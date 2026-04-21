Игра окончена! ЦСКА снова не может победить в чемпионате России, вторая подряд ничья со счетом 1:1 в активе армейской команды.
Сулейманов падает аккурат за линией середины поля, после чего к нему выбегает бригада с носилками и врачи. Но ничего серьезного с Тимуром, после паузы он возвращается на поле.
Кучаев не по правилам останавливает Кармо, рефери дает свисток.
К основному времени второго тайма добавлено сразу восемь минут.
Миронов и Воронов столкнулись в центре поля, но после оперативного вмешательства медбригад каждой из команд игроки вернулись в игру.
Попович вышел вместо Гаича у ЦСКА на финальные минуты игры.
Снова остановка игры, снова лежит футболист ростовской команды на поле в ожидании медицинской помощи.
Замена у «Ростова»: Лангович вышел вместо Роналдо.
Замена у ЦСКА: Воронов сменил Мусаева.
Двойная замена у «Ростова»: Семенчук и Байрамян вышли вместо Голенкова и Чистякова.
Сулейманов переусердствовал при попытке отобрать мяч у Жоао Виктора и сфолил, игра приостановлена.
Мелехин аккуратно прихватывает Баринова, арбитр фиксирует фол.
Одоевский выходит вместо Ханкича в составе «Ростова».
Носилки появились на поле «ВЭБ Арены», но голкипер самостоятельно покидает поле. Вынужденная замена у дончан будет.
Болезненный удар по ноге в игровом эпизоде получает Ханкич, медики ростовчан стремятся на поле помочь своему голкиперу.
Миронов сносит убегавшего через правый край на высокой скорости Кармо и зарабатывает закономерное предупреждение.
Гол! Сравнивают армейцы счет, Тамерлан Мусаев точно бьет головой после подачи Кругового с левого края, которому ассистировал Обляков! Проиграл Сакко борьбу вверху, 1:1.
Мойзес в подкате попытался замкнуть прострельную передачу с фланга от Кармо, но не дотянулся до мяча!
Мойзес с фолом останавливает прорыв Щетинина и зарабатывает предупреждение.
Круговой очень здорово прокинул мяч себе на ход, прорвался через левый фланг в штрафную и пробил с лета! Вышло максимально плохо, сильно выше перекладины пошел удар.
Начало второй половины игры остается за хозяевами.
Замена у ЦСКА в перерыве: Кармо вышел вместо Козлова.
Второй тайм начался! Поехали!
Перерыв! ЦСКА — «Ростов» — 0:1.
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Кучаев сместился с левого фланга в центр и пробил низом, рядом со штангой прошел мяч.
Баринов решается на удар с дальней дистанции и промахивается!
Гол! Кучаев круто вбросил мяч из аута в штрафную, где после неудачного отскока от Данилова мяч прилетел прямо к Роналдо, который в одно касание переправил мяч в сетку! 0:1!
В нос получил Вахания после столкновения с Мусаевым, игра приостановлена.
Мусаев пускает себе за спину Миронова и вторым движением жестко сбивает того с ног — полузащитник ростовской команды успевает сделать оборот вокруг своей оси и упасть. Фол на карточку желтого цвета.
Жоао Виктор совершает тактический фол, подталкивая в спину Сулейманова.
Продолжает Щетинин упорно закручивать мяч с углового в створ, но все время подача летит куда-то выше.
Половина первого тайма позади, игра абсолютно равная на поле «ВЭБ Арены».
Еще раз дошло дело до углового у армейских ворот, но замкнуть подачу с дальней от телевизионной картинки бровке не удалось никому из ростовчан.
Плотный удар Облякова из-за пределов штрафной отбивает Ханкич. И не просто отбивает, а прижимает мяч к рукам.
Жоао Виктор грубо ошибается при передаче назад, но успевает отработать назад и отпасовать Торопу.
Подача Гаича с углового не доходит до адресата, ростовчане надежно обороняются.
Чистяков выносит мяч из штрафной после подачи Кругового с фланга.
Мусаев фолит против Сулейманова, игра приостановлена.
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Ростов»: Ханкич, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Мойзес, Данилов, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Лусиано Гонду, Мусаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! ЦСКА принимает на своем поле в очередном матче 26-го тура РПЛ «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.