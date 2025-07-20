На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Старт нового юбилейного сезона: «Зенит» принимает «Ростов» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Зенит» — «Ростов». ОНЛАЙН

close
Сергей Пивоваров/РИА Новости
В матче первого тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге» принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 1-й тур
1-й тайм
20 июля 18:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
22' Комаров
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

10' Голенков

22' Комаров

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
24'

Еще один дальний удар по воротам Латышонка — в руки голкиперу.

23'

ГОООООООООООООООООЛ! Иван Комаров — 0:1! Латышонок ошибся при передаче вперед под давлением ростовчан, попав в спину Щетинину. Мяч отскочил внутрь штрафной к Комарову, который блестяще обработал и подработал, убрав Барриоса и Нино, а затем послал между ними низом с 15-ти метров точно под дальнюю штангу.

21'

Очередная остановка: Нино сфолил около центрального круга на принимавшем мяч Роналдо.

19'

Щетинин получил мяч в штрафной «Зенита» и мощно пробил в ближний угол, однако Нино в подкате заблокировал. После подачи углового воздух в своей штрафной выиграл Кассьера.

18'

Отличная подача Ланговича с правого фланга на Роналдо в атаке «Ростова», но Латышонок успел на выходе на мгновенье опередить форварда!

17'

«Зенит» наконец перевел мяч на чужую половину поля, но там ничего пока не добился.

14'

Атака «Ростова» пришла в штрафную «Зенита», где Роналдо принял спиной к воротам. Многочисленные защитники развернуться так и не дали, но форвард скинул мяч на линию штрафной, откуда Кучаев в касание запустил мяч выше ворот.

13'

Возобновилась игра, ошибся Нино, Роналдо подхватил мяч, притащил его на чужую половину и заработал аут. Лангович бросил в штрафную, а после скидки с линии штрафной Щетинин попробовал пробить через себя — не вышло.

12'

Страхиня Эракович пока не поднимается, врачи над ним колдуют.

11'

Первую желтую карточку в матче получил Егор Голенков, попавший локтем в лицо Эраковичу в верховой борьбе.

8'

Какое-то время полежал голкипер «Ростова», ударившийся еще после своего прыжка «рыбкой» на опережении Кассьеры. Но помощь врачей не потребовалась.

7'

Глушенков закинул на ход Кассьере, но Ятимов в прыжке кулаками вперед опередил форварда. Мяч подобрал Педро, обыграл защитника и пробил с 24-х метров в ближний угол — Ятимов поймал.

4'

Кассьера закинул в штрафную на ход Педро, но мяч прилетел к чуть вышедшему из ворот Ятимову.

2'

Сразу же Веге досталось от Щетинина на фланге. Не сразу встал аргентинский новичок «Зенита», но до врачей дело не дошло. Семак и Вега интересуются у арбитра, почему этот фол не оценен желтой карточкой?

'1

Поеееееехали! Матч начался.

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда во главе.

17:55

А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:

Ятимов, Чистяков, Лангович, Прохин, Вахания, Мелёхин, Кучаев, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

17:50

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Мантуан, Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами