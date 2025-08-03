Гол! Есть, Алеррандро все же продавливает оборону «Зенита» и открывает счет в матче! В притирку со штангой он пробивает после скидки от Кисляка, 0:1!
Алеррандро пожадничал и пробил прямо в Дркушича с линии штрафной, хотя мог покатить налево на свободного партнера!
Жерсон не по правилам сыграл против Облякова.
Здорово Мойзес лишает мяча Вендела, выигрывая верховую борьбу.
Обляков выносит мяч из собственной штрафной после подачи углового от Дугласа Сантоса.
Алеррандро забрался в офсайд.
Удар Вендела в свободный от Акинфеева угол встречает ногу Облякова, просто чудом москвичи сохраняют «нуль» в графе «пропущенные».
И снова агрессивно Глебов вступает в отбор, на сей раз пострадавшим стал Барриос.
Глебов фолит против Жерсона.
Гайич выбивает мяч за пределы поля из-за прессинг-действия в исполнении Мостового.
Алеррандро фолит против Дркушича, свисток в пользу петербуржцев.
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Педро, Кассьерра.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.