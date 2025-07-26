Руденко здорово принял мяч на чужой половине поля после длинного заброса, но не смог обыграть защитника «Краснодара» и потерял мяч.
Кривцов подал в штрафную «Локо», но мяч приземлился сверху на сетку ворот.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Краснодар» проигрывает «Локомотиву» на своем поле со счетом 0:1.
Воробьев заработал пенальти, ворвавшись в штрафную и заставив Диего Косту сфолить на себе. Батраков реализовал этот 11-метровый.
«Краснодар» очень старался весь тайм, контролировал мяч и больше времени проводил в атаке. Однако многочисленные навесы в штрафную «Локо» ни к чему не привели.
«Железнодорожники» атаковали редко, но метко. В итоге по ударам равенство — 5:5, а по ударам в створ «Локо» даже превзошел соперника — 3:2.
«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал на ближнюю штангу, и Тормена пробил головой, но выше ворот.
Арбитр компенсировал три минуты.
Опасно! Баринов нанес мощный прямой удар со штрафного, но Агкацев в прыжке отбил мяч в стоону!
Черников толкнул в спину Батракова и завалил его на газон. «Локо» получил право на опасный штрафной на чужой половине поля.
Оласа ввел мяч из аута в штрафную «Локомоитва», но Диего Коста нарушил там правила в атаке — толкнул Ненахова на газон.
Команды постоянно перехватывают друг у друга мяч в центре поля и организуют быстрые атаки. Однако к опасным ударам это пока не приводит.
Оласа подал в центр штрафной, мяч был выбит. После этого «быки» организовали еще один навес во вратарскую «Локо», и Тормена пробил головой, но прямо в руки Митрюшкину!
Воробьев получил желтую карточку за то, что наступил на голеностоп сопернику.
Оласа ввел мяч из-за боковой в штрафную «Локо», но никто из партнеров не смог нанести удар по воротам. «Железнодорожники» перехватили мяч.
Виктор Са случайно наступил на пальцы сопернику, который оперся рукой об газон. Арбитр свистнул фол.
ГООООЛ!!! Батраков пробил с пенальти в левый угол, Агкацев не угадал. 1:0 — «Локомотив» неожиданно вышел вперед!
Пенальти в ворота «Краснодара»! Диего Коста сбил Воробьева в своей штрафной и получил желтую карточку, а заодно «привез» пенальти.
Очередная подача «быков» в штрафную «Локо» ни к чему не привела. Монтес вынес мяч в поле.
Оласа попытался прострелить в центр штрафной «Локомотива», но Бакаев заблокировал передачу. Мяч ушел на угловой.
«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал в центр штрафной, но игрок «Локомотива» вынес мяч в поле.
Петров под давлением двоих соперников сумел сохранить мяч и отпасовать назад, чем заслужил аплодисменты арены.
Игра возобновилась!
В матче пауза на водопой.
Опасно! Ненахов нанес мощнейший удар издали в створ, но Агкацев в прыжке отбил мяч в сторону!
Бакаев, Батраков и Карпукас провели блестящую контратаку, протащили мяч по правому флангу и доставили его в штрафную. Однако защитники «Краснодара» не позволили Карпукасу нанести удар, пришлось отступать.
Черников накрыл Батракова и помешал сделать точную передачу на Морозова. В итоге игрокам «Краснодара» удалось отобрать мяч и прервать быструю атаку «Локомотива».
Батраков подал на дальнюю штангу, и Монтес пробил головой, но мимо створа.
«Локомотив» заработал опасный «стандарт». Батраков подал в центр штрафной, но Диего Коста выбил мяч головой за лицевую.
Сперцян нанес прямой удар со штрафного в створ, но Митрюшкин отбил мяч кулаками в сторону!
Виктор Са на финте обошел Карпукаса, но тот поставил сопернику подножку. «Краснодар» получил право на «стандарт» в метре от штрафной «Локомотива».
Кривцов нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал этот выстрел!
«Быки» заработали второй угловой подряд. Сперцян подал в центр штрафной, мяч был выбит, но опять достался капитану «Краснодара». Сперцян подал во вратарскую, и Кордоба прыгнул вперед «рыбкой», но чуть-чуть не дотянулся головой до мяча!
«Краснодар» заработал угловой. Сперцян подал в центр штрафной, но защитник уверенно вынес мяч головой.
Момент! Сперцян нанес удар из пределов штрафной «Локомотива» в дальний угол, но мяч просвистел впритирку со штангой!
Батраков исполнил проникающий пас в штрафную «Краснодара», но нападающий Руденко не успел догнать мяч.
Батраков получил мяч возле штрафной «Краснодара», но не решился нанести удар и решил отдать пас партнеру. В итоге «быки» перехватили мяч.
Защитник «Локомотива» Морозов в жестком подкате сбил Виктора Са. Он рисковал получить желтую карточку, но сыграл в мяч, поэтому обошлось без «горчичника».
На экране показали воспитанника «Краснодара» Матвея Сафонова, который выступает сейчас за «ПСЖ». Трибуны начали скандировать его имя. Вратарь пришел поддержать родной клуб, пока находится в отпуске.
«Краснодар» контролирует мяч и пытается добраться до штрафной «Локомотива» через низкий пас. Однако «железнодорожники» умело перекрывают все зоны и не пускают соперника вперед.
Матч начался!
Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Морозов, Сильянов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Са, Кордоба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 2-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает «Локомотив».