Идар Шумахов получает предупреждение за опасную игру против Лечи Садулаева.
Темиркан Сундуков наносит неточный удар по воротам чеченской команды.
И замена в перерыве у Махачкалы прошла: Агаларов и Шумахов вышли вместо Гаджиева и Табидзе.
Гол! Очень быстро Руис сравнивает счет, пользуясь передачей Мелкадзе после прорыва вдоль лицевой линии! 1:1, помог рикошет от Сундукова!
Двойная замена у «Ахмата» в перерыве: Диас и Адамов вышли вместо Талала и Тодоровича.
Второй тайм стартовал!
Первый тайм окончен! Из-за травм сильно по времени переиграли команды компенсированное время к первому тайму, 0:1 в пользу гостей.
Несчастный случай произошел между Пальцевым и Табидзе — одноклубники столкнулись головами при розыгрыше углового у своих ворот, у обоих кровь. У Пальцева из носа, у Джемала — из затылочной части.
Джемал Табидзе самоотверженно полез в стык, но не рассчитал силу и заработал предупреждение.
Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Сердеров выкатился один на один с Ульянов, но не забил! Правда, даже если бы забил, гол не был бы засчитан — до этого Сердер забрался в офсайд.
Гол! Очень мощно Сердер Сердеров пробивает и забивает! Совершенно никаких шансов не было у голкипера «Ахмата», 0:1!
После видеопросмотра главный арбитр игры Ян Бобровский назначает пенальти за игру Ибишева в собственной штрафной!
Джавад навесил в штрафную со стандарта, Мрезиг пробил, а защитник «Ахмата» поднял руку и от нее мяч изменил направление полета мяча!
Аззи нарушает правила на своем фланге.
Мрезиг сзади наносит удар по ногам Мелкадзе и получает предупреждение.
Не получилось как следует у Сундукова прострелить в штрафную, Жиров вынес мяч куда подальше.
Следом и Талал ошибается при попытке вступить в отбор, наступая на ногу оппоненту.
Аззи фолит на правом фланге обороны «Динамо».
Магомедов забирает мяч в руки после заброса Садулаева с углового.
Тактический фол со стороны Алибекова, мяч уходит грозненцам.
Первое предупреждение в матче зарабатывает Исмаэл Силва.
Георгий Мелкадзе фолит в атаке.
В дальний угол попробовал с правой ноги закрутить мяч Мелкадзе, но свалился мяч с ноги у Георгия и улетел за лицевую линию.
Джавад вместе с Аззи взяли в «коробочку» Талала и лишили того мяча.
Садулаев неплохо забросил мяч в штрафную со стандарта, однако Пальцев выбил мяч за ее пределы.
Начало первого тайма остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Сердеров, Гаджиев.
«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Ибишев, Тодорович, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.