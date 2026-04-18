Крылья Советов

Игра окончена! Расходятся с миром команды, по баллу в турнирную таблицу добавляют себе игроки ЦСКА и «Крыльев Советов».
Шуманский вышел вместо Бабкина в составе «Крыльев».
Баньяц руками останавливает бегущего к штрафной Кругового и получает предупреждение за фол в атаке.
Четыре минуты к основному времени второго тайма добавлено.
Мусаев фолит в атаке, буквально затаптывая Костанцу.
Столбов вышел вместо Витюгова в составе «Крыльев Советов».
Печенин подключился к контратаке «Крыльев» в стиле Аршавина при моменте с четвертым голом «Ливерпулю» на «Энфилде», но, в отличие от Андрея, Кириллу пробить помешал защитник.
Тройная замена у Самары: Баньяц, Игнатенко и Марин вышли вместо Ахметова, Олейникова и Рахмановича.
Гол! Матвей Кисляк отдает чудо-передачу низом в сторону Тамерлана Мусаева, однако форвард ЦСКА не касается мяча! Прямым пасом 31-й номер ЦСКА отправляет мяч в нижний угол, 1:1!
Мяч после удара Баринова принимает на себя стенка, а если быть точнее, то Амар Рахманович.
Чернов неаккуратно вступил в отбор против Мусаева и получил предупреждение.
И у Дмитрия Баринова желтая карточка за фол в центре поля.
Гол! Шикарная скоростная атака получилась у самарцев, Олейников получил мяч на правом краю, убежал до штрафной, сместился в центр и с левой ноги пробил низом в угол! Тороп бессилен, 1:0!
Костанца на правом краю влетел в спину Поповичу и заработал предупреждение.
Двойная замена у ЦСКА: Мусаев и Попович вышли вместо Гонду и Кармо.
Витюгов столкнулся с Кисляком, фол в пользу игрока ЦСКА.
Олейников цепляет Данилова при попытке вступить в отбор, игра на паузе.
Бабкин классной проникающей передачей находит Олейникова, но удар Ивана приходится мимо створа.
Стартовые минуты второй половины игры остаются за москвичами.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! Не открыт счет в Самаре, 0:0 на табло после первых 45 минут.
Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Двойная замена у ЦСКА: вместо получившего травму Глебова на поле вышел Алвес, а Козлова сменил Мойзес.
Козлов попал Витюгову по ногам и заработал предупреждение.
Бабкин подобрал мяч после подачи углового от Ахметова, встал спиной к воротам ЦСКА, но не смог развернуться и зайти в штрафную, чтобы отдать передачу следом в центр.
Ахметов получает удар по ногам сзади от Данилова, игра приостановлена.
Рахманович бьет головой после фланговой подачи и не попадает в створ! Хорошая атака прошла у самарцев!
Данилов вышел на ударную позицию и пробил с левой ноги, мяч прошел мимо створа.
Половина первого тайма позади, с переменным успехом обе команды создают остроту у чужих ворот. Поглядим, чем дело кончится ближе к концу половины встречи.
Неточный удар со штрафного наносит Обляков, мяч проходит правее створа ворот.
Божин получает предупреждение за снос Кисляка в метре от своей штрафной!
Забивает гол после углового Энрике Кармо, но делает это бразилец рукой. Так делать в футболе нельзя, мяч отменен!
Бабкин нарушает правила на правом фланге, подталкивая Глебова.
Продолжается активное начало со стороны самарцев, армейские оборонцы вынуждены попотеть на старте игры!
Подталкивают снова в спину Баринова, который расположился на стандарте в собственной штрафной.
Баринов выносит мяч после подачи углового у собственных ворот.
Начало игры остается за гостевой командой.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Тороп, Гаич, Баринов, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Козлов, Кармо, Глебов, Лусиано Гонду.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Рассказов, Витюгов, Костанца, Бабкин, Ахметов, Олейников, Рахманович.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимает ЦСКА из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.