Битва за чемпионство: «Зенит» сражается с «Краснодаром». LIVE

Футбол. РПЛ. 24-й тур. «Зенит» — «Краснодар». ОНЛАЙН

Алексей Филиппов/РИА Новости
В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» принимает на своем поле «Краснодар». «Быки» обгоняют сине-бело-голубых на одно очко. В случае победы «Зенит» выйдет на первое место в РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Российская Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
12 апреля 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
27' Вендел
1 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
'38

Луис Энрике мощно пробил с линии штрафной, но попал в Оласу!

'37

Сантос отдал проникающий пас в штрафную «Краснодара», но никто из партнеров не понял этого замысла и не пошел туда.

'36

«Зенит» контролирует мяч на чужой половине поля.

'34

Опасно! Кордоба прострелил на линию вратарской, где Дуглас Аугусто нанес удар по воротам, но сделал это не очень сильно из-за борьбы с Дркушичем. Голкипер спокойно забрал мяч.

'32

Соболев до конца боролся за мяч с Джованни Гонсалесом и даже хватал его руками, но защитник «Краснодара» сумел удачно выбить мяч — от ноги Соболева за боковую.

'30

Глушенков попытался навесить в штрафную, но мяч сорвался с ноги и улетел на трибуны.

'27

ГООООЛ!!! «Зенит» провел быструю контратаку и открыл счет — 1:0!

Луис Энрике отдал пас в штрафную на Вендела, и тот нанес мощный удар низом под левую штангу: Агкацев вытянулся в прыжке, но не дотянулся.

'24

«Зенит» забил гол, но его отменили из-за офсайда! Глушенков, отдавший голевую передачу на Луиса Энрике в центре штрафной, оказался в положении «вне игры».

'22

Сперцян подал в центр штрафной. Дивеев выбил мяч на Кривцова, а тот сделал скидку на Дугласа Аугусто, который нанес удар в падении через себя, но не попал в створ.

'20

Нино ударил по ноге Кордобу. «Краснодар» заработал перспективный штрафной на чужой половине поля.

'18

«Краснодар» контролирует мяч на чужой половине поля.

'16

Момент! Сперцян подал с углового на ближнюю штангу, Кривцов скинул мяч головой на дальнюю, но Кордоба чуть-чуть не успел замкнуть! Угол был пустым, и гол казался неминуемым.

'15

Сперцян ворвался в штрафную с правого фланга и прострелил в центр, но Нино выбил мяч на угловой.

'14

Джон Джон исполнил подачу в центр штрафной, но краснодарцы выбили мяч.

'12

Аугусто завалил на газон Соболева. Арбитр свистнул фол. После этого Аугусто продолжил ругаться с Соболевым: форвард «Зенита» сильно раздражает игроков «Краснодара» уже с первых минут.

'11

Кривцов влетел в собственного партнера — Диего Косту — и оба упали. Соболев споткнулся об одного из них, когда забирал себе мяч. В итоге арбитр свистнул фол со стороны нападающего «Зенита».

'10

Энрике нанес удар из пределов штрафной в ближний угол, но не очень сильно: Агкацев успел припасть к земле и зафиксировать мяч.

'9

Соболев прорвался к мячу в чужой штрафной, но Кевин Ленини грамотно поставил ему корпус и не позволил пробить по воротам, отобрав мяч.

'8

Дркушич ударил сзади по ноге Батчи, когда пытался отобрать мяч на чужой половине поля. Арбитр свистнул фол.

'7

Луис Энрике обыграл защитника «Краснодара» Гонсалеса и навесил во вратарскую, но Соболев чуть-чуть не дотянулся до мяча головой!

'5

Глушенков навесил в штрафную «Краснодара», но «быки» отбились.

'3

Соболев по какой-то причине разозлился на полузащитника «Краснодара» Аугусто, пихнул его рукой и что-то ему сказал. За своего партнера вступился Коста, который тоже слегка толкнул Соболева. Главный арбитр встречи Сергей Карасев провел со всеми профилактическую беседу, и большого конфликта удалось избежать.

'1

Кордоба принял мяч возле чужой штрафной и прострелил внутрь, но попал в защитника. В итоге зенитовцы перехватили мяч.

'1

Матч начался!

19:27

«Краснодар» лидирует в чемпионате России с 52 очками, а «Зенит» идет на втором месте с 51-м.

19:25

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Кордоба.

19:20

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Соболев, Глушенков.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» принимает «Краснодар».

