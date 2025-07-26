'45+3

Первый тайм завершен! «Краснодар» проигрывает «Локомотиву» на своем поле со счетом 0:1.

Воробьев заработал пенальти, ворвавшись в штрафную и заставив Диего Косту сфолить на себе. Батраков реализовал этот 11-метровый.

«Краснодар» очень старался весь тайм, контролировал мяч и больше времени проводил в атаке. Однако многочисленные навесы в штрафную «Локо» ни к чему не привели.

«Железнодорожники» атаковали редко, но метко. В итоге по ударам равенство — 5:5, а по ударам в створ «Локо» даже превзошел соперника — 3:2.