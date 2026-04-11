Крылья Советов

Перерыв

Прозвучал свисток об окончании первого тайма, и уже после него вспыхнула потасовка между Печениным и Самородовым. Оба моментально получили по горчичнику, но за них вступились одноклубники. С трудом арбитры погасили страсти. Тем временем, можем констатировать, что открытый футбол показали обе команды в первой половине встречи. И, несмотря на то, что «Ахмат» ведет в счете, предугадывать победителя поостережемся.