Сумасшедший триллер, по итогам которого «Краснодар» может и горевать о том, что не удалось выиграть, и радоваться, что получилось вырвать ничью. «Зенит» теперь лидирует на одно очко, но вся борьба продолжается. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.
Финальный свисток!
Давит «Краснодар», пытается вырвать победу.
Теперь Андрей Мендель ударил по ногам на своей половине поля недалеко от центрального круга Диего Косту — желтая карточка.
Чинонсо Оффор грубо отпихнул на фланге на чужой половине Пальцева и получил желтую карточку.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Жубал — 2:2! Вот это выход! Аут Пальцева в штрафную, там мяч скакал-скакал в борьбе, пока Жубал своим первым же касанием в матче не отправил его точно под дальнюю штангу!
Вместо Жоау Батчи у «Краснодара» вышел Жубал.
Шесть минут добавлено ко второму тайму.
У Сперцяна поехали ноги при исполнении штрафного, и вместо удара или хитрой подачи мяч просто прискакал в руки Кукушкину.
У «Балтики» вместо Максима Петрова вышел Эдуардо Андерсон.
«Краснодар» заработал угловой, и после его подача в штрафной «Балтики» была легкая пауза, но пробить гости так и не позволили.
Манелов едва не замкнул в подкате прострел Бевеева.
Иван Кукушкин долго не вводил мяч в игру и получил желтую карточку за затяжку времени.
Кордоба заработал угловой, Сперцян его подал, но игроки «Балтики» выиграли воздух.
Оффор выиграл воздух перед штрафной «Краснодара» и скинул на Петрова, который подработал и пробил с правой из-за штрафной — мимо и выше ворот.
Нерв максимальный, но физическая готовность и темп, который держит «Балтика», максимально затрудняет «Краснодару» игру.
Диего Коста пробил после навеса Оласы со штрафного с левого фланга — штанга спасла «Балтику»!
«Краснодар» давит, но забить второй никак не может. А «Балтика» еще и высоко и активно прессингует.
Кукушкин поймал мяч после удара Кордобы через себя!
У «Краснодара» Валентин Пальцев вышел вместо Джованни Гонсалеса.
Варатынов принял на себя лбом мощнейший удар Кордобы уже во вратарской. И остался лежать на газоне. Спас ворота.
«Краснодар» справился с подачей Титкова с углового.
Двойная замена у «Балтики»: вместо Натана Гассама и Дерика Ласерды вышли Михаил Рядно и Чинонсо Оффор.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Максим Петров — 1:2! Вот это да! Какой привоз от Тормены! Не выбивал, не выбивал мяч, когда его прессинговал Дерик Ласерда, а потом, когда уже было поздно, попытался выбить в сторону, но попал в ногу набежавшему Петрову. Мяч по замысловатой траектории мимо рук прыгнувшего Агкацева угодил в штангу, а затем закатился в ворота. Если бы и не закатился, то Петров добил бы.
Удар Сперцяна со штрафного с 25-ти метров — в стенку.
Сперцян выгрыз мяч недалеко от чужой штрафной и дальше был сбит!
Мозес Кобнан все-таки вышел на поле вместо Хуана Боселли.
Дальний удар Бевеева — на этот раз выше.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Хуан Боселли — 1:1! Уже готова была замена Боселли на Мозеса, а Хуан забил! После активных действий Кордобы в штрафной и заблокированного Андраде прострела колумбийца мяч отскочил к Боселли, который буквально вонзил в ближний угол!
«Балтика» провела позиционную атаку, но в итоге Агкацев поймал мяч после навеса Бевеева.
«Краснодар» давит, «Балтика» обороняется на своей половине поля, но довольно активно.
Кордоба зацепился за мяч в штрафной, смог с лета пяткой отдать к центру набегавшему Кривцову, который зарядил в ближний угол — в сантиметрах от штанги!
После подачи Сперцяна со штрафного из глубины с левого фланга Тормена пробил головой — в руки Кукушкину.
Дальний удар по воротам «Краснодара» — точно в руки Агкацева.
После перерыва у «Балтики» вместо Ивана Беликова и Ильи Петрова вышли Андрей Мендель и Ираклий Манелов.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Очень быстрый и напряженный футбол. 6(0) — 6(1) по ударам, 60% на 40% по владению мячом в пользу «Краснодара». Но единственный удар в створ от Бевеева оказался не берущимся! Посмотрим, как чемпион отреагирует во втором тайме. А реагировать надо, иначе он утратит лидерство.
Свисток на перерыв.
К первому тайму добавлено две минуты.
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Мингиян Бевеев — 0:1! Фантастический гол! В темповой атаке «Балтики» удар Гассама пришелся в блок, но набежавший на подбор Бевеев приложился метров с 28 в касание в ближнюю девятку по шикарной дуге!
Максим Петров пробил по скачущему мячу почти с линии штрафной — чуть над перекладиной.
Первую в матче желтую карточку за жесткий подкат получил Иван Беликов.
После подачи Титкова в штрафную «Краснодара» мяч попал в руку Оласы. Игра продолжилась, но затем эпизод изучил VAR — пенальти нет.
Илья Петров бил после паса на линию штрафной — защитники заблокировали.
В контратаке «Краснодара» Максим Петров сбил Боселли с ног, тот поднялся, успел к мячу, отдал Сперцяну направо, а потом получал обратную передачу назад в центр уже на линии штрафной, но Сперцян чуть не попал в темп, и защитник успел. Игроки «Краснодара» требуют отложенную желтую карточку Петрову, но арбитр считает, что игра была продолжена, и фол ни на что не повлиял.
Илья Петров подал со штрафного с левого фланга из глубины, но защитники «Краснодара» выиграли воздух в своей штрафной.
Активная и темповая игра идет.
Кукушкин в прыжке вперед руками поймал на выходе мяч после неприятного навеса с правого фланга.
Кордоба заработал штрафной в борьбе с Кевином Андраде на правом фланге у боковой линии. Пошла подача, Коста попробовал пробить головой, но мяч полетел параллельно воротам, а затем Боселли простреливал в штрафную с левого фланга — защита «Балтики» справилась.
Мингиян Бевеев из-за боковой от лицевой линии закинул мяч во вратарскую «Краснодара», но там Агкацев в прыжке на выходе забрал мяч в руки.
Боселли пробил издали — точно в руки Кукушкину.
А теперь желтую карточку получил Илья Петров, который в борьбе за мяч в воздухе в штрафной «Краснодара» попал по ноге Тормене.
Александр Черников грубо сыграл в подкате против Ивана Беликова и получил желтую карточку.
Варатынов сделал скидку в штрафную «Краснодара» — получилось в руки Агкацеву.
Ласерда на газоне — держится за поясницу. Просто неудачно упал, но от этого ему не менее больно.
Гассама пробил поворотам после вброса из аута — немного выше.
Уверенно первым номером на старте игры действуют «быки».
Гонсалес пострадал в стыке с Гассама, накладка произошла. Обошлось без травмы.
Начали! Главный судья — Кирилл Левников.
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба, Боселли.
«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров Илья, Титков, Петров Максим, Ласерда.
Матч начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер! Программа сегодняшнего дня в РПЛ завершается матчем в Краснодаре, где чемпионы страны принимают «Балтику».
Сперцян опасно навесил со штрафного из глубины, Черников переиграл Варатынова, набежав в ту точку, куда пошла подача, но удар головой без помех прошел в сантиметрах над ближней девяткой.
Никто не владеет реальной инициативой. Очень резвая игра, в которой все носятся в обе стороны, пытаясь создать момент. Победа нужна и тем, и другим.