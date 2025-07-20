Беспилотник атаковал автомобиль в Курской области 21:25

Пушилин объяснил, почему ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра 21:24

Экс-тромбонист The Hatters разбился с женой на мотоцикле в Ленобласти 21:10

В ФПК рассказали о графике поездов в связи с ЧП в Ростовской... 21:06

«Продолжайте так же»: Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ 21:06

Меньше чем за 2,5 часа девять БПЛА атаковали регионы России 20:58

Премьер Японии заявил, что намерен остаться на посту 20:49

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе 20:43

Москву за 18 минут атаковали три БПЛА 20:41