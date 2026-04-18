Пари Нижний Новгород

«Динамо» снова имело большой игровой перевес, но не смогло победить. «Пари НН» в меньшинстве отстоял важнейшее в турнирном плане очко. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток.
Ульви Бабаев получил желтую карточку за необязательный жесткий фол против Майга в центре поля.
«Динамо» хитро разыграло угловой, откатив низом за штрафную, но после подачи на дальний угол вратарской Медведев шикарно сыграл на выходе, забрал мяч и нарвался на фол.
Мамаду Майга поменял у «Пари НН» Егора Смелова.
Шесть минут добавлено ко второму тайму.
Опять не привела к удару подача Бителло.
Свен Карич нарушил правила на своей половине поля прямо у боковой линии, сбив в подкате Нгамале — желтая карточка.
Прострел в штрафную «Динамо» — защитники справились.
Правда, подача Бителло опасной не получилась. Зато во второй фазе атаки Тюкавин пяткой пробил в прыжке рядом с ближней штангой. Правда, гол бы не засчитали из-за офсайда.
Маринкин заработал фол на фланге, прокинув мяч мимо Карича. Точка для подачи.
«Пари НН» заработал штрафной на левом фланге, пошла подача в штрафную, но динамовская оборона справилась.
Двойная замена у «Пари НН»: вместо Ренальдо Сефаса и Луки Вешнер Тичича вышли Вадим Пигас и Никита Ермаков.
Иван Сергеев вышел у «Динамо» вместо Даниила Фомина.
3(1) — 12(4) по ударам. «Пари НН» вообще не атаковал во второй половине матча.
Бителло пустил мяч со штрафного выше ворот!
А вот тут Олакунле Олусегун успел сфолить на Бителло после паса Тюкавина в сантиметрах до штрафной, но это вторая желтая карточка! И к тому же очень опасная ударная точка!
Бителло лежит на газоне и кричит, но это просто фол со стороны Олусегуна, хотя в лицо сопернику локтем попал... А, даже не фол, а аут просто.
«Динамо» продолжает давить позиционно.
Тройная замена (сначала планировалась двойная): вместо Артура Гомеса, Антона Миранчука и как раз Рубенса на поле вышли Муми Нгамале, Ульви Бабаев и Тимофей Маринкин, молниеносно экстренно переодевшийся.
Оз, Рубенс, приземляясь после игры в воздухе, так подвернул правую ногу, что голеностоп завернулся. Не может наступать. Унесли врачи полузащитника...
У «Пари НН» вместо Адриана Бальбоа вышел Даниил Лесовой.
Коледин, играя с лета в своей штрафной, попал от ноги себе в руку — по нынешним трактовкам это не пенальти.
Этот корнер ни к чему интересному не привел.
Фомин здорово мягко навесил в штрафную, но Карич снял мяч с головы у Артура, выбив на угловой.
Дальний удар Фомина — неточно.
Рубенс пробил в сутолоке из штрафной после подачи в нее — неточно.
Теперь желтая карточка для Олакунле Олусегуна, который в моменте сразу два фола совершил.
Андрей Ивлев за фол на Гомесе получил желтую карточку.
Опять «Динамо» оккупировало чужую половину поля, но позиционные атаки развиваются довольно медленно.
В жесткой борьбе началась вторая половина. «Пари НН» очень нужны очки, а «Динамо» сильнее и не собирается их сопернику дарить.
Андрей Ивлев заменил у «Пари НН» после перерыва Матвея Урванцева.
Поеееехали! Второй тайм начался.
Большое игровое преимущество «Динамо»: 3(1) — 10(4) по ударам, 35% на 65% по владению мячом, 2-9 по угловым, причем корнеры реально опасны. Но на табло — 1:1. Ждем вторую половину.
И свисток на перерыв.
«Динамо» заработало угловой, после подачи Бителло Тюкавин перевисел Коледина и пробил головой в штангу, а затем мяч отскочил в середину вратарской точно на родную левую ногу Осипенко, который умудрился махнуть над девяткой!
Минута добавлена к первому тайму.
Заблокирован был удар динамовцев издали. После подачи углового на этот раз Осипенко скидывал на Маричаля, но тот не успел к мячу.
Адриан Бальбоа получил желтую карточку за жестковатый фол против Артура на бровке.
3(1) — 6(4) по ударам.
Очередной динамовский угловой — защита «Пари НН» справилась, а Рубенс со второй попытки пробил с подбора по скачущему мячу выше ворот.
И снова мяч у «Динамо», снова неспешное позиционное наступление бело-голубых.
ГОООООООООООООООООООЛ! Олакунле Олусегун — 1:1! А вот и ответный гол! Давно не добирались нижегородцы до чужой штрафной, зато сразу же забили. Сефас очень легко ушел на скорости по левому флангу от Касереса, прострелил через вратарскую, а опередивший Скопинцева Олусгеун с трех метров вогнал мяч под перекладину!
У «Пари НН» никак не получается не только мяч забрать, но и контригру какую-то наладить.
Олусегун рванул с мячом, поменял на скорости направление движения и не удержался на ногах, упав и загубив выпад.
42% на 58% по владению мячом.
Невысок темп игры, очень не хватает динамики, но при этом гол уже был.
ГООООООООООООООООЛ! Николас Маричаль — 0:1! Еще один угловой «Динамо», на этот раз Бителло подал с другого фланга, снова на Маричаля, но теперь он пробил сам, причем точно в угол!
2(0) — 3(2) по ударам.
Бителло подал угловой, Маричаль сделал скидку головой на дальнюю штангу, а оттуда бил головой набежавший Осипенко — Медведев потащил в прыжке!
Красивый обводящий удар Тюкавина с линии штрафной — Медведев потащил одной рукой в прыжке!
Дальний удар Фомина — мимо ворот.
Подача «Динамо» с угла поля пролетела через центр штрафной, но ударом не закончилась.
Все то же самое происходит на поле. Игра в основном на половине поля хозяев проходит.
Мяч под контролем у «Динамо», но больше на поле ничего не происходит.
Динамовцы забрали мяч в последние минуты и атакуют сами.
«Пари НН» много контролирует мяч и атакует позиционно на старте матча.
Динамовцы и воздух сняли после подачи с угла поля, и подбор выиграли.
Неплохая атака «Пари НН», но удар Бальбоа заблокировал Касерес. Будет угловой.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Андреем Прокоповым во главе.
А вот стартовый состав «Динамо» от Ролана Гусева:
Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Бителло, Гомес, Миранчук, Рубенс, Осипенко, Тюкавин, Фомин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский:
Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Бальбоа, Урванцев, Смелов, Сефас, Карич, Вешнер, Олусегун.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Пари НН» принимает на своем поле в матче 25-го тура РПЛ московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.