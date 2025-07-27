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Борьба за выживание: «Оренбург» принимает махачкалинское «Динамо». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН

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ФК «Оренбург»
В матче второго тура Российский премьер-лиги «Оренбург» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 2-й тур
1-й тайм
27 июля 17:30
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
6'

«Динамо» с явным преимуществом действует в начале встречи. Хозяева пока робко обороняются.

4'

Татаев выбил мяч после прострела Сердерова с левого края.

3'

Динамовцы держат мяч на чужой половине на первых минутах.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

17:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.

17:25

А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасанби Биджиева:

Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Шумахов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Зинович, Сердеров, Агаларов.

17:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович:

Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Савельев, Томпсон, Гюрлюк.

17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле принимает махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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