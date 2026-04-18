Упрямые эксперименты: ЦСКА снова теряет очки

«Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ

Томас Гальдамес (Крылья Советов), Милан Гаич (ЦСКА) и Данила Козлов (ЦСКА) в матче 1/2 Кубка России по футболу «Путь регионов» в Самаре

Юрий Стрелец/РИА Новости
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимали ЦСКА из Москвы. Игра завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Окончен
18 апреля 14:30
Крылья Советов
Самара, Россия
65' Олейников
1 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

19' Божин

40' Козлов

2-й тайм

65' Костанца 65' Олейников 70' Чернов

57' Кисляк

66' Баринов

75' Божин

90' Баньяц

16:50

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

90+6'

Игра окончена! Расходятся с миром команды, по баллу в турнирную таблицу добавляют себе игроки ЦСКА и «Крыльев Советов».

90+4'

Шуманский вышел вместо Бабкина в составе «Крыльев».

90+2'

Баньяц руками останавливает бегущего к штрафной Кругового и получает предупреждение за фол в атаке.

90'

Четыре минуты к основному времени второго тайма добавлено.

87'

Мусаев фолит в атаке, буквально затаптывая Костанцу.

84'

Столбов вышел вместо Витюгова в составе «Крыльев Советов».

81'

Печенин подключился к контратаке «Крыльев» в стиле Аршавина при моменте с четвертым голом «Ливерпулю» на «Энфилде», но, в отличие от Андрея, Кириллу пробить помешал защитник.

78'

Тройная замена у Самары: Баньяц, Игнатенко и Марин вышли вместо Ахметова, Олейникова и Рахмановича.

75'

Гол! Матвей Кисляк отдает чудо-передачу низом в сторону Тамерлана Мусаева, однако форвард ЦСКА не касается мяча! Прямым пасом 31-й номер ЦСКА отправляет мяч в нижний угол, 1:1!

72'

Мяч после удара Баринова принимает на себя стенка, а если быть точнее, то Амар Рахманович.

70'

Чернов неаккуратно вступил в отбор против Мусаева и получил предупреждение.

67'

И у Дмитрия Баринова желтая карточка за фол в центре поля.

66'

Гол! Шикарная скоростная атака получилась у самарцев, Олейников получил мяч на правом краю, убежал до штрафной, сместился в центр и с левой ноги пробил низом в угол! Тороп бессилен, 1:0!

64'

Костанца на правом краю влетел в спину Поповичу и заработал предупреждение.

61'

Двойная замена у ЦСКА: Мусаев и Попович вышли вместо Гонду и Кармо.

58'

Витюгов столкнулся с Кисляком, фол в пользу игрока ЦСКА.

55'

Олейников цепляет Данилова при попытке вступить в отбор, игра на паузе.

52'

Бабкин классной проникающей передачей находит Олейникова, но удар Ивана приходится мимо створа.

49'

Стартовые минуты второй половины игры остаются за москвичами.

46'

Второй тайм стартовал!

45+3'

Перерыв! Не открыт счет в Самаре, 0:0 на табло после первых 45 минут.

45'

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.

43'

Двойная замена у ЦСКА: вместо получившего травму Глебова на поле вышел Алвес, а Козлова сменил Мойзес.

40'

Козлов попал Витюгову по ногам и заработал предупреждение.

37'

Бабкин подобрал мяч после подачи углового от Ахметова, встал спиной к воротам ЦСКА, но не смог развернуться и зайти в штрафную, чтобы отдать передачу следом в центр.

34'

Ахметов получает удар по ногам сзади от Данилова, игра приостановлена.

31'

Рахманович бьет головой после фланговой подачи и не попадает в створ! Хорошая атака прошла у самарцев!

28'

Данилов вышел на ударную позицию и пробил с левой ноги, мяч прошел мимо створа.

25'

Половина первого тайма позади, с переменным успехом обе команды создают остроту у чужих ворот. Поглядим, чем дело кончится ближе к концу половины встречи.

22'

Неточный удар со штрафного наносит Обляков, мяч проходит правее створа ворот.

19'

Божин получает предупреждение за снос Кисляка в метре от своей штрафной!

17'

Забивает гол после углового Энрике Кармо, но делает это бразилец рукой. Так делать в футболе нельзя, мяч отменен!

14'

Бабкин нарушает правила на правом фланге, подталкивая Глебова.

11'

Продолжается активное начало со стороны самарцев, армейские оборонцы вынуждены попотеть на старте игры!

8'

Подталкивают снова в спину Баринова, который расположился на стандарте в собственной штрафной.

5'

Баринов выносит мяч после подачи углового у собственных ворот.

3'

Начало игры остается за гостевой командой.

14:33

Игра началась! Поехали!

14:20

ЦСКА: Тороп, Гаич, Баринов, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Козлов, Кармо, Глебов, Лусиано Гонду.

14:15

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Рассказов, Витюгов, Костанца, Бабкин, Ахметов, Олейников, Рахманович.

14:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимает ЦСКА из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

