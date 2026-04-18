Битва за жизнь: «Пари НН» в меньшинстве выстоял против «Динамо»

«Динамо» в большинстве не смогло обыграть «Пари НН» в матче РПЛ

ФК «Динамо» Москва
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги сражающийся за выживание «Пари НН» после выездной ничьей с «Балтикой» принимал на своем поле московское «Динамо» и снова добился ничьей, проведя последние двадцать минут в меньшинстве. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Окончен
18 апреля 19:30
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
34' Олусегун
1 : 1
Динамо М
Москва, Россия
22' Маричаль
Стадион «Совкомбанк Арена», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

34' Олусегун

40' Бальбоа

22' Маричаль

2-й тайм

52' Ивлев 55' Олусегун

74' Олусегун

90' Карич

90' Бабаев

Матч окончен

«Динамо» снова имело большой игровой перевес, но не смогло победить. «Пари НН» в меньшинстве отстоял важнейшее в турнирном плане очко. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+7'

Финальный свисток.

90+6'

Ульви Бабаев получил желтую карточку за необязательный жесткий фол против Майга в центре поля.

90+5'

«Динамо» хитро разыграло угловой, откатив низом за штрафную, но после подачи на дальний угол вратарской Медведев шикарно сыграл на выходе, забрал мяч и нарвался на фол.

90+3'

Мамаду Майга поменял у «Пари НН» Егора Смелова.

90+2'

Шесть минут добавлено ко второму тайму.

90+1'

Опять не привела к удару подача Бителло.

90'

Свен Карич нарушил правила на своей половине поля прямо у боковой линии, сбив в подкате Нгамале — желтая карточка.

88'

Прострел в штрафную «Динамо» — защитники справились.

86'

Правда, подача Бителло опасной не получилась. Зато во второй фазе атаки Тюкавин пяткой пробил в прыжке рядом с ближней штангой. Правда, гол бы не засчитали из-за офсайда.

85'

Маринкин заработал фол на фланге, прокинув мяч мимо Карича. Точка для подачи.

82'

«Пари НН» заработал штрафной на левом фланге, пошла подача в штрафную, но динамовская оборона справилась.

80'

Двойная замена у «Пари НН»: вместо Ренальдо Сефаса и Луки Вешнер Тичича вышли Вадим Пигас и Никита Ермаков.

78'

Иван Сергеев вышел у «Динамо» вместо Даниила Фомина.

76'

3(1) — 12(4) по ударам. «Пари НН» вообще не атаковал во второй половине матча.

75'

Бителло пустил мяч со штрафного выше ворот!

74'

А вот тут Олакунле Олусегун успел сфолить на Бителло после паса Тюкавина в сантиметрах до штрафной, но это вторая желтая карточка! И к тому же очень опасная ударная точка!

72'

Бителло лежит на газоне и кричит, но это просто фол со стороны Олусегуна, хотя в лицо сопернику локтем попал... А, даже не фол, а аут просто.

69'

«Динамо» продолжает давить позиционно.

66'

Тройная замена (сначала планировалась двойная): вместо Артура Гомеса, Антона Миранчука и как раз Рубенса на поле вышли Муми Нгамале, Ульви Бабаев и Тимофей Маринкин, молниеносно экстренно переодевшийся.

65'

Оз, Рубенс, приземляясь после игры в воздухе, так подвернул правую ногу, что голеностоп завернулся. Не может наступать. Унесли врачи полузащитника...

64'

У «Пари НН» вместо Адриана Бальбоа вышел Даниил Лесовой.

63'

Коледин, играя с лета в своей штрафной, попал от ноги себе в руку — по нынешним трактовкам это не пенальти.

62'

Этот корнер ни к чему интересному не привел.

61'

Фомин здорово мягко навесил в штрафную, но Карич снял мяч с головы у Артура, выбив на угловой.

58'

Дальний удар Фомина — неточно.

56'

Рубенс пробил в сутолоке из штрафной после подачи в нее — неточно.

55'

Теперь желтая карточка для Олакунле Олусегуна, который в моменте сразу два фола совершил.

51'

Андрей Ивлев за фол на Гомесе получил желтую карточку.

50'

Опять «Динамо» оккупировало чужую половину поля, но позиционные атаки развиваются довольно медленно.

48'

В жесткой борьбе началась вторая половина. «Пари НН» очень нужны очки, а «Динамо» сильнее и не собирается их сопернику дарить.

46'

Андрей Ивлев заменил у «Пари НН» после перерыва Матвея Урванцева.

46'

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Большое игровое преимущество «Динамо»: 3(1) — 10(4) по ударам, 35% на 65% по владению мячом, 2-9 по угловым, причем корнеры реально опасны. Но на табло — 1:1. Ждем вторую половину.

45+2'

И свисток на перерыв.

45+2'

«Динамо» заработало угловой, после подачи Бителло Тюкавин перевисел Коледина и пробил головой в штангу, а затем мяч отскочил в середину вратарской точно на родную левую ногу Осипенко, который умудрился махнуть над девяткой!

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

43'

Заблокирован был удар динамовцев издали. После подачи углового на этот раз Осипенко скидывал на Маричаля, но тот не успел к мячу.

41'

Адриан Бальбоа получил желтую карточку за жестковатый фол против Артура на бровке.

40'

3(1) — 6(4) по ударам.

39'

Очередной динамовский угловой — защита «Пари НН» справилась, а Рубенс со второй попытки пробил с подбора по скачущему мячу выше ворот.

37'

И снова мяч у «Динамо», снова неспешное позиционное наступление бело-голубых.

34'

ГОООООООООООООООООООЛ! Олакунле Олусегун — 1:1! А вот и ответный гол! Давно не добирались нижегородцы до чужой штрафной, зато сразу же забили. Сефас очень легко ушел на скорости по левому флангу от Касереса, прострелил через вратарскую, а опередивший Скопинцева Олусгеун с трех метров вогнал мяч под перекладину!

33'

У «Пари НН» никак не получается не только мяч забрать, но и контригру какую-то наладить.

30'

Олусегун рванул с мячом, поменял на скорости направление движения и не удержался на ногах, упав и загубив выпад.

29'

42% на 58% по владению мячом.

27'

Невысок темп игры, очень не хватает динамики, но при этом гол уже был.

24'

ГООООООООООООООООЛ! Николас Маричаль — 0:1! Еще один угловой «Динамо», на этот раз Бителло подал с другого фланга, снова на Маричаля, но теперь он пробил сам, причем точно в угол!

23'

2(0) — 3(2) по ударам.

22'

Бителло подал угловой, Маричаль сделал скидку головой на дальнюю штангу, а оттуда бил головой набежавший Осипенко — Медведев потащил в прыжке!

21'

Красивый обводящий удар Тюкавина с линии штрафной — Медведев потащил одной рукой в прыжке!

19'

Дальний удар Фомина — мимо ворот.

17'

Подача «Динамо» с угла поля пролетела через центр штрафной, но ударом не закончилась.

16'

Все то же самое происходит на поле. Игра в основном на половине поля хозяев проходит.

13'

Мяч под контролем у «Динамо», но больше на поле ничего не происходит.

10'

Динамовцы забрали мяч в последние минуты и атакуют сами.

7'

«Пари НН» много контролирует мяч и атакует позиционно на старте матча.

4'

Динамовцы и воздух сняли после подачи с угла поля, и подбор выиграли.

3'

Неплохая атака «Пари НН», но удар Бальбоа заблокировал Касерес. Будет угловой.

1'

Поеееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Андреем Прокоповым во главе.

19:25

А вот стартовый состав «Динамо» от Ролана Гусева:

Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Бителло, Гомес, Миранчук, Рубенс, Осипенко, Тюкавин, Фомин.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский:

Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Бальбоа, Урванцев, Смелов, Сефас, Карич, Вешнер, Олусегун.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Пари НН» принимает на своем поле в матче 25-го тура РПЛ московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

