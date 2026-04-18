«Рубин» давил весь матч, создал больше моментов, вел в счете, а потом еще и заканчивал в большинстве, но Артем Дзюба все равно украл у казанцев победу! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
И финальный свисток!
Удар Ходжи головой из штрафной после подачи с фланга — в руки Гудиеву!
Роберто Фернандес сорвал атаку «Рубина» и получил желтую карточку.
Назми Грипши решил пообщаться с резервным арбитром и получил желтую карточку от главного.
Кущнецов! Рядом со штангой пробил уже из штрафной!
Шесть минут добавлено ко второму тайму.
Позиционная атака «Рубина» привела к нескольким заблокированным ударам и последним от Вуячича головой — мимо!
Удар Арройо низом уже из штрафной «Акрона» пришелся в защиту гостей.
Даниил Кузнецов заменил у «Рубина» Никиту Лобова.
Навес Арройо, «Акрон» стоит насмерть. Но гостям тяжело в меньшинстве.
Даку подкараулил подбор в штрафной и пробил — рядом со штангой!
У «Акрона» вместо Максима Болдырева и Жилсона Беншимола вышли Ифет Джаковац и Хетаг Хосонов.
Жан-Жюльен Сиве и Руслан Безруков вышли у «Рубина» вместо Ильи Рожкова и Игнасио Сааведры.
Грипши мог убежать в опасную контратаку, но Лончар выиграл забег!
«Акрон» провел атаку и заработал угловой, но до удара не довел.
«Рубин» давит. Даку нашел возможность пробить из штрафной — в руки Гудиеву.
Грипши пробил штрафной, но мяч попал в стенку.
И тут же Родригу Эшковал вышел у «Акрона» вместо Максима Кузьмина.
ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА МАРАТУ БОКОЕВУ! Да, не хотел, но получилось ОЧЕНЬ грубо.
Кукуляка позвали к монитору! Рожков только сейчас поднялся и пошел за бровку, хромая. Очень грубо получилось. Это будет удаление.
Так, а VAR проверяет эпизод на прямую красную карточку! Рожков, кстати, все еще лежит.
Марат Бокоев сбил смещавшегося слева к центру Рожкова и получил желтую карточку. Точка для удара.
ГОООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 1:1! Атака «Акрона», передача в штрафную с фланга от Беншимола, рикошет от Тесленко, и Дзюба тут как тут — пробил с семи метров без шансов!
Навес в быстрой атаке «Рубина» из глубины пришел в руки Гудиеву, а не на голову Даку.
Угловой заработал «Акрон» в третьей фазе предыдущей атаки после прострела. Роберто Фернандес подал с левой, и тут справилась защита «Рубина», а дальний удар Лончара с подбора с лета ушел сильно выше.
«Акрон» заработал штрафной на правом фланге, подал Болдырев, защитники справились, Лончар подал после подбора, но и тут «Рубин» сработал в воздухе хорошо — Даку постарался.
На сантиметры Шабанхаджай не попал по поворотам после отскочившего к нему мяча в штрафной «Акрона»!
В быстрой атаке «Акрона» Болдырев бил после скидки Дзюбы, но Вуячич активно мешал, и удар пришелся в руки упавшему Ставеру.
Дзюба сфолил на Тесленко в борьбе за мяч в центре поля. Артем улыбается, защитник «Рубина» с трудом поднялся.
Грипши пробил ногой от газона после навеса Арройо, Гудиев отбил руками, а Грипши сам добил уже головой — в сетку с внешней стороны.
ГООООООООООООООООЛ! Никита Лобов — 1:0! «Рубин» заработал угловой, Грипши подал с левого фланга, а Никита Лобов, набежавший на ближний угол вратарской, классно кивнул от газона в ближний угол!
Поеееехали! Второй тайм начался.
Плотная и напряженная игра. Преимущество переходило от одной команды к другой, «Рубин» был поострее и даже забил, но мяч был отменен из-за офсайда у поучаствовавшего в эпизоде Даку. Ждем, что будет во втором тайме.
«Рубин» довладел мячом до перерыва — свисток арбитра.
Попытка дальнего удара от Рожкова по мокрому газону — и снова в блок.
А теперь Йонуц Неделчару получил желтую карточку за фол на Даку.
К первому тайму добавлено пять минут.
Мирлинд Даку толкнул опередившего его Неделчару, который влетел в уже забравшего мяч голкипера «Акрона». Желтая карточка форварду «Рубина».
«Акрон» грузит мяч в штрафную «Рубина» с флангов. Дзюба сделал скидку головой на Болдырева, тот упал, но фола не было.
Ходжа накрыл Кузьмина и мощно пробил — ШТАНГА СПАСЛА «АКРОН»!
Егор Тесленко получил от арбитра желтую карточку за разговоры. Игроки «Рубина» хотели пенальти за игру рукой защитника «Акрона» в своей штрафной.
Удар Ходжи из-за штрафной после обыгрыша с Шабанхаджаем — и тоже в защитников «Акрона».
Очень дальний удар Грипши — в блок.
Мяч полностью под контролем «Акрона», который много атакует позиционно.
Пестряков выполнил высокую подачу в штрафную с углового, Бокоев набежал и пробил головой в прыжке выше ворот, но сначала Неделчару сфолил на Вуячиче.
Тривиальная подача в штрафную хозяев из-за неразберихи в действиях защитников привела к угловому.
Гудиев классно сыграл на выходе после навеса Рожкова, правда, потом чуть не выронил мяч перед Грипши.
Даку был в офсайде, Кукуляка позвали к монитору, и он определяет, участвовал ли албанец в эпизоде. Участвовал — ГОЛ ОТМЕНЕН! 0:0!
Есть ощущение, что Даку был в офсайде, а в эпизоде он точно принимал участие!
Пестрякову больно, игроки «Акрона» считают, что был фол, а VAR проверяет эпизод! Более того, еще и на офсайд проверяет!
ГОООООООООООООООЛ! Назми Грипши — 1:0! Доигрался «Акрон» в пас на своей половине. Рожков жестко отобрал у Пестрякова, а Шабанхаджай сделал передачу слева в штрафную. Даку не успел в подкате, а вот набежавший вторым темпом Грипши пробил под перекладину! Гудиев дотянулся до мяча, но отбил его в ворота!
А в итоге даже углового нет — удар от ворот.
Рожков протащил в контратаке мяч в штрафную «Акрона», там в подкате Кузьмин сбил его, но сыграно было в мяч! А закончилось все угловым.
Заброс из аута на Дзюбу, скидка на Джурасовича, который пробил издали — немного неточно.
«Акрон» атакует позиционно, но под активным давлением соперника, который часто отбирает мяч.
«Акрон» отодвинул мяч от своих ворот, но «Рубин» все равно постоянно угрожает быстрыми контратаками.
Отличная проникающая передача в штрафную «Акрона», но Пестряков успел вперед Шабанхаджая, отпасовал Гудиеву, а тот вынес мяч.
Проход Грипши по левому флагу и передача низом через штрафную «Акрона» — Шабанхаджай не успел.
«Рубин» закидывает штрафную гостей забросами с аутов и навесами с игры — пока без ударов.
Навес из глубины с левого фланга в штрафную «Рубина» — точно в руки Ставера.
«Акрон» смог забрать мяч, тоже пытается атаковать позиционно, но пока особо никуда не спешит.
Довольно спокойное начало, «Рубин» пока больше владеет мячом.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Кукуляком из Калуги во главе.
А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Беншимол, Дзюба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига:
Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Рожков, Лобов, Сааведра, Грипши, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 25-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.