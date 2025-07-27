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Борьба за лидерство: «Рубин» принимает «Зенит». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА Новости
В последнем матче второго тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга. Обе команды начали чемпионат с побед. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 2-й тур
1-й тайм
27 июля 20:00
Рубин
Казань, Россия
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
11' Мостовой
36' Кассьерра
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
1-й тайм

11' Мостовой

36' Кассьерра

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+1'

К первому тайму добавлено четыре минуты.

44'

Иву решился на очень дальний удар — выше ворот.

42'

Много борьбы и фолов. Сейчас Йочич Педро сбил в подкате в центре поля, пытаясь сыграть в мяч.

39'

Шабанхаджай решил пробить с дальнего штрафного — очень неудачно.

37'

ГОООООООООООООООЛ! Матео Кассьера — 0:2! Быстрая атака «Зенита», подача Мостового с левого фланга во вратарскую, а набежавший Кассьера головой вогнал в девятку.

36'

Быстрая атака «Рубина» с ударом Шабанхаджая с угла штрафной — попал в спину Дркушичу, от которой мяч взмыл вверх и прилетел в руки Латышонку.

34'

Глушенков разыграл угловой с Педро, и бразилец подал, но защита «Рубина» справилась.

33'

Глушенков решился на удар с острого угла в ближний — Ставер был готов и перевел на угловой!

32'

Все так же идет игра в основном в центре поля.

30'

«Зенит» по-прежнему в основном контролирует мяч. И в основном неспешно. «Рубин» же старается атаковать быстро.

28'

Подача Кабутова вышла совсем неудачной.

27'

Дркушич жестко, но чисто отобрал мяч у Ходжи. Так считает он сам, так считает Сергей Семак. А вот арбитр через паузу дал свисток. Штрафной для «Рубина». Точка для подачи с левого фланга.

25'

Угловой «Рубина» закончился попыткой удара головой от Вуячича, но очень неудачно и неточно.

22'

Глушенков решился на удар по воротам, причем мяч опускался под перекладину, но Ставер, шагнув назад, подставил руки и перевел на угловой. Корнер к удару не привел, но «Зенит» забрал подбор и не утратил контроль.

21'

Рожков сбил Мостового на фланге на своей половине поля. Штрафной для «Зенита». Точка для подачи.

19'

Кабутов выполнил подачу во вратарскую, но там мяч забрал Латышонок.

18'

А вот уже классная комбинация «Рубина» на левом фланге кончилась угловым — Мантуан успел доработать назад.

16'

Глушенков проводил мяч на угловой и сам его подал, но ударить ни у кого не вышло.

15'

«Зенит» продолжает держать мяч. События не форсирует.

12'

ГООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 0:1! Пробил через паузу Мостовой, голкипер «Рубина» прыгнул как будто по удару, но достать мяч у Ставера не вышло. Второй тур подряд реализовывает Мостовой одиннадцатиметровый.

11'

Грицаенко в этот момент боролся с Глушенковым, находясь спиной к мячу. Совершенно нелепый эпизод, но, похоже, все по правилам...

10'

Ого, мяч попал Грицаенко в руку! Защитник не видел мяча, но был в штрафной, а локоть был отставлен! Пенальти в ворота «Рубина»!

9'

VAR проверяет эпизод в штрафной «Рубина» на пенальти! И позвали Алексея Сухого!

7'

Хорошая позиция для удара из-за штрафной была у Мантуана, но отчаянно покатившийся защитник «Рубина» принял мяч на себя.

5'

Жерсон подсел под Вуячича в борьбе в воздухе в центре поля, и капитану «Рубина» потребовалась помощь врачей. Но игру продолжит. Жерсон извинился, но Вуячич все равно не очень доволен.

3'

Осторожное начало встречи. Пока мяч в основном у «Зенита».

1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.

19:55

А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:

Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:

Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из центральном и завершающем матче второго тура казанский «Рубин» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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