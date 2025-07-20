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Битва в Грозном: «Ахмат» принимает «Рубин» в первом туре РПЛ. LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Ахмат» — «Рубин». ОНЛАЙН

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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press
В матче первого тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 1-й тур
Перерыв
20 июля 20:30
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 1
Рубин
Казань, Россия
24' Шабанхаджай
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

5' Рожков

13' Ходжа

21' Йочич 24' Шабанхаджай

34' Кабутов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Перерыв

С довольно большим перевесом «Ахмата» прошел первый тайм, но вот единственный мяч смогли провести футболисты «Рубина». Посмотрим, что будет во второй половине.

45+5'

Вот и все — первый тайм завершен.

45+3'

Исмаэл Силва ударом издали с подбора запустил мячом в небеса.

451'

Четыре минуты добавлено к первому тайму.

45'

Опасный дальний удар Мансильи — Ставер потащил, мяч отскочил в защитника «Рубина» и отлетел в штангу, а затем с острейшего угла Конате не смог попасть в ворота.

43'

Конате пробил головой после подачи Богосаваца, но выше ворот.

42'

Дальний удар теперь от Мансильи — и снова в руки Ставеру.

40'

Дальний удар Садулаева — точно в руки Ставеру.

38'

Красивая атака «Рубина» после прострельной передачи Шабанхаджая закончилась угловым. Шелия добрался до мяча, но сыграл не очень уверенно. Впрочем, из-за фола в атаке.

37'

Дмитрий Кабутов получил желтую карточку за фол на фланге.

35'

До Конате дошел мяч в штрафную, и он пробил в падении в касание — Ставер поймал в прыжке.

33'

«Ахмат» полностью контролирует территорию.

31'

Конате попробовал пробить с разворота из штрафной после заброса Талала — в блок.

28'

Очередной штрафной «Ахмата» с левого фланга закончился ударом Мансильи из штрафной. Мяч попал в лицо оборонявшемуся Даку.

27'

Возобновилась игра.

26'

Пауза на водопой.

25'

ГООООООООООООООООООООЛ! Дардан Шабанхаджай — 0:1! Быстрая атака «Рубина», передача от Рожкова за спину защитникам на ход Шабанхаджаю, который из штрафной в касание пробил мимо Шелии в касание.

24'

Хорошая атака «Рубина», Шабанхаджай слева продрался с мячом к углу вратарской и пробил, но Шелия уже был рядом и поймал.

23'

Богдан Йочич получил желтую карточку, не сумев сыграть в мяч.

21'

Садулаев прострелил с левого фланга, но Вуячич выбил.

20'

Садулаев подал штрафной с левого фланга, из штрафной мяч вышел, последовал удар с подбора издали, но в блок.

18'

Ударом Талала влет завершили быструю атаку футболисты «Ахмата» — выше ворот.

16'

Игра возобновилась, Тодорович пока на поле, но Ризван Уциев активно разминается.

15'

Дарко Тодорович, похоже, не сможет продолжить игру.

13'

А теперь Тодоровича на фланге отоварил Велдин Ходжа и тоже получил желтую карточку.

12'

«Рубин» забрал мяч на какое-то время, но пока без реальных атак. Контроль в основном на своей половине поля.

10'

Дальний удар Тодоровича — в блок.

8'

Подача корнера пошла на Конате, но Ставер снова сыграл кулаками.

7'

Возобновилась игра. Пошла подача со штрафного с левого фланга, Ставер сыграл кулаками на выходе, а дальше дело закончилось угловым.

6'

Тодоровичу настолько больно, что ему оказали помощь врачи.

5'

Илья Рожков опоздал и наступил на ногу успевшему прокинуть мяч Дарко Тодоровичу — желтая карточка.

4'

Разведка идет на поле. Борьба, мяч летает туда-сюда.

1'

Поеееееееехали! Матч начался.

20:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.

20:25

А вот стартовый состав «Рубина» от Рашида Рахимова:

Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

20:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук: Шелия, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мануэл, Конате, Мансилья.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре Российской премьер-лиги встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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