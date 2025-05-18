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Спорт

Борьба за место в РПЛ: «Ахмат» против «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 29-й тур. «Ахмат» — «Динамо» Мх. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 29-й тур
2-й тайм
18 мая 14:00
Ахмат
Грозный, Россия
48' Руис Диас
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
36' Сердеров
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

14' Исмаэл

29' Мрезиг

36' Сердеров

45' Табидзе

2-й тайм

48' Руис Диас

55' Шумахов

Трансляция
Автообновление
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55'

Идар Шумахов получает предупреждение за опасную игру против Лечи Садулаева.

52'

Темиркан Сундуков наносит неточный удар по воротам чеченской команды.

49'

И замена в перерыве у Махачкалы прошла: Агаларов и Шумахов вышли вместо Гаджиева и Табидзе.

48'

Гол! Очень быстро Руис сравнивает счет, пользуясь передачей Мелкадзе после прорыва вдоль лицевой линии! 1:1, помог рикошет от Сундукова!

47'

Двойная замена у «Ахмата» в перерыве: Диас и Адамов вышли вместо Талала и Тодоровича.

46'

Второй тайм стартовал!

45+7'

Первый тайм окончен! Из-за травм сильно по времени переиграли команды компенсированное время к первому тайму, 0:1 в пользу гостей.

45+4'

Несчастный случай произошел между Пальцевым и Табидзе — одноклубники столкнулись головами при розыгрыше углового у своих ворот, у обоих кровь. У Пальцева из носа, у Джемала — из затылочной части.

45+2'

Джемал Табидзе самоотверженно полез в стык, но не рассчитал силу и заработал предупреждение.

45'

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.

40'

Сердеров выкатился один на один с Ульянов, но не забил! Правда, даже если бы забил, гол не был бы засчитан — до этого Сердер забрался в офсайд.

37'

Гол! Очень мощно Сердер Сердеров пробивает и забивает! Совершенно никаких шансов не было у голкипера «Ахмата», 0:1!

35'

После видеопросмотра главный арбитр игры Ян Бобровский назначает пенальти за игру Ибишева в собственной штрафной!

33'

Джавад навесил в штрафную со стандарта, Мрезиг пробил, а защитник «Ахмата» поднял руку и от нее мяч изменил направление полета мяча!

43'

Аззи нарушает правила на своем фланге.

31'

Мрезиг сзади наносит удар по ногам Мелкадзе и получает предупреждение.

28'

Не получилось как следует у Сундукова прострелить в штрафную, Жиров вынес мяч куда подальше.

25'

Следом и Талал ошибается при попытке вступить в отбор, наступая на ногу оппоненту.

22'

Аззи фолит на правом фланге обороны «Динамо».

20'

Магомедов забирает мяч в руки после заброса Садулаева с углового.

17'

Тактический фол со стороны Алибекова, мяч уходит грозненцам.

14'

Первое предупреждение в матче зарабатывает Исмаэл Силва.

13'

Георгий Мелкадзе фолит в атаке.

7'

В дальний угол попробовал с правой ноги закрутить мяч Мелкадзе, но свалился мяч с ноги у Георгия и улетел за лицевую линию.

10'

Джавад вместе с Аззи взяли в «коробочку» Талала и лишили того мяча.

5'

Садулаев неплохо забросил мяч в штрафную со стандарта, однако Пальцев выбил мяч за ее пределы.

3'

Начало первого тайма остается за хозяевами.

14:03

Игра началась! Поехали!

13:55

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Сердеров, Гаджиев.

13:50

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Ибишев, Тодорович, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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