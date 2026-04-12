До первой тройки рукой подать: «Спартак» гостит у «Ростова»

Футбол. РПЛ, 24 тур. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

Алексей Филиппов/РИА Новости
«Спартак» на выезде играет с «Ростовом» в матче 24 тура РПЛ. При определенных раскладах москвичи могут сравняться по очкам с «Локомотивом» и «Балтикой». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
1-й тайм
12 апреля 16:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 1
Спартак М
Москва, Россия
8' Зобнин
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
'34

Постепенно наращивают прессинг хозяева. Жедсон классно отработал в обороне, в шикарном подкате на линии штрафной выбив мяч из-под ног Кучаева.

'29

Миронов попытался навесить от лицевой — слишком сильно и неточно.

'27

Много борьбы сейчас — в основном, снова в центре поля.

'22

Теперь уже Маркиньосу досталось по голове. Не сразу, но он поднимается — с помощью новоиспеченного молодого отца Вахании.

'19

Угальде на газоне, держится за голову. Но все обошлось, в порядке костариканец.

'17

Щетинин прорвался справа и прострелил — но точно в ногу Умярову.

'13

Контролируют игру красно-белые после забитого мяча.

'9

Быструю атаку провели гости. Зобнин из-за радиуса отдал направо Маркиньосу, тот прострелил, и тот же Зобнин замкнул передачу! Прекрасный подарок капитана «Спартака» себе на юбилей: сегодня он проводит 300-й матч за красно-белых!

'8

ГОЛ!!!

'5

Семенчук после розыгрыша стандарта откликнулся на скидку и пробил головой — не очень сложно для Максименко.

'4

В первые минуты мяч держится, по большей части, в центральной зоне.

1'

Поехали! Главный судья — Алексей Сухой.

16:25

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Мелехин, Чистяков, Семенчук, Миронов, Щетинин, Кучаев, Мохеби, Роналдо, Сулейманов.

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Ву, Джику, Зобнин, Литвинов, Умяров, Барко, Фернандеш, Маркиньос, Угальде.

16:20

Матч начнется в 16:30 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Программа РПЛ продолжается в Ростове-на-Дону: «Ростов» принимает «Спартак».

