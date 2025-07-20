С довольно большим перевесом «Ахмата» прошел первый тайм, но вот единственный мяч смогли провести футболисты «Рубина». Посмотрим, что будет во второй половине.
Вот и все — первый тайм завершен.
Исмаэл Силва ударом издали с подбора запустил мячом в небеса.
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
Опасный дальний удар Мансильи — Ставер потащил, мяч отскочил в защитника «Рубина» и отлетел в штангу, а затем с острейшего угла Конате не смог попасть в ворота.
Конате пробил головой после подачи Богосаваца, но выше ворот.
Дальний удар теперь от Мансильи — и снова в руки Ставеру.
Дальний удар Садулаева — точно в руки Ставеру.
Красивая атака «Рубина» после прострельной передачи Шабанхаджая закончилась угловым. Шелия добрался до мяча, но сыграл не очень уверенно. Впрочем, из-за фола в атаке.
Дмитрий Кабутов получил желтую карточку за фол на фланге.
До Конате дошел мяч в штрафную, и он пробил в падении в касание — Ставер поймал в прыжке.
«Ахмат» полностью контролирует территорию.
Конате попробовал пробить с разворота из штрафной после заброса Талала — в блок.
Очередной штрафной «Ахмата» с левого фланга закончился ударом Мансильи из штрафной. Мяч попал в лицо оборонявшемуся Даку.
Возобновилась игра.
Пауза на водопой.
ГООООООООООООООООООООЛ! Дардан Шабанхаджай — 0:1! Быстрая атака «Рубина», передача от Рожкова за спину защитникам на ход Шабанхаджаю, который из штрафной в касание пробил мимо Шелии в касание.
Хорошая атака «Рубина», Шабанхаджай слева продрался с мячом к углу вратарской и пробил, но Шелия уже был рядом и поймал.
Богдан Йочич получил желтую карточку, не сумев сыграть в мяч.
Садулаев прострелил с левого фланга, но Вуячич выбил.
Садулаев подал штрафной с левого фланга, из штрафной мяч вышел, последовал удар с подбора издали, но в блок.
Ударом Талала влет завершили быструю атаку футболисты «Ахмата» — выше ворот.
Игра возобновилась, Тодорович пока на поле, но Ризван Уциев активно разминается.
Дарко Тодорович, похоже, не сможет продолжить игру.
А теперь Тодоровича на фланге отоварил Велдин Ходжа и тоже получил желтую карточку.
«Рубин» забрал мяч на какое-то время, но пока без реальных атак. Контроль в основном на своей половине поля.
Дальний удар Тодоровича — в блок.
Подача корнера пошла на Конате, но Ставер снова сыграл кулаками.
Возобновилась игра. Пошла подача со штрафного с левого фланга, Ставер сыграл кулаками на выходе, а дальше дело закончилось угловым.
Тодоровичу настолько больно, что ему оказали помощь врачи.
Илья Рожков опоздал и наступил на ногу успевшему прокинуть мяч Дарко Тодоровичу — желтая карточка.
Разведка идет на поле. Борьба, мяч летает туда-сюда.
Поеееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Рубина» от Рашида Рахимова:
Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук: Шелия, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мануэл, Конате, Мансилья.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре Российской премьер-лиги встречаются грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.