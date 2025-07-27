«Динамо» с явным преимуществом действует в начале встречи. Хозяева пока робко обороняются.
Татаев выбил мяч после прострела Сердерова с левого края.
Динамовцы держат мяч на чужой половине на первых минутах.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасанби Биджиева:
Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Шумахов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Зинович, Сердеров, Агаларов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович:
Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Савельев, Томпсон, Гюрлюк.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле принимает махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.