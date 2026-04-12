Луис Энрике мощно пробил с линии штрафной, но попал в Оласу!
Сантос отдал проникающий пас в штрафную «Краснодара», но никто из партнеров не понял этого замысла и не пошел туда.
«Зенит» контролирует мяч на чужой половине поля.
Опасно! Кордоба прострелил на линию вратарской, где Дуглас Аугусто нанес удар по воротам, но сделал это не очень сильно из-за борьбы с Дркушичем. Голкипер спокойно забрал мяч.
Соболев до конца боролся за мяч с Джованни Гонсалесом и даже хватал его руками, но защитник «Краснодара» сумел удачно выбить мяч — от ноги Соболева за боковую.
Глушенков попытался навесить в штрафную, но мяч сорвался с ноги и улетел на трибуны.
ГООООЛ!!! «Зенит» провел быструю контратаку и открыл счет — 1:0!
Луис Энрике отдал пас в штрафную на Вендела, и тот нанес мощный удар низом под левую штангу: Агкацев вытянулся в прыжке, но не дотянулся.
«Зенит» забил гол, но его отменили из-за офсайда! Глушенков, отдавший голевую передачу на Луиса Энрике в центре штрафной, оказался в положении «вне игры».
Сперцян подал в центр штрафной. Дивеев выбил мяч на Кривцова, а тот сделал скидку на Дугласа Аугусто, который нанес удар в падении через себя, но не попал в створ.
Нино ударил по ноге Кордобу. «Краснодар» заработал перспективный штрафной на чужой половине поля.
«Краснодар» контролирует мяч на чужой половине поля.
Момент! Сперцян подал с углового на ближнюю штангу, Кривцов скинул мяч головой на дальнюю, но Кордоба чуть-чуть не успел замкнуть! Угол был пустым, и гол казался неминуемым.
Сперцян ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил в центр, но Нино выбил мяч на угловой.
Джон Джон исполнил подачу в центр штрафной, но краснодарцы выбили мяч.
Аугусто завалил на газон Соболева. Арбитр свистнул фол. После этого Аугусто продолжил ругаться с Соболевым: форвард «Зенита» сильно раздражает игроков «Краснодара» уже с первых минут.
Кривцов влетел в собственного партнера — Диего Косту — и оба упали. Соболев споткнулся об одного из них, когда забирал себе мяч. В итоге арбитр свистнул фол со стороны нападающего «Зенита».
Энрике нанес удар из пределов штрафной в ближний угол, но не очень сильно: Агкацев успел припасть к земле и зафиксировать мяч.
Соболев прорвался к мячу в чужой штрафной, но Кевин Ленини грамотно поставил ему корпус и не позволил пробить по воротам, отобрав мяч.
Дркушич ударил сзади по ноге Батчи, когда пытался отобрать мяч на чужой половине поля. Арбитр свистнул фол.
Луис Энрике обыграл защитника «Краснодара» Гонсалеса и навесил во вратарскую, но Соболев чуть-чуть не дотянулся до мяча головой!
Глушенков навесил в штрафную «Краснодара», но «быки» отбились.
Соболев по какой-то причине разозлился на полузащитника «Краснодара» Аугусто, пихнул его рукой и что-то ему сказал. За своего партнера вступился Коста, который тоже слегка толкнул Соболева. Главный арбитр встречи Сергей Карасев провел со всеми профилактическую беседу, и большого конфликта удалось избежать.
Кордоба принял мяч возле чужой штрафной и прострелил внутрь, но попал в защитника. В итоге зенитовцы перехватили мяч.
Матч начался!
«Краснодар» лидирует в чемпионате России с 52 очками, а «Зенит» идет на втором месте с 51-м.
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Кордоба.
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» принимает «Краснодар».