«Сочи» сенсационно обыгрывает «Ростов» на выезде и одерживает вторую подряд победу в чемпионате, внезапно получая шансы на спасение! Ну а «Ростов» по-прежнему не может чувствовать себя в безопасности. 5(3) — 7(2) по ударам, 54 на 47% по владению мячом. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Все — финальный свисток!
«Ростов» заработал угловой, Вахания пробил с подбора в блок, а в итоге атака завершилась ударом Миронова, который спокойно поймал на линии Дегтев.
Вместо Александра Коваленко у «Сочи» вышел на поле Сергей Волков.
Пять минут добавлено ко второму тайму.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Кирилл Заика — 0:1! Долгая позиционная атака «Сочи» закончилась подачей Магаля с левого фланга на дальнюю сторону штрафной, откуда набежавший Кирилл Заика в упор пробил Ханкича. Не удержал Вахания.
«Сочи» атакует чуть больше и пытается вырвать победу.
Иван Комаров заменил Роналдо у «Ростова».
Ростовчане довольно уверенно отбились после навеса Макарчука.
Магаль вошел в штрафную, накручивал там соперников и в итоге пробил — в блок.
Подача Макарчука с угла поля не привела к удару.
Камано продвинулся правым полуфлангом к штрафной и пробил — рикошетом от ноги Сако мяч ушел на угловой.
Давида Семенчука и Тимура Сулейманова заменили у «Ростова» Кирилл Лангович и Умар Сако.
Сразу плотный дальний удар Федорова низом — немного мимо ворота.
Захар Федоров поменял у «Сочи» Владимира Ильина.
Игра разбилась на эпизоды и паузы, а моментов нет категорически.
Тройная замена у «Сочи»: вместо Михаила Игнатова, Романа Ежова и Дмитрия Васильева вышли Кирилл Кравцов, Руслан Магаль и Франсуа Камано.
Угловой заработал «Сочи», но пауза, потому что Михаилу Игнатову оказывают помощь врачи.
Ильин выиграл борьбу у Чистякова и отдал проникающий пас в правый край штрафной на Ежова, но Вахания сыграл блестяще!
После навеса Миронова со штрафного из глубины Мелехин перепрыгнул соперников и пробил головой — рядом со штангой.
Мохаммад Мохеби заменил у «Ростова» Константина Кучаева.
Марсело Алвес попал сзади по ноге Щетинину и получил желтую карточку.
Отличная атака «Ростова» правым флангом и отличный прострел Миронова. Мяч уже миновал Дегтева, но за пустым углом защитник выбил на угловой. Тот ни к чему не привел.
Сулейманов загрузил в штрафную, Роналдо пробил в падении в блок и показывал, что на нем сфолили, но арбитр так не считает.
Два подряд удара сочинцев в одной атаке! После подачи в штрафную сначала Ильин пробил в блок, а затем с подбора метров с десяти Заика бил наверняка в угол, но Вахания встал на пути мяча и спас ворота «Ростова»!
Хороший отрезок от «Сочи» — с владением мячом и давлением. Первый такой в этом матче.
Был достаточно опасный заброс в штрафную «Ростова», но Ханкич в падении отвел мяч в сторону.
Жестко досталось по ногам Щетинину от Литвинова на фланге. При этом Щетинин уже принял с уходом, и фол был откровенным. Ростовчане требуют вторую желтую карточку для защитника «Сочи», но ее нет.
Пока все то же, что в первом тайме: владение мячом «Ростова», забросы, борьба.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Откровенно скучный первый тайм, но в концовке «Ростов» мог и забить. Ждем, что будет во второй половине. 3(2) — 0(0) по ударам, 57% на 43% по владению.
Угловой «Ростова» закончил первый тайм. Сочинцы выбили на повторный корнер, и тут арбитр дал свисток на перерыв.
Щетинин убрал на паузе соперника и пробил в обвод в дальний угол — чуть выше.
После подачи со штрафного из глубины Голенков скинул головой в штрафной на Сулейманова, и только Дегтев уберег «Сочи» от гола после удара в ближний угол!
Сулейманов успел сыграть мяч у чуть отпустившего от себя на дриблинге мяч Владимира Ильина, который, не успев, наступил игроку «Ростова» на ногу — желтая карточка.
Игнатов принял мяч в штрафной «Ростова» после длинной передачи, но перед этим сфолил, толкнув Мелехина в борьбе за позицию.
Неспешная позиционная игра от «Ростова» со ставкой на стандарты, к числу которых у хозяев относятся и ауты.
Еще один угловой от Миронова. Снова высокая подача, но на этот раз мяч перелетел всех и вылетел из штрафной.
Теперь уже «Ростов» заработал угловой. Миронов выполнил высокую подачу, Голенков вроде бы был на мяче, выиграв позицию, но как следует лбом не попал.
Кучаев бросил из аута в штрафную, Голенков выиграл воздух, но после его скидки мяч пришел в руки Дегтеву.
Опасный дальний удар Сулейманова — Дегтев потащил в прыжке!
Подача первого корнера привела к повторному угловому, потому что Голенков выбил мяч головой. А после повторной подачи из своей штрафной мяч головой выбил Сулейманов.
«Сочи» заработал штрафной на чужой половине на правом фланге, Макарчук подал, а выигравший воздух Сулейманов отправил головой мяч на угловой.
«Ростов», несмотря на давление сочинцев, много контролирует мяч, практически тотально.
Кирилл Заика жестковато завалил Щетинина на фланге на чужой половине поля и получил желтую карточку.
Кучаев бросил из-за боковой в чужую штрафную, но сочинская защита справилась.
«Сочи» прессингует на чужой половине поля, что очень затрудняет «Ростову» атакующую игру, разрушая ее.
Много борьбы, очень плотная игра, в которой пока вскрыть оборону соперников никому не удается.
Макарчуку оставили ссадину на боку шипами, о чем он сигнализирует арбитру, но фола там зафиксировано не было — ростовчанин изначально сыграл в воздухе в мяч.
Атака «Сочи» правым полуфлангом, передача Коваленко от лицевой назад к центру под удар, но Семенчук успел перехватить, и мяч пришел в руки Ханкичу.
Ничего интересного пока не происходит на поле.
Миронов подал в штрафную, но Дегтев уверенно сыграл в прыжке кулаками на выходе.
Еще один фол сочинцев, на этот раз на левом фланге на Щетинине сфолил Заика. Точка для подачи.
«Ростов» держит мяч и пытается атаковать позиционно. Как только ростовчане ускорили игру, переведя на левый фланг, Вячеслав Литвинов сразу же руками задержал рвавшегося с мячом у боковой линии Голенкова и получил желтую карточку.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Булановым из Саранска во главе.
А вот стартовый состав «Сочи» от Игоря Осинькина:
Дегтев, Заика, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Макарчук, Коваленко, Васильев, Ежов, Игнатов, Ильин.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба:
Ханкич, Вахания, Мелехин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.