Выйти из кризиса не вышло: ЦСКА снова оступился дома

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче 26-го тура РПЛ

Владимир Астапкович/РИА Новости
ЦСКА сыграл вничью на своем поле в очередном матче 26-го тура РПЛ против «Ростова». Игра завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
Окончен
21 апреля 19:45
ЦСКА
Москва, Россия
57' Мусаев
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
36' Роналдо
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

29' Мусаев

36' Роналдо

2-й тайм

51' Мойзес

57' Мусаев

62' Миронов

22:10

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

90+8'

Игра окончена! ЦСКА снова не может победить в чемпионате России, вторая подряд ничья со счетом 1:1 в активе армейской команды.

90+5'

Сулейманов падает аккурат за линией середины поля, после чего к нему выбегает бригада с носилками и врачи. Но ничего серьезного с Тимуром, после паузы он возвращается на поле.

90+2'

Кучаев не по правилам останавливает Кармо, рефери дает свисток.

90'

К основному времени второго тайма добавлено сразу восемь минут.

89'

Миронов и Воронов столкнулись в центре поля, но после оперативного вмешательства медбригад каждой из команд игроки вернулись в игру.

87'

Попович вышел вместо Гаича у ЦСКА на финальные минуты игры.

84'

Снова остановка игры, снова лежит футболист ростовской команды на поле в ожидании медицинской помощи.

81'

Замена у «Ростова»: Лангович вышел вместо Роналдо.

79'

Замена у ЦСКА: Воронов сменил Мусаева.

76'

Двойная замена у «Ростова»: Семенчук и Байрамян вышли вместо Голенкова и Чистякова.

73'

Сулейманов переусердствовал при попытке отобрать мяч у Жоао Виктора и сфолил, игра приостановлена.

70'

Мелехин аккуратно прихватывает Баринова, арбитр фиксирует фол.

68'

Одоевский выходит вместо Ханкича в составе «Ростова».

66'

Носилки появились на поле «ВЭБ Арены», но голкипер самостоятельно покидает поле. Вынужденная замена у дончан будет.

64'

Болезненный удар по ноге в игровом эпизоде получает Ханкич, медики ростовчан стремятся на поле помочь своему голкиперу.

61'

Миронов сносит убегавшего через правый край на высокой скорости Кармо и зарабатывает закономерное предупреждение.

58'

Гол! Сравнивают армейцы счет, Тамерлан Мусаев точно бьет головой после подачи Кругового с левого края, которому ассистировал Обляков! Проиграл Сакко борьбу вверху, 1:1.

56'

Мойзес в подкате попытался замкнуть прострельную передачу с фланга от Кармо, но не дотянулся до мяча!

53'

Мойзес с фолом останавливает прорыв Щетинина и зарабатывает предупреждение.

52'

Круговой очень здорово прокинул мяч себе на ход, прорвался через левый фланг в штрафную и пробил с лета! Вышло максимально плохо, сильно выше перекладины пошел удар.

50'

Начало второй половины игры остается за хозяевами.

47'

Замена у ЦСКА в перерыве: Кармо вышел вместо Козлова.

46'

Второй тайм начался! Поехали!

45+2'

Перерыв! ЦСКА — «Ростов» — 0:1.

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

42'

Кучаев сместился с левого фланга в центр и пробил низом, рядом со штангой прошел мяч.

39'

Баринов решается на удар с дальней дистанции и промахивается!

36'

Гол! Кучаев круто вбросил мяч из аута в штрафную, где после неудачного отскока от Данилова мяч прилетел прямо к Роналдо, который в одно касание переправил мяч в сетку! 0:1!

33'

В нос получил Вахания после столкновения с Мусаевым, игра приостановлена.

30'

Мусаев пускает себе за спину Миронова и вторым движением жестко сбивает того с ног — полузащитник ростовской команды успевает сделать оборот вокруг своей оси и упасть. Фол на карточку желтого цвета.

28'

Жоао Виктор совершает тактический фол, подталкивая в спину Сулейманова.

25'

Продолжает Щетинин упорно закручивать мяч с углового в створ, но все время подача летит куда-то выше.

23'

Половина первого тайма позади, игра абсолютно равная на поле «ВЭБ Арены».

20'

Еще раз дошло дело до углового у армейских ворот, но замкнуть подачу с дальней от телевизионной картинки бровке не удалось никому из ростовчан.

17'

Плотный удар Облякова из-за пределов штрафной отбивает Ханкич. И не просто отбивает, а прижимает мяч к рукам.

14'

Жоао Виктор грубо ошибается при передаче назад, но успевает отработать назад и отпасовать Торопу.

11'

Подача Гаича с углового не доходит до адресата, ростовчане надежно обороняются.

8'

Чистяков выносит мяч из штрафной после подачи Кругового с фланга.

5'

Мусаев фолит против Сулейманова, игра приостановлена.

3'

Начало игры остается за гостями.

19:47

Игра началась! Поехали!

19:35

«Ростов»: Ханкич, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

19:30

ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Мойзес, Данилов, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Лусиано Гонду, Мусаев.

19:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! ЦСКА принимает на своем поле в очередном матче 26-го тура РПЛ «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

