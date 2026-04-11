Прозвучал свисток об окончании первого тайма, и уже после него вспыхнула потасовка между Печениным и Самородовым. Оба моментально получили по горчичнику, но за них вступились одноклубники. С трудом арбитры погасили страсти. Тем временем, можем констатировать, что открытый футбол показали обе команды в первой половине встречи. И, несмотря на то, что «Ахмат» ведет в счете, предугадывать победителя поостережемся.
Добавлено две минуты.
Перекладина спасает хозяев после удара Цаке!
Рахманович мог оформлять дубль! Головой он замкнул навес — мяч летел под перекладину, но Ульянов умудрился потащить!
Касинтура спокойно пробил по центру, а Песьяков завалился вправо.
ГОЛ!!!
Решение изменено, пенальти!
Да, рефери бежит к монитору!
Чернов наступил Мелкадзе на ногу в своей штрафной! Бобровский не свистнул, но VAR проверяет эпизод!
Снова Бабкин отличился, но уже со знаком минус: он заехал по ногам Садулаеву и получил желтую за срыв атаки.
Шикарно Бабкин пробил из-за штрафной — в сантиметрах над перекладиной пролетел мяч!
Хороший дальний заброс от Чернова на Витюгова, но Богосавац сумел вынести мяч.
Хлусевич попал по ногам Марину.
Отметим, что мало пауз в игре, очень динамично действуют команды.
Теперь уже самарцы ищут счастья на чужой половине поля, в эти минуты они практически не отдают мяч гостям.
Вот и гости отвечают! Самородов подал к вратарской из-за угла штрафной, и Мелкадзе затылком отправил мяч в ворота!
ГОЛ!!!
Пытаются хозяева перехватить инициативу после забитого гола, но грозненцы все равно больше владеют мячом.
А забивают «Крылья»! Провалился «Ахмат» в обороне, Витюгов сделал вертикальный пас вразрез, Рахманович проскочил мимо защитника и пробил в сетку мимо Ульянова!
ГОЛ!!!
Гости атакуют на первых минутах. Хорошо вошел в чужую штрафную Богосавац, отдал мяч Мелкадзе, а тот попытался пяткой сбросить партнеру — неточно.
Начали! Главный судья — Ян Бобровский.
«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Чернов, Божин, Костанца, Бабкин, Витюгов, Рахманович, Олейников, Марин.
«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Цаке, Заремохазабиех, Хлусевич, Гадио, Касинтура, Пряхин, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.
Игра начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Следим за событиями матча 24 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат»!