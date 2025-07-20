Еще один дальний удар по воротам Латышонка — в руки голкиперу.
ГОООООООООООООООООЛ! Иван Комаров — 0:1! Латышонок ошибся при передаче вперед под давлением ростовчан, попав в спину Щетинину. Мяч отскочил внутрь штрафной к Комарову, который блестяще обработал и подработал, убрав Барриоса и Нино, а затем послал между ними низом с 15-ти метров точно под дальнюю штангу.
Очередная остановка: Нино сфолил около центрального круга на принимавшем мяч Роналдо.
Щетинин получил мяч в штрафной «Зенита» и мощно пробил в ближний угол, однако Нино в подкате заблокировал. После подачи углового воздух в своей штрафной выиграл Кассьера.
Отличная подача Ланговича с правого фланга на Роналдо в атаке «Ростова», но Латышонок успел на выходе на мгновенье опередить форварда!
«Зенит» наконец перевел мяч на чужую половину поля, но там ничего пока не добился.
Атака «Ростова» пришла в штрафную «Зенита», где Роналдо принял спиной к воротам. Многочисленные защитники развернуться так и не дали, но форвард скинул мяч на линию штрафной, откуда Кучаев в касание запустил мяч выше ворот.
Возобновилась игра, ошибся Нино, Роналдо подхватил мяч, притащил его на чужую половину и заработал аут. Лангович бросил в штрафную, а после скидки с линии штрафной Щетинин попробовал пробить через себя — не вышло.
Страхиня Эракович пока не поднимается, врачи над ним колдуют.
Первую желтую карточку в матче получил Егор Голенков, попавший локтем в лицо Эраковичу в верховой борьбе.
Какое-то время полежал голкипер «Ростова», ударившийся еще после своего прыжка «рыбкой» на опережении Кассьеры. Но помощь врачей не потребовалась.
Глушенков закинул на ход Кассьере, но Ятимов в прыжке кулаками вперед опередил форварда. Мяч подобрал Педро, обыграл защитника и пробил с 24-х метров в ближний угол — Ятимов поймал.
Кассьера закинул в штрафную на ход Педро, но мяч прилетел к чуть вышедшему из ворот Ятимову.
Сразу же Веге досталось от Щетинина на фланге. Не сразу встал аргентинский новичок «Зенита», но до врачей дело не дошло. Семак и Вега интересуются у арбитра, почему этот фол не оценен желтой карточкой?
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:
Ятимов, Чистяков, Лангович, Прохин, Вахания, Мелёхин, Кучаев, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Мантуан, Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.