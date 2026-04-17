Борьба за выживание: «Сочи» сенсационно обыграл «Ростов»

ФК «Сочи»
В первом матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Ростов», еще не обезопасивший себя от борьбы за выживание, принимал на своем поле главного аутсайдера турнира «Сочи» и проиграл. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 25-й тур
Окончен
17 апреля 19:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 1
Сочи
Сочи, Россия
89' Заика
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

3' Макарчук

21' Заика

42' Ильин

2-й тайм

63' Алвес

89' Заика

Матч окончен

«Сочи» сенсационно обыгрывает «Ростов» на выезде и одерживает вторую подряд победу в чемпионате, внезапно получая шансы на спасение! Ну а «Ростов» по-прежнему не может чувствовать себя в безопасности. 5(3) — 7(2) по ударам, 54 на 47% по владению мячом. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+6'

Все — финальный свисток!

90+4'

«Ростов» заработал угловой, Вахания пробил с подбора в блок, а в итоге атака завершилась ударом Миронова, который спокойно поймал на линии Дегтев.

90+3'

Вместо Александра Коваленко у «Сочи» вышел на поле Сергей Волков.

90+1'

Пять минут добавлено ко второму тайму.

89'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Кирилл Заика — 0:1! Долгая позиционная атака «Сочи» закончилась подачей Магаля с левого фланга на дальнюю сторону штрафной, откуда набежавший Кирилл Заика в упор пробил Ханкича. Не удержал Вахания.

88'

«Сочи» атакует чуть больше и пытается вырвать победу.

86'

Иван Комаров заменил Роналдо у «Ростова».

84'

Ростовчане довольно уверенно отбились после навеса Макарчука.

83'

Магаль вошел в штрафную, накручивал там соперников и в итоге пробил — в блок.

81'

Подача Макарчука с угла поля не привела к удару.

80'

Камано продвинулся правым полуфлангом к штрафной и пробил — рикошетом от ноги Сако мяч ушел на угловой.

79'

Давида Семенчука и Тимура Сулейманова заменили у «Ростова» Кирилл Лангович и Умар Сако.

77'

Сразу плотный дальний удар Федорова низом — немного мимо ворота.

76'

Захар Федоров поменял у «Сочи» Владимира Ильина.

74'

Игра разбилась на эпизоды и паузы, а моментов нет категорически.

71'

Тройная замена у «Сочи»: вместо Михаила Игнатова, Романа Ежова и Дмитрия Васильева вышли Кирилл Кравцов, Руслан Магаль и Франсуа Камано.

69'

Угловой заработал «Сочи», но пауза, потому что Михаилу Игнатову оказывают помощь врачи.

67'

Ильин выиграл борьбу у Чистякова и отдал проникающий пас в правый край штрафной на Ежова, но Вахания сыграл блестяще!

65'

После навеса Миронова со штрафного из глубины Мелехин перепрыгнул соперников и пробил головой — рядом со штангой.

64'

Мохаммад Мохеби заменил у «Ростова» Константина Кучаева.

63'

Марсело Алвес попал сзади по ноге Щетинину и получил желтую карточку.

62'

Отличная атака «Ростова» правым флангом и отличный прострел Миронова. Мяч уже миновал Дегтева, но за пустым углом защитник выбил на угловой. Тот ни к чему не привел.

60'

Сулейманов загрузил в штрафную, Роналдо пробил в падении в блок и показывал, что на нем сфолили, но арбитр так не считает.

57'

Два подряд удара сочинцев в одной атаке! После подачи в штрафную сначала Ильин пробил в блок, а затем с подбора метров с десяти Заика бил наверняка в угол, но Вахания встал на пути мяча и спас ворота «Ростова»!

55'

Хороший отрезок от «Сочи» — с владением мячом и давлением. Первый такой в этом матче.

53'

Был достаточно опасный заброс в штрафную «Ростова», но Ханкич в падении отвел мяч в сторону.

50'

Жестко досталось по ногам Щетинину от Литвинова на фланге. При этом Щетинин уже принял с уходом, и фол был откровенным. Ростовчане требуют вторую желтую карточку для защитника «Сочи», но ее нет.

48'

Пока все то же, что в первом тайме: владение мячом «Ростова», забросы, борьба.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Откровенно скучный первый тайм, но в концовке «Ростов» мог и забить. Ждем, что будет во второй половине. 3(2) — 0(0) по ударам, 57% на 43% по владению.

45+1'

Угловой «Ростова» закончил первый тайм. Сочинцы выбили на повторный корнер, и тут арбитр дал свисток на перерыв.

45'

Щетинин убрал на паузе соперника и пробил в обвод в дальний угол — чуть выше.

44'

После подачи со штрафного из глубины Голенков скинул головой в штрафной на Сулейманова, и только Дегтев уберег «Сочи» от гола после удара в ближний угол!

43'

Сулейманов успел сыграть мяч у чуть отпустившего от себя на дриблинге мяч Владимира Ильина, который, не успев, наступил игроку «Ростова» на ногу — желтая карточка.

41'

Игнатов принял мяч в штрафной «Ростова» после длинной передачи, но перед этим сфолил, толкнув Мелехина в борьбе за позицию.

39'

Неспешная позиционная игра от «Ростова» со ставкой на стандарты, к числу которых у хозяев относятся и ауты.

36'

Еще один угловой от Миронова. Снова высокая подача, но на этот раз мяч перелетел всех и вылетел из штрафной.

34'

Теперь уже «Ростов» заработал угловой. Миронов выполнил высокую подачу, Голенков вроде бы был на мяче, выиграв позицию, но как следует лбом не попал.

31'

Кучаев бросил из аута в штрафную, Голенков выиграл воздух, но после его скидки мяч пришел в руки Дегтеву.

30'

Опасный дальний удар Сулейманова — Дегтев потащил в прыжке!

27'

Подача первого корнера привела к повторному угловому, потому что Голенков выбил мяч головой. А после повторной подачи из своей штрафной мяч головой выбил Сулейманов.

26'

«Сочи» заработал штрафной на чужой половине на правом фланге, Макарчук подал, а выигравший воздух Сулейманов отправил головой мяч на угловой.

24'

«Ростов», несмотря на давление сочинцев, много контролирует мяч, практически тотально.

22'

Кирилл Заика жестковато завалил Щетинина на фланге на чужой половине поля и получил желтую карточку.

19'

Кучаев бросил из-за боковой в чужую штрафную, но сочинская защита справилась.

17'

«Сочи» прессингует на чужой половине поля, что очень затрудняет «Ростову» атакующую игру, разрушая ее.

15'

Много борьбы, очень плотная игра, в которой пока вскрыть оборону соперников никому не удается.

12'

Макарчуку оставили ссадину на боку шипами, о чем он сигнализирует арбитру, но фола там зафиксировано не было — ростовчанин изначально сыграл в воздухе в мяч.

9'

Атака «Сочи» правым полуфлангом, передача Коваленко от лицевой назад к центру под удар, но Семенчук успел перехватить, и мяч пришел в руки Ханкичу.

8'

Ничего интересного пока не происходит на поле.

5'

Миронов подал в штрафную, но Дегтев уверенно сыграл в прыжке кулаками на выходе.

4'

Еще один фол сочинцев, на этот раз на левом фланге на Щетинине сфолил Заика. Точка для подачи.

3'

«Ростов» держит мяч и пытается атаковать позиционно. Как только ростовчане ускорили игру, переведя на левый фланг, Вячеслав Литвинов сразу же руками задержал рвавшегося с мячом у боковой линии Голенкова и получил желтую карточку.

1'

Поееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Булановым из Саранска во главе.

19:25

А вот стартовый состав «Сочи» от Игоря Осинькина:

Дегтев, Заика, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Макарчук, Коваленко, Васильев, Ежов, Игнатов, Ильин.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба:

Ханкич, Вахания, Мелехин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

