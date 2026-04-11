Самара пытается вырваться из зоны стыков: «Крылья» принимают «Ахмат»

Футбол. РПЛ, 24 тур. «Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный). ОНЛАЙН

ПФК «Крылья Советов»
«Крылья Советов», идущие на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, дома играют с «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
Перерыв
11 апреля 14:00
Крылья Советов
Самара, Россия
5' Рахманович
1 : 2
Ахмат
Грозный, Россия
10' Мелкадзе
40' Касинтура
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

5' Рахманович

33' Бабкин

10' Мелкадзе

40' Касинтура

2-й тайм
Перерыв

Прозвучал свисток об окончании первого тайма, и уже после него вспыхнула потасовка между Печениным и Самородовым. Оба моментально получили по горчичнику, но за них вступились одноклубники. С трудом арбитры погасили страсти. Тем временем, можем констатировать, что открытый футбол показали обе команды в первой половине встречи. И, несмотря на то, что «Ахмат» ведет в счете, предугадывать победителя поостережемся.

'45+1

Добавлено две минуты.

'45

Перекладина спасает хозяев после удара Цаке!

'43

Рахманович мог оформлять дубль! Головой он замкнул навес — мяч летел под перекладину, но Ульянов умудрился потащить!

'41

Касинтура спокойно пробил по центру, а Песьяков завалился вправо.

'40

ГОЛ!!!

'39

Решение изменено, пенальти!

'38

Да, рефери бежит к монитору!

'36

Чернов наступил Мелкадзе на ногу в своей штрафной! Бобровский не свистнул, но VAR проверяет эпизод!

'33

Снова Бабкин отличился, но уже со знаком минус: он заехал по ногам Садулаеву и получил желтую за срыв атаки.

'30

Шикарно Бабкин пробил из-за штрафной — в сантиметрах над перекладиной пролетел мяч!

'25

Хороший дальний заброс от Чернова на Витюгова, но Богосавац сумел вынести мяч.

'23

Хлусевич попал по ногам Марину.

'20

Отметим, что мало пауз в игре, очень динамично действуют команды.

'16

Теперь уже самарцы ищут счастья на чужой половине поля, в эти минуты они практически не отдают мяч гостям.

'11

Вот и гости отвечают! Самородов подал к вратарской из-за угла штрафной, и Мелкадзе затылком отправил мяч в ворота!

'10

ГОЛ!!!

'8

Пытаются хозяева перехватить инициативу после забитого гола, но грозненцы все равно больше владеют мячом.

'5

А забивают «Крылья»! Провалился «Ахмат» в обороне, Витюгов сделал вертикальный пас вразрез, Рахманович проскочил мимо защитника и пробил в сетку мимо Ульянова!

'4

ГОЛ!!!

'4

Гости атакуют на первых минутах. Хорошо вошел в чужую штрафную Богосавац, отдал мяч Мелкадзе, а тот попытался пяткой сбросить партнеру — неточно.

'1

Начали! Главный судья — Ян Бобровский.

13:55

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Чернов, Божин, Костанца, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Марин.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Цаке, Заремохазабиех, Хлусевич, Гадио, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

13:50

Игра начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! Следим за событиями матча 24 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат»!

