овсянникову пришлось выйти из ворот, и при попытке выбить мяч из-под ног Ренальдо Богдан зацепил его рукой.

39'

Урванцев не успевает за Гюрлюком и сносит Эмирджана, рефери дает свисток и фиксирует нарушение правил.

36'

Пуэбла выиграл верх в штрафной гостей и пробил неплохо головой, Медведеву пришлось вступать в игру!

33'

Ивлев тонкой проникающей передачей нашел Бальбоа на границе штрафной площади, удар новичка нижегородцев прошелся в створ!

30'

Джин Паласиос подталкивает Илью Кирша в спину, арбитр дает свисток.

27'

Александров выбивает мяч из собственной штрафной после подачи на ближнюю штангу в исполнении игрока «Пари НН».

24'

Половина первого тайма позади, счет пока равный.

21'

Мяч попадает в оставленную руку Кирша, которая находилась в естественном положении. Арбитр после паузы на просмотр VAR решает пенальти не ставить.

18'

А вот и первый сейв от Медведева! Подтащил он мяч после удара Томпсона с подачи с фланга, могли оренбуржцы забивать сейчас.

15'

Болотов сзади подрезает Тичича, игра на паузе.

12'

Продолжают преимущественно верхом атаковать игроки команды хозяев, но к точности подач пока есть определенные вопросы.

9'

Муфи подает в направлении Савельева, но Максим не успевает к уходящему мячу.

6'

Кирш сфолил против Савельева, положив тому руки на плечи.

3'

Начало игры остается за гостями.

17:33

Игра началась! Поехали!

17:20

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Шнапцев, Смелов, Сефас, Вешнер Тичич, Ивлев, Урванцев, Бальбоа.

17:10

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Савельев, Томпсон

17:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Оренбург» принимает на своем поле в очередном матче 26-го тура РПЛ «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

