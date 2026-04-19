На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Триллер в Краснодаре: «Балтика» не удержала победу над лидером

,
close
Виталий Тимкив/РИА Новости
«Краснодар» дома играл с «Балтикой» и, потеряв очки, не сумел сохранить лидерство в РПЛ. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Окончен
19 апреля 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
59' Боселли
90' Жубал
2 : 2
Балтика
Калининград, Россия
43' Бевеев
66' Петров
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм

22' Черников

17' Беликов

24' Петров

43' Бевеев

2-й тайм

59' Боселли

69' Коста 71' Гонсалес

81' Кобнан

66' Петров

85' Кукушкин

90' Жубал

90' Оффор 90' Мендель

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Сумасшедший триллер, по итогам которого «Краснодар» может и горевать о том, что не удалось выиграть, и радоваться, что получилось вырвать ничью. «Зенит» теперь лидирует на одно очко, но вся борьба продолжается. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.

90+7'

Финальный свисток!

90+6'

Давит «Краснодар», пытается вырвать победу.

90+4'

Теперь Андрей Мендель ударил по ногам на своей половине поля недалеко от центрального круга Диего Косту — желтая карточка.

90+3'

Чинонсо Оффор грубо отпихнул на фланге на чужой половине Пальцева и получил желтую карточку.

90+2'

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Жубал — 2:2! Вот это выход! Аут Пальцева в штрафную, там мяч скакал-скакал в борьбе, пока Жубал своим первым же касанием в матче не отправил его точно под дальнюю штангу!

90+2'

Вместо Жоау Батчи у «Краснодара» вышел Жубал.

90+1'

Шесть минут добавлено ко второму тайму.

90'

У Сперцяна поехали ноги при исполнении штрафного, и вместо удара или хитрой подачи мяч просто прискакал в руки Кукушкину.

90'

У «Балтики» вместо Максима Петрова вышел Эдуардо Андерсон.

89'

«Краснодар» заработал угловой, и после его подача в штрафной «Балтики» была легкая пауза, но пробить гости так и не позволили.

88'

Манелов едва не замкнул в подкате прострел Бевеева.

86'

Иван Кукушкин долго не вводил мяч в игру и получил желтую карточку за затяжку времени.

85'

Кордоба заработал угловой, Сперцян его подал, но игроки «Балтики» выиграли воздух.

83'

Оффор выиграл воздух перед штрафной «Краснодара» и скинул на Петрова, который подработал и пробил с правой из-за штрафной — мимо и выше ворот.

81'

Нерв максимальный, но физическая готовность и темп, который держит «Балтика», максимально затрудняет «Краснодару» игру.

78'

Диего Коста пробил после навеса Оласы со штрафного с левого фланга — штанга спасла «Балтику»!

76'

«Краснодар» давит, но забить второй никак не может. А «Балтика» еще и высоко и активно прессингует.

73'

Кукушкин поймал мяч после удара Кордобы через себя!

72'

У «Краснодара» Валентин Пальцев вышел вместо Джованни Гонсалеса.

71'

Варатынов принял на себя лбом мощнейший удар Кордобы уже во вратарской. И остался лежать на газоне. Спас ворота.

70'

«Краснодар» справился с подачей Титкова с углового.

69'

Двойная замена у «Балтики»: вместо Натана Гассама и Дерика Ласерды вышли Михаил Рядно и Чинонсо Оффор.

67'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Максим Петров — 1:2! Вот это да! Какой привоз от Тормены! Не выбивал, не выбивал мяч, когда его прессинговал Дерик Ласерда, а потом, когда уже было поздно, попытался выбить в сторону, но попал в ногу набежавшему Петрову. Мяч по замысловатой траектории мимо рук прыгнувшего Агкацева угодил в штангу, а затем закатился в ворота. Если бы и не закатился, то Петров добил бы.

66'

Удар Сперцяна со штрафного с 25-ти метров — в стенку.

65'

Сперцян выгрыз мяч недалеко от чужой штрафной и дальше был сбит!

64'

Мозес Кобнан все-таки вышел на поле вместо Хуана Боселли.

62'

Дальний удар Бевеева — на этот раз выше.

59'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Хуан Боселли — 1:1! Уже готова была замена Боселли на Мозеса, а Хуан забил! После активных действий Кордобы в штрафной и заблокированного Андраде прострела колумбийца мяч отскочил к Боселли, который буквально вонзил в ближний угол!

58'

«Балтика» провела позиционную атаку, но в итоге Агкацев поймал мяч после навеса Бевеева.

56'

«Краснодар» давит, «Балтика» обороняется на своей половине поля, но довольно активно.

53'

Кордоба зацепился за мяч в штрафной, смог с лета пяткой отдать к центру набегавшему Кривцову, который зарядил в ближний угол — в сантиметрах от штанги!

50'

После подачи Сперцяна со штрафного из глубины с левого фланга Тормена пробил головой — в руки Кукушкину.

48'

Дальний удар по воротам «Краснодара» — точно в руки Агкацева.

46'

После перерыва у «Балтики» вместо Ивана Беликова и Ильи Петрова вышли Андрей Мендель и Ираклий Манелов.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Очень быстрый и напряженный футбол. 6(0) — 6(1) по ударам, 60% на 40% по владению мячом в пользу «Краснодара». Но единственный удар в створ от Бевеева оказался не берущимся! Посмотрим, как чемпион отреагирует во втором тайме. А реагировать надо, иначе он утратит лидерство.

45+3'

Свисток на перерыв.

45+1'

К первому тайму добавлено две минуты.

43'

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Мингиян Бевеев — 0:1! Фантастический гол! В темповой атаке «Балтики» удар Гассама пришелся в блок, но набежавший на подбор Бевеев приложился метров с 28 в касание в ближнюю девятку по шикарной дуге!

42'

Максим Петров пробил по скачущему мячу почти с линии штрафной — чуть над перекладиной.

18'

Первую в матче желтую карточку за жесткий подкат получил Иван Беликов.

38'

После подачи Титкова в штрафную «Краснодара» мяч попал в руку Оласы. Игра продолжилась, но затем эпизод изучил VAR — пенальти нет.

37'

Илья Петров бил после паса на линию штрафной — защитники заблокировали.

35'

В контратаке «Краснодара» Максим Петров сбил Боселли с ног, тот поднялся, успел к мячу, отдал Сперцяну направо, а потом получал обратную передачу назад в центр уже на линии штрафной, но Сперцян чуть не попал в темп, и защитник успел. Игроки «Краснодара» требуют отложенную желтую карточку Петрову, но арбитр считает, что игра была продолжена, и фол ни на что не повлиял.

34'

Илья Петров подал со штрафного с левого фланга из глубины, но защитники «Краснодара» выиграли воздух в своей штрафной.

20'

Активная и темповая игра идет.

31'

Кукушкин в прыжке вперед руками поймал на выходе мяч после неприятного навеса с правого фланга.

29'

Кордоба заработал штрафной в борьбе с Кевином Андраде на правом фланге у боковой линии. Пошла подача, Коста попробовал пробить головой, но мяч полетел параллельно воротам, а затем Боселли простреливал в штрафную с левого фланга — защита «Балтики» справилась.

27'

Мингиян Бевеев из-за боковой от лицевой линии закинул мяч во вратарскую «Краснодара», но там Агкацев в прыжке на выходе забрал мяч в руки.

26'

Боселли пробил издали — точно в руки Кукушкину.

24'

А теперь желтую карточку получил Илья Петров, который в борьбе за мяч в воздухе в штрафной «Краснодара» попал по ноге Тормене.

22'

Александр Черников грубо сыграл в подкате против Ивана Беликова и получил желтую карточку.

17'

Варатынов сделал скидку в штрафную «Краснодара» — получилось в руки Агкацеву.

14'

Ласерда на газоне — держится за поясницу. Просто неудачно упал, но от этого ему не менее больно.

10'

Гассама пробил поворотам после вброса из аута — немного выше.

7'

Уверенно первым номером на старте игры действуют «быки».

4'

Гонсалес пострадал в стыке с Гассама, накладка произошла. Обошлось без травмы.

1'

Начали! Главный судья — Кирилл Левников.

19:25

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба, Боселли.

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров Илья, Титков, Петров Максим, Ласерда.

19:20

Матч начнется в 19:30 мск.

19:15

Добрый вечер! Программа сегодняшнего дня в РПЛ завершается матчем в Краснодаре, где чемпионы страны принимают «Балтику».

41'

Сперцян опасно навесил со штрафного из глубины, Черников переиграл Варатынова, набежав в ту точку, куда пошла подача, но удар головой без помех прошел в сантиметрах над ближней девяткой.

33'

Никто не владеет реальной инициативой. Очень резвая игра, в которой все носятся в обе стороны, пытаясь создать момент. Победа нужна и тем, и другим.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами