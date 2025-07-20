23'

ГОООООООООООООООООЛ! Иван Комаров — 0:1! Латышонок ошибся при передаче вперед под давлением ростовчан, попав в спину Щетинину. Мяч отскочил внутрь штрафной к Комарову, который блестяще обработал и подработал, убрав Барриоса и Нино, а затем послал между ними низом с 15-ти метров точно под дальнюю штангу.