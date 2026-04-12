Постепенно наращивают прессинг хозяева. Жедсон классно отработал в обороне, в шикарном подкате на линии штрафной выбив мяч из-под ног Кучаева.
Миронов попытался навесить от лицевой — слишком сильно и неточно.
Много борьбы сейчас — в основном, снова в центре поля.
Теперь уже Маркиньосу досталось по голове. Не сразу, но он поднимается — с помощью новоиспеченного молодого отца Вахании.
Угальде на газоне, держится за голову. Но все обошлось, в порядке костариканец.
Щетинин прорвался справа и прострелил — но точно в ногу Умярову.
Контролируют игру красно-белые после забитого мяча.
Быструю атаку провели гости. Зобнин из-за радиуса отдал направо Маркиньосу, тот прострелил, и тот же Зобнин замкнул передачу! Прекрасный подарок капитана «Спартака» себе на юбилей: сегодня он проводит 300-й матч за красно-белых!
ГОЛ!!!
Семенчук после розыгрыша стандарта откликнулся на скидку и пробил головой — не очень сложно для Максименко.
В первые минуты мяч держится, по большей части, в центральной зоне.
Поехали! Главный судья — Алексей Сухой.
«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелехин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.
«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.
Матч начнется в 16:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Программа РПЛ продолжается в Ростове-на-Дону: «Ростов» принимает «Спартак».