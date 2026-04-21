На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Игра окончена! Сочинцы набирают 18 очков и уже вплотную приближаются к предпоследней строчке в турнирной таблице! Продолжить всплытие команда Игоря Осинькина может уже в воскресенье в гостевой игре против «Динамо»!
Гол! Просто невероятно, Марсело замыкает подачу Зиньковского с правого фланга и приносит своей команде ТРЕТЬЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД!!! За весь сезон сочинцы набрали столько же очков, сколько и за последние две недели! Вот это да!
После видео просмотра решение изменено, красная карточка Гальдамесу! В формате 10х10 игра будет завершена!
Гальдамес играет высоко поднятой ногой и попадает по голове Зиньковскому, за что получает предупреждение.
Удар Зиньковского со штрафного принимает на себя стенка.
К основному времени второго тайма добавлено пять минут.
Фуртадо прорывался по центру между двух соперников, но споткнулся о второго и мяч потерял.
Двойная замена в составе «Крыльев»: Шуманский и Гальдамес вышли вместо Витюгова и Рахмановича.
Самарцы остаются в меньшинстве! Бабкин получает второе предупреждение за блокировку Васильева, надо добавлять хозяевам и забирать эту игру!
А Зиньковский вышел вместо Мухина в составе сочинцев.
Столбов вышел вместо Ахметова в составе «Крыльев».
Пытаются черноморцы усилить давление на ворота самарцев, но пока гости справляются с угрозами.
Камано вышел вместо Игнатова в составе «Сочи».
Евгеньев бьет по ноге прокидывавшего вперед мяч Федорова и получает предупреждение.
Лепский вышел вместо Рассказова в составе самарской команды.
Половина второго тайма позади, черноморцы продолжают атаковать и давить на ворота Песьякова.
Тройная замена у «Сочи»: Фуртадо, Васильев и Федоров вышли вместо Ежова, Кравцова и Ильина.
А теперь Бабкин хватает руками за футболку Игнатова и тоже получает предупреждение.
Литвинов срывает потенциально опасную атаку самарцев, прихватывая Витюгова. Еще одну желтую карточку достает арбитр встречи.
Печенин получает предупреждение за грубый фол против Игнатова.
Игнатов забрался в офсайд.
Ороз подбивает Ежова сзади по ногам, игра приостановлена.
Олейников бежит по левому флангу, но теряет мяч после паса из глубины.
Гол! Марсело забивает сравнивает счет, пробивая головой после прекрасной подачи Макарчука с углового! 1:1!
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Сочи» — «Крылья Советов» — 0:1!
После просмотра VAR пенальти отменен!
Пенальти в ворота «Сочи»! Макарчук сбил Рахмановича в собственной штрафной после углового, арбитр дает свисток и указывает на точку!
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Игнатов пробивает низом в угол после скидки Ежова, Песьяков достает мяч из угла!
Перебрались сочинцы на чужую половину поля и проводят атаки в концовке тайма.
Песьяков вышел далеко из ворот и в борьбе за мяч с соперником подыграл себе рукой, но из-за пределов штрафной. Это желтая карточка.
Рассказов надежно выбивает мяч куда подальше после углового.
Ороз не по правилам приостанавливает забег Кравцова по флангу, арбитр дает свисток.
Любопытнейшая статистика встреч между командами в РПЛ — в девяти матчах у самарцев все девять побед! И пока дело движется к десятой.
Первая половина первого тайма позади.сочинцы атакуют почаще, но остроты этим подходам не хватает пока что.
Неплохая подача у Витюгова вышла с углового, Марсело головой вынес мяч куда подальше.
Рахмановия попадает сзади по ноге Макарчуку, игра на паузе.
Гол! Ну что за красоту выдает Иван Олейников! Очередной неотразимый удар издали наносит атакующий игрок «Крыльев Советов» и выводит свою команду вперед! 0:1!
С левой ноги пробивает Макарчук с линии штрафной, но мяч проходит мимо створа.
Традиционно низкая посещаемость на «Фиште» сегодня, переговоры футболистов на поле великолепно слышны в телетрансляции.
Олейников забрался в офсайд.
Стартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Ахметов.
«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Марсело, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Сочи» принимает на своем поле в стартовом матче 26-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.