К первому тайму добавлено четыре минуты.
Иву решился на очень дальний удар — выше ворот.
Много борьбы и фолов. Сейчас Йочич Педро сбил в подкате в центре поля, пытаясь сыграть в мяч.
Шабанхаджай решил пробить с дальнего штрафного — очень неудачно.
ГОООООООООООООООЛ! Матео Кассьера — 0:2! Быстрая атака «Зенита», подача Мостового с левого фланга во вратарскую, а набежавший Кассьера головой вогнал в девятку.
Быстрая атака «Рубина» с ударом Шабанхаджая с угла штрафной — попал в спину Дркушичу, от которой мяч взмыл вверх и прилетел в руки Латышонку.
Глушенков разыграл угловой с Педро, и бразилец подал, но защита «Рубина» справилась.
Глушенков решился на удар с острого угла в ближний — Ставер был готов и перевел на угловой!
Все так же идет игра в основном в центре поля.
«Зенит» по-прежнему в основном контролирует мяч. И в основном неспешно. «Рубин» же старается атаковать быстро.
Подача Кабутова вышла совсем неудачной.
Дркушич жестко, но чисто отобрал мяч у Ходжи. Так считает он сам, так считает Сергей Семак. А вот арбитр через паузу дал свисток. Штрафной для «Рубина». Точка для подачи с левого фланга.
Угловой «Рубина» закончился попыткой удара головой от Вуячича, но очень неудачно и неточно.
Глушенков решился на удар по воротам, причем мяч опускался под перекладину, но Ставер, шагнув назад, подставил руки и перевел на угловой. Корнер к удару не привел, но «Зенит» забрал подбор и не утратил контроль.
Рожков сбил Мостового на фланге на своей половине поля. Штрафной для «Зенита». Точка для подачи.
Кабутов выполнил подачу во вратарскую, но там мяч забрал Латышонок.
А вот уже классная комбинация «Рубина» на левом фланге кончилась угловым — Мантуан успел доработать назад.
Глушенков проводил мяч на угловой и сам его подал, но ударить ни у кого не вышло.
«Зенит» продолжает держать мяч. События не форсирует.
ГООООООООООООООООООЛ! Андрей Мостовой — 0:1! Пробил через паузу Мостовой, голкипер «Рубина» прыгнул как будто по удару, но достать мяч у Ставера не вышло. Второй тур подряд реализовывает Мостовой одиннадцатиметровый.
Грицаенко в этот момент боролся с Глушенковым, находясь спиной к мячу. Совершенно нелепый эпизод, но, похоже, все по правилам...
Ого, мяч попал Грицаенко в руку! Защитник не видел мяча, но был в штрафной, а локоть был отставлен! Пенальти в ворота «Рубина»!
VAR проверяет эпизод в штрафной «Рубина» на пенальти! И позвали Алексея Сухого!
Хорошая позиция для удара из-за штрафной была у Мантуана, но отчаянно покатившийся защитник «Рубина» принял мяч на себя.
Жерсон подсел под Вуячича в борьбе в воздухе в центре поля, и капитану «Рубина» потребовалась помощь врачей. Но игру продолжит. Жерсон извинился, но Вуячич все равно не очень доволен.
Осторожное начало встречи. Пока мяч в основном у «Зенита».
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.
А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:
Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:
Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из центральном и завершающем матче второго тура казанский «Рубин» принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.